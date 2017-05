Tổng thống Putin: Nga chưa bao giờ can thiệp công việc của nước khác

Thủ tướng Đức lần đầu tới Nga sau 2 năm

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp báo tại Sochi hôm 2/5 (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc họp báo giữa Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2/5 tại thành phố Sochi, Nga, một phóng viên đã đặt câu hỏi rằng liệu bà Merkel có lo ngại về nguy cơ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới tại Đức, như cách Moscow được cho là đã từng làm trong cuộc bầu cử Mỹ năm ngoái hay không. Đáp lại câu hỏi này, Tổng thống Putin nói rằng đây chỉ là những tin đồn thất thiệt.

“Bạn vừa đề cập tới một ví dụ (Nga can thiệp bầu cử Mỹ) mà chưa từng được bất kỳ ai hay có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh. Đó chỉ đơn giản là những tin đồn được sử dụng trong cuộc đấu chính trị tại Mỹ”, ông Putin nói.

“Chúng tôi chưa bao giờ can thiệp, cả vào đời sống chính trị lẫn tiến trình chính trị tại các quốc gia khác. Chúng tôi cũng không muốn bất kỳ ai can thiệp vào đời sống chính trị tại Nga. Nhưng không may là, những gì chúng tôi biết lại cho thấy điều ngược lại. Chúng tôi đã nhìn thấy những nỗ lực nhằm can thiệp vào tiến trình chính trị nội bộ tại Nga từ rất lâu rồi. Vì hiểu rằng những nỗ lực này là vô ích và nguy hại như thế nào, nên chúng tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới việc can thiệp vào tiến trình chính trị tại các nước khác”, tổng thống Nga nhấn mạnh.

Về phần mình, Thủ tướng Merkel nói rằng bà không phải tuýp người hay “lo sợ”. “Chúng tôi biết tội phạm mạng là một thách thức toàn cầu… nhưng chúng tôi hy vọng rằng cuộc bầu cử Đức sẽ diễn ra suôn sẻ”, bà Merkel cho biết.

Trong cuộc gặp cấp cao tại Sochi, hai nhà lãnh đạo cũng cùng nhau trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng như cuộc xung đột tại Syria, tình hình Ukraine, cuộc chiến chống khủng bố và các vấn đề trong quan hệ song phương giữa Nga và Đức. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Merkel tới Nga trong hai năm qua, sau chuyến thăm gần nhất từ tháng 5/2015.

Thành Đạt

Theo RT