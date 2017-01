Syria chạy đua chiếm al-Bab với Thổ Nhĩ Kỳ và FSA

Syria đẩy mạnh tấn công vào al-Bab

Trong mấy ngày qua, Lực lượng đặc nhiệm Tigers của quân đội Syria và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở khu vực phụ cận thành trì al-Bab của chúng ở phía bắc tỉnh Aleppo.

Cuối tuần qua, lực lượng Tigers đã giải phóng các làng al-Brije, Sheikh Dan, Mushayrifa và Tuman nằm ở phía nam và tây nam của al-Bab. Trong vòng hai tuần, các các lực lượng trung thành với chính phủ của ông Bashar al-Assad đã giải phóng hơn 25 ngôi làng tại khu vực này.

Vào hồi giữa tháng 1, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã rất ngạc nhiên khi Quân đội Arab Syria (SAA) phát động một cuộc tấn công lớn ở nông thôn miền Nam của al-Bab, bất chấp những tin đồn về việc họ sẽ mở một cuộc tấn công vào thành trì khác của chúng ở phía đông Aleppo, đồng thời Quân đội Syria cũng đang gặp nhiều khó khăn ở Deir Ezzor và Palmyra.

Trong khoảng 2 tuần, quân đội Ả Rập Syria giải phóng một phần lớn lãnh thổ từ các lực lượng của Nhà nước Hồi giáo, khiến nhóm khủng bố IS đồn trú ở al-Bab nằm kẹp giữa lực lượng chính phủ và lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cùng đồng minh của họ là nhóm phiến quân đối lập Quân đội Syria Tự do (FSA).

Ngày 30/1, al-Masdar News đưa tin, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh FSA của họ tuyên bố hôm 29/1 rằng, liên quân của họ đã đánh chiếm thành công 2 ngọn đồi ở vùng nông thôn phía đông của al-Bab từ tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Quân đội Syria hiện mất quyền kiểm soát toàn bộ biên giới phía Bắc

Theo một tuyên bố của Quân đội Syria tự do (FSA) đưa ra hôm 29/1, lực lượng của họ và các đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh chiếm thành công đồi Tal Al-Kroum và cao điểm 511, ở gần thị trấn Baz'ah, phía đông al-Bab.

Đã rất lâu rồi lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân do họ đỡ đầu mới giành được chiến thắng trước IS, kể từ khi đánh chiếm được làng al-Sulfaniyah hôm 24/1, rồi lại bị IS tái chiếm lại một ngày sau đó.

Vì sao Syria phải chạy đua đánh al-Bab?

Trong khi lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ gặp vô vàn khó khăn với IS ở phía đông bắc al-Bab, thì quân đội Syria đã tung ra những đòn đánh mãnh liệt nhằm giải phóng thị trấn lớn này và đặt dấu chấm hết cho sự hiện diện của nhóm khủng bố IS trong khu vực tỉnh Aleppo.

Tuy nhiên, càng gần al-Bab hơn thì quân đội Ả Rập Syria cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS đã củng cố thế trận phòng thủ rất chặt chẽ, đồng thời việc 2 bên quá gần nhau cũng sẽ khiến lực lượng không quân Nga không thể mạnh tay chi viện hỏa lực.

Chiến sự ngày 30/1 được đánh dấu bằng việc pháo binh quân đội Syria mở các cuộc bắn phá dữ dội vào các vị trí IS ở làng Tadef, chỉ cách al-Bab vẻn vẹn 3 km. Các cuộc pháo kích cũng được tiến hành vào các mục tiêu của IS đóng ở làng Aran.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến sâu hơn 30km trong lãnh thổ Syria

Động thái này cho thấy rõ ràng rằng quân đội Syria sẽ phát động một chiến dịch lớn ở phía nam và phía đông nam của al-Bab, cắt rời các cứ điểm của IS ở khu vực này với lực lượng của chúng ở miền trung Syria, quyết tâm biến al-Bab trở thành chiến dịch thành công nhất trong năm.

Theo tuyên bố chính thức, Quân đội Syria mở chiến dịch đánh chiếm al-Bab là nhằm “phối hợp với Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đánh bật IS khỏi Aleppo”. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng, việc Erdogan tung quân tiến quá sâu vào lãnh thổ Syria đã khiến chính quyền Assad không yên lòng.

Hiện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch Lá chắn Euphrates đã tiến sâu vào lãnh thổ Syria khoảng 30km (tuyên bố ban đầu là lập 1 vùng đệm an ninh sâu trong lãnh thổ Syria từ 5-10km), đánh chiếm một vùng rất rộng trên biên giới phía bắc của Syria (phần còn lại hoàn toàn do người Kurd kiểm soát), khiến Quân đội Syria mất quyền làm chủ toàn bộ dải biên giới phía Bắc đất nước.

Trận chiến tại al-Bab đang được quan tâm do có sự tham gia của cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ (nguồn ảnh: theo An ninh thủ đô)

Hơn nữa, Thổ Nhĩ Kỳ đã giao lại toàn bộ đất đai chiếm được của Syria cho Quân đội Syria Tự do (FSA) trú đóng, khiến nhóm phiến quân đối lập này có được “lá bùa hộ mệnh”, thoát khỏi sự truy sát của Quân đội Syria, đồng thời nắm giữ lợi thế rất lớn trên bàn đàm phán với chính quyền Assad.

Do đó, Syria không thể để Thổ Nhĩ Kỳ và FSA chiếm nốt al-Bab, nếu không, đây sẽ là hậu họa rất lớn về sau, còn trước mắt là nếu FSA trấn thủ al-Bab thì thành phố Aleppo sẽ bị kẹp giữa 2 gọng kìm (phía tây và tây nam là lực lượng phiến quân ở Idlib).

