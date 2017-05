Thủ lĩnh IS tại Afghanistan bị tiêu diệt

Các binh lính Mỹ tập trận bắn đạn thật tại căn cứ tác chiến Gamberi ở miền đông Afghanistan năm 2015 (Ảnh: US Army)

AFP dẫn nguồn tin từ các quan chức thuộc Lực lượng quân đội Mỹ tại Afghanistan ngày 7/5 cho biết cuộc đột kích do hai nước phối hợp tác chiến hồi tháng 4 vừa qua tại tỉnh Nangarhar đã tiêu diệt Abdul Hasib - thủ lĩnh nhánh của IS tại Afghanistan.

Nhánh do Abdul Hasib dẫn đầu có liên kết với nhóm phiến quân IS ở Iraq và Syria, do vậy quân đội Mỹ đã gọi tên chung là IS-Khorasan, hay viết tắt là ISIS-K. Lầu Năm Góc ước tính vẫn còn khoảng 1.000 tay súng IS ẩn náu tại Afghanistan.

Lực lượng quân đội Mỹ tại Afghanistan cho biết cái chết của Hasib và đồng bọn sẽ “làm suy yếu đáng kể các hoạt động của ISIS-K tại Afghanistan và giúp (Mỹ) đạt được mục tiêu tiêu diệt tổ chức này trong năm 2017”.

Trước khi phía Mỹ xác nhận thông tin về cái chết của Hasib, Afghanistan đã lên tiếng xác nhận từ ngày 27/4. “Hasib đã ra lệnh tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào 400 giường bệnh ở Kabul (Afghanistan), khiến rất nhiều người bị chết và bị thương”, thông báo của chính phủ Afghanistan cho biết.

Mỹ hiện duy trì khoảng 8.400 binh lính tại Afghanistan. Ngoài ra, còn có khoảng 5.000 binh lính là lực lượng của các nước đồng minh NATO. Lầu Năm Góc đang đề xuất với Nhà Trắng về kế hoạch bổ sung thêm từ 3.000-5.000 quân tới Afghanistan, trong đó chủ yếu thực hiện nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện cho quân đội và cảnh sát Afghanistan, hỗ trợ quốc gia này trong cuộc chiến chống khủng bố.

Thành Đạt

Theo AFP