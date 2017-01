Thổ Nhĩ Kỳ và FSA có thể giải phóng Al-Bab trong vài ngày tới

“Cả 2 phe đều đang chịu tổn thất nhưng IS vẫn ở trong tình thế khó khăn hơn. Các đợt pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ và FSA liên tiếp bắn phá vào các vị trí của nhóm khủng bố ở phía bắc thị trấn bất chấp mưa lớn và tuyết rơi dày đặc trong một ngày qua”, ông Taha Atraç nói với hãng tin Sputnik.

Trận chiến tại Al-Bab đang được quan tâm do có sự tham gia của cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

Các nỗ lực nhằm giải phóng thi trấn chiến lược Al-bab là vô cùng phức tạp do IS thường sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Tuy nhiên, ông Atrac cho biết, có khoảng 1.500 chiến binh FSA đang tham gia vào trận chiến và việc chiến thắng IS có thể diễn ra trong một ngày tới.

Sự phức tạp của Al-Bab còn đến từ việc nơi này rất gần với khu vực người Kurd đang kiểm soát, do đó, nếu Thổ Nhĩ Kỳ chiếm được thị trấn này, có thể lực lượng người Kurd sẽ thực hiện một vài hành động tự vệ nhằm giữ lấy phần lãnh thổ mà họ muốn tuyên bố tự trị tại miền bắc Syria.

Từ hôm 25-12, không quân Nga cũng đã phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ để ném bom xuống Al-Bab, đánh dấu lần đầu tiên các chiến đấu cơ Nga trực tiếp hỗ trợ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo Đặng Vũ/Sputnik

