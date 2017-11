Tổng thống Trump dọa đáp trả IS mạnh gấp 10 lần

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: EPA)

“Những gì chúng ta sẽ làm đó là, mỗi khi chúng ta bị tấn công (từ IS), chúng ta sẽ đánh lại chúng mạnh gấp 10 lần”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm 3/11 trước khi lên máy bay bắt đầu chuyến công du kéo dài 12 ngày tới các nước châu Á.

“Chúng (IS) gọi hắn là một chiến binh. Xin chúc mừng. Mỗi khi chúng tấn công chúng ta, và chúng ta biết đó là IS, chúng ta sẽ đáp trả chúng theo cách mà các bạn không thể tin nổi”, Tổng thống Trump nhắc tới nghi phạm Sayfullo Saipov, kẻ gây ra vụ tấn công bằng xe tải khiến 8 người thiệt mạng tại New York hôm 31/10, và gọi tên này là “súc vật”.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn vào tối 2/11, Tổng thống Trump nhắc lại lời chỉ trích của ông về hệ thống tư pháp Mỹ trong việc giải quyết các vụ khủng bố. Ông Trump cho rằng hệ thống tư pháp phải hành động nhanh hơn, mạnh hơn và công bằng hơn.

Ông Trump từng tuyên bố Sayfullo Saipov phải bị tuyên án tử hình vì hành vi khủng bố do tên này gây ra. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra đề xuất giam giữ nghi phạm 29 tuổi gốc Uzbekistan này tại nhà tù quân sự Guantanamo ở vịnh Guantanamo - nơi đang giam giữ các tù nhân bị Mỹ cho là gây nguy hại cho an ninh quốc gia.

Sayfullo Saipov được xác định là đối tượng đã lái chiếc xe bán tải lao vào đám đông người đi bộ và một xe buýt chở học sinh tại Mahattan, New York. Tên này đã hét “Thánh Allah vĩ đại” trước khi bị cảnh sát bắn vào bụng và khống chế.

Sau khi xảy ra vụ đâm xe tại New York, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc này. Cảnh sát cũng tìm thấy một mẩu giấy với nội dung thề trung thành với IS trên xe gây án của Sayfullo Saipov.

Thành Đạt

Theo Fox