Phó Thủ tướng Australia bị tước tư cách nghị sĩ quốc hội vì mang hai quốc tịch

Phó Thủ tướng Australia Barnaby Joyce (Ảnh: ABC News)

Theo BBC, điều 44 của hiến pháp Australia cấm công dân mang quốc tịch kép tham gia quốc hội nước này. Theo phán quyết của tòa án tối cao ngày 26/10, ông Barnaby Joyce, phó Thủ tướng Australia buộc phải rời khỏi quốc hội do ông mang cả quốc tịch New Zealand. Điều này có nghĩa là ông Joyce sẽ không còn là hạ nghị sĩ đại diện cho bang New England và tại hạ viện vị trí này sẽ bị khuyết.

Tuy nhiên, ông vẫn còn cơ hội để có thể quay lại chính trường Australia thông qua một cuộc bầu cử phát sinh tại địa phương để bầu cho vị trí đang còn trống, theo BBC. Business Insider cho biết, ông Joyce hiện đã chuyển lại quốc tịch thành công dân Australia vào tháng 8 năm nay. Trước đó, ông từng chia sẻ sẽ tiếp tục chạy đua vào ghế hạ nghị sĩ nếu như tòa tối cao phán quyết trường hợp của ông là không đủ điều kiện.

Trong cuộc bầu cử lại dự kiến tổ chức vào tháng 12/2017, ông Joyce được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng. Ông đã tổ chức cuộc họp báo và gửi lời xin lỗi tới những người bỏ phiếu cho ông tại bang New England vì họ sẽ phải tham gia một cuộc bầu cử mới.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi. Tôi tôn trọng phán quyết của tòa tối cao. Chúng ta đang sống trong một nền dân chủ tuyệt vời”, ông chia sẻ, đồng thời khẳng định: “Tôi không có lý do gì để tin rằng tôi là công dân của một quốc gia nào khác ngoài Australia”.

Trong phán quyết của tòa án, 4 chính trị gia khác cũng bị cho là đã thắng cử không hợp lệ vào hồi tháng 7 năm ngoái và cũng sẽ bị buộc rời khỏi quốc hội.

Hiện Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đang có chuyến công du nước ngoài. Giới quan sát cho rằng Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đang giữ tạm quyền Thủ tướng trong lúc cấp trên vắng mặt.

Đức Hoàng

Tổng hợp