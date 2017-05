Phương Tây thừa nhận chĩa hỏa lực vào Nga

Đây là nhận định được giới phân tích Canada, một thành viên của Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO), đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục đổ vũ khí và binh sĩ tới sát Nga cũng như kích động tâm lý chống Nga.

Dự kiến, trong tháng 5 này, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên, trong đó có các hoạt động gồm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO và Hội nghị Thượng đỉnh G7.

Tờ Gazeta của Nga cho rằng Nga đang bị Mỹ bỏ qua khi bình luận về chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump

Để chuẩn bị cho chuyến thăm, Lầu Năm Góc đã đệ trình bản kế hoạch chiến lược của Mỹ đối với châu Âu. Người hoạch định ra kế hoạch này chính là Tướng Curtis Scaparrotti, Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ và là Tư lệnh tối cao của NATO.

Phát biểu tại Thượng viện Mỹ ngày 2/5, Tướng Curtis Scaparrotti tuyên bố rằng “châu Âu vẫn luôn giữ tầm quan trọng mang tính sống còn đối với lợi ích quốc gia của Mỹ” và “NATO tạo cho chúng ta một lợi thế duy nhất so với đối thủ của chúng ta”.

Tuy nhiên, hiện nay lợi thế này đang bị đặt trong một tình thế nguy hiểm do “sự trỗi dậy của nước Nga, nước đang cố gắng tìm cách phá hoại trật tự thế giới hiện nay do phương Tây dẫn dắt và muốn tái khẳng định mình là một cường quốc trên thế giới”.

Xe thiết giáp Mỹ "diễu hành" tại Estonia giữa lúc phương Tây không ngừng tuyên truyền về mối đe dọa từ Nga

Tư lệnh Tối cao của NATO đã kêu gọi các nước đồng minh châu Âu hãy đoàn kết xung quanh nước Mỹ để bảo vệ trật tự thế giới, vốn được tạo ra dựa trên ưu thế về kinh tế, chính trị và quân sự của phương Tây, bằng tất cả các phương tiện.

Theo giới phân tích Canada, phương Tây đang tập trung “hỏa lực” nhằm vào Nga như tìm cách cách cáo buộc Moscow có những âm mưu và hoạt động quân sự chống lại Ukraine. Thậm chí, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Mỹ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Harris, đã tuyên bố Mỹ đang bị thách thức bởi một Trung Quốc hung hăng hiếu chiến và một nước Nga có tư tưởng phục thù.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ Scaparrotti đang gắn các kế hoạch của Mỹ với các mối đe dọa mà Washington cho rằng đang phải đối mặt. Tướng bốn sao Scaparrotti đã yêu cầu Quốc hội Mỹ tăng ngân sách dành cho “Sáng kiến củng cố an ninh châu Âu”, một chiến dịch do Mỹ chính thức phát động vào năm 2014 nhằm trấn an các nước châu Âu là thành viên của NATO và các đối tác châu Âu trước mối đe dọa từ Nga.

Xe tăng huyền thoại T-34 tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5. Nga tiếp tục nhắc nhở châu Âu về Thế chiến II.

Theo đề xuất này, 3,4 tỷ USD đã được bổ sung cho năm 2017. Cựu Tư lệnh các lực lượng của Mỹ tại Hàn Quốc Scaparrotti cũng nhấn mạnh: Những khoản đầu tư đáng kể là cần thiết để tăng cường ở khắp châu Âu sự hiện diện của quân Mỹ, chuẩn bị lắp đặt các thiết bị, vũ khí, khí tài quân sự, các cuộc diễn tập nhằm chuẩn bị cho các cuộc xung đột.

Kế hoạch này là rõ ràng và trên thực tế đã đi vào hành động: biến châu Âu thành phòng tuyến thứ nhất đối đầu với Nga. Đây là điều đã được khẳng định trong một tuyên bố của Washinton ngày 4/5 rằng quân đội Mỹ tại châu Âu đã thành lập một tổng hành dinh mới tại Poznan (Ba Lan) để chỉ huy hơn 6.000 quân Mỹ đang đồn trú tại Ba Lan, Estonia, Latvia, Litva, Đức, Slovakia, Hungary, Rumania và Bulgaria nhằm mục đích tăng cường cho sườn phía Đông của NATO cũng như là sự răn đe đối với Nga.

Ở sườn phía Đông của NATO, Mỹ đã triển khai các lực lượng tăng thiết giáp, máy bay tiêm kích – ném bom, các loại tàu chiến và các đơn vị tên lửa, trong đó có cả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Cùng với đó, các cường quốc châu Âu là thành viên của NATO cũng tham gia vào việc triển khai này, như Pháp cử quân đội và Anh điều xe tăng tới Estonia.

Theo Bảo Lâm

Đất Việt