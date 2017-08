Tổng thống Trump: Đe dọa của Triều Tiên sẽ khiến Guam hút khách

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

New York Times cho biết, ngày 12/8, Tổng thống Trump đã điện đàm với Thống đốc đảo Guam Eddie Baza Calvo để trấn an sau khi Triều Tiên đe dọa bắn 4 tên lửa vào vùng đảo này. Ông Calvo sau đó cho biết: "Tổng thống Trump đã đảm bảo với tôi rằng người dân Guam sẽ được an toàn".

Theo tiết lộ, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump cũng nói với Thống đốc Calvo rằng, những lời đe dọa của Triều Tiên có thể tạo "cú hích" cho ngành du lịch của Guam.

"Tôi khẳng định, các bạn sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Mọi người đang nói tới Guam. Họ đang nói về các bạn. Tôi chắc chắn ngành du lịch ở đây sẽ đi lên, thậm chí gấp 10 lần mà không cần tốn một xu, vì vậy, xin chúc mừng các bạn", ông Trump nói.

Đoạn ghi âm hội thoại trên đã được công bố trên tài khoản Facebook cá nhân và nhiều tài khoản mạng xã hội khác của ông Calvo không lâu sau đó.

Hiện Nhà Trắng chưa bình luận về đoạn hội thoại trên.

Nội dung cuộc điện đàm được tiết lộ trong bối cảnh Triều Tiên cảnh báo sẽ bắn 4 tên lửa đạn đạo tầm trung vào đảo Guam của Mỹ. Kế hoạch này dự kiến hoàn tất vào giữa tháng 8 và trình nhà lãnh đạo Kim Jong-un phê duyệt.

Guam là hòn đảo nằm ở Tây Thái Bình Dương. Kinh tế của hòn đảo với 160.000 dân này chủ yếu dựa vào du lịch.

Mặc dù người dân đảo Guam được cho là không quá hoảng loạn trước những lời đe dọa của Triều Tiên. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra lo ngại về nội dung cuộc hội thoại giữa Tổng thống và thống đốc của họ.

“Họ là những nhà lãnh đạo, họ thảo luận về sự nổi tiếng và ngành du lịch trong khi cả thế giới đang dõi theo hòn đảo của chúng ta xem liệu chúng ta có còn sống sót ở đây đến ngày mai không”, một cư dân trên đảo có tên Andrea Nicole Grajek nói.

Minh Phương

Theo NYTimes