Thế giới tưng bừng đón năm mới 2017

(Liên tục cập nhật)

New Zealand bắn pháo hoa chào năm mới

New Zealand chào đón năm 2017 với một màn bắn pháo hoa đẹp mắt tại tháp Sky ở thành phố Auckland. Hàng nghìn người đã reo hò khi pháo hoa 11 sắc màu bừng sáng trên bầu trời.

Màn trình diễn pháo hoa từ tháp Sky tại thành phố Auckland (Ảnh: Getty)

Bắn pháo hoa sớm ở Sydney

Sau màn bắn pháo hoa sớm là màn trình diễn pháo hoa vào lúc giữa đêm tại Sydney, với 13,5 tấn pháo hoa được sử dụng, bao phủ khu vực rộng 8 km2.

Ước tính, 1,5 triệu người đã đổ tới bến cảnh Sydney để chiêm ngưỡng các màn bắn pháo hoa chào đón năm mới 2017.

Pháo hoa rực sáng bầu trời Sydney

Một màn bắn pháo hoa sớm đã diễn ra tại nhà hát Opera và cầu Harbour của thành phố Sydney, Australia, vào lúc 9 giờ tối giờ địa phương, trước màn trình diễn pháo hoa chính vào đúng thời điểm chuyển giao giữa năm cũ 2016 và năm mới 2017.

Màn bắn pháo hoa sớm, kéo dài 8 phút, được thiết kế với chủ đề tôn vinh những huyền thoại âm nhạc thế giới qua đời trong năm 2016.

Bến cảng Sydney rực sáng trong đêm cuối cùng của năm 2016 (Ảnh: ABC)

Màn trình diễn pháo hoa sớm tại cảng Sydney, Australia (Ảnh: Reuters)

Pháo hoa khoe sắc bên trên nhà hát Opera tại Sydney (Ảnh: Reuters)

Những nơi đón năm mới sớm

Các quốc gia ở Thái Bình Dương là Samoa, Tonga và một số khu vực thuộc Cộng hòa Kiribati là những nơi đón năm mới sớm nhất trên thế giới.

Charlotte Kent, từ Huddersfield (Anh) chờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới tại Sydney, Australia. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, thành phố Auckland tại New Zealand là thành phố lớn đầu tiên trên địa cầu đón năm mới 2017. Sau New Zealand, các thành phố của Australia bước vào năm mới. Các màn trình diễn pháo hoa hoành tráng sẽ diễn ra tại các thành phố lớn của New Zealand và Australia.

Các thành phố lớn khác trên thế giới như Dubai, Moscow, Berlin, London, Rio de Janeiro, New York... cũng sẽ tổ chức các hoạt động mừng năm mới 2017.

Các cô gái trong trang phục kimono đi lễ tại đền Meiji ở Tokyo, Nhật Bản vào buổi tối cuối cùng của năm cũ. (Ảnh: Reuters)

An Bình