Tìm thấy mảnh vỡ nghi là thân máy bay xấu số Tu-154 của Nga

Hơn 3.500 người tham gia chiến dịch tìm kiếm thi thể nạn nhân và xác máy bay Tu-154 ở Biển Đen. (Ảnh: EPA)

Tìm thấy mảnh vỡ lớn

BBC dẫn lời các quan chức Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga hôm nay cho biết, các thợ lặn trong đội tìm kiếm cứu hộ đã phát hiện mảnh vỡ lớn nghi là thân của chiếc máy bay xấu số Tu-154 gặp nạn hôm qua ở Biển Đen. Nguồn tin nói rằng, mảnh vỡ này nằm ở độ sâu 27m và cách bờ biển Sochi khoảng 1,7km.

“Các thợ lặn đang kiểm tra vật thể do thiết bị định vị phát hiện, rất có thể đó là thân của chiếc máy bay gặp nạn”, Intefax dẫn một nguồn tin cho biết.

Hãng tin RT cho biết Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga sau đó đã xác nhận vật thể được tìm thấy là các mảnh vỡ lớn từ thân máy bay Tu-154. Các mảnh vỡ này đã được đưa lên mặt nước và các thợ lặn tiếp tục công việc tìm kiếm dưới đáy biển.

Được biết, có khoảng 3.500 người tham gia vào chiến dịch tìm kiếm thi thể nạn nhân và chiếc máy bay xấu số Tu-154 ở Biển Đen. Hiện 12 thi thể đã được tìm thấy và đưa vào bờ.

Hội thoại cuối cùng

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn, tuy nhiên giới chức Nga thiên về giả thiết do trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi phi công. Chiếc máy bay mất liên lạc chỉ khoảng 2 phút sau khi cất cánh từ sân bay ở Sochi và cũng không gửi đi bất cứ tín hiệu khẩn cấp nào.

Truyền thông Nga hôm nay đã dẫn lại nội dung đoạn ghi âm được cho là cuộc trò chuyện cuối cùng trước khi mất liên lạc của máy bay Tu-154. Trong đoạn hội thoại này, giọng nói của mọi người có vẻ rất bình tĩnh cho đến khi máy bay mất liên lạc hoàn toàn.

Trong một diễn biến liên quan khác, theo RT, Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) cho biết đã tìm ra một số nhân chứng vụ rơi máy bay Tu-154. Vào thời điểm Tu-154 gặp nạn, một nhân chứng đang lái xe được cho là đã ghi lại khoảnh khắc này.

Thông báo của FSB cho biết: "Hiện có 4 giả thiết về nguyên nhân vụ tai nạn gồm động cơ trục trặc do tác động từ bên ngoài, do chất lượng nhiên liệu, do lỗi phi công và do trục trặc kỹ thuật. Chúng tôi đã tìm được một số nhân chứng. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được một đoạn video của nhân chứng ghi lại từ ô tô. Các điều tra viên đang thẩm vấn các nhân chứng và điều tra đoạn video".

Chiếc máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga biến mất khỏi màn hình radar vào sáng sớm ngày 25/12 chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay ở thành phố cảng Sochi (Nga). Máy bay này cất cánh từ Moscow và dự định tiếp nhiên liệu ở sân bay Mozdok (North Ossetia), nhưng do thời tiết xấu, máy bay đã chuyển hướng tiếp nhiên liệu ở sân bay tại Adler, Sochi trước khi tiếp tục đưa các quân nhân, phóng viên và đoàn ca nhạc quân đội tới biểu diễn Giáng sinh tại căn cứ không quân Nga ở Latakia, Syria. Bộ Quốc phòng Nga cuối ngày hôm qua 25/12 xác nhận không tìm thấy ai sống sót ở khu vực máy bay rơi. 92 hành khách trên máy bay chủ yếu là thành viên ban nhạc quân đội Alexandrov.

Minh Phương

Tổng hợp