Nữ phóng viên mất tích bí ẩn sau vụ chìm tàu ngầm tư nhân lớn nhất thế giới

Ông Peter Madsen và Kim Wall chụp ảnh vào ngày 10/8 trước khi tàu ngầm hoạt động và bị chìm. (Ảnh: BBC)

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/8, khi tàu ngầm Nautilus chở nữ phóng viên Kim Wall, 30 tuổi và chủ công ty tàu ngầm Peter Madsen, 46 tuổi, bị chìm trong vùng biển Đan Mạch. Sau khi được giải cứu, ông Madsen đã bị tạm giữ với cáo buộc giết người do cảnh sát Đan Mạch nghi ngờ tàu bị chìm có chủ đích.

Tàu Nautilus đã được kéo lên nhưng không có dấu hiệu phóng viên Kim Wall ở bên trong. Công cuộc tìm kiếm nữ phóng viên mất tích vẫn đang tiếp tục.

Trước đó, ông Madsen đã khai nhận rằng mình đã đưa Wall ra khỏi tàu ngầm trước khi chìm nhưng cảnh sát nói ông sau đó thay đổi lời khai, dù không tiết lộ nội dung của lời khai mới.

Hiện cảnh sát vẫn đang tìm kiếm các nhân chứng đã gặp Wall hôm 10/8. Ông Jens Moller, trưởng cảnh sát Copenhagen về tội phạm giết người, cho biết phía cảnh sát vẫn hy vọng Kim Wall còn sống, dù họ cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Chưa có thông tin vì sao tàu Nautilus bị đánh chìm có chủ đích như tuyên bố của cảnh sát. Về phía ông Madsen, ông cho rằng tàu đã bị lỗi kỹ thuật. Ông Madsen cũng phủ nhận việc có liên quan tới việc Wall mất tích. Ông sẽ bị giữ trong 24 ngày để cảnh sát điều tra thêm.

Bạn trai của Wall là người đầu tiên thông báo nữ phóng viên mất tích sau khi không thấy cô trở về từ chuyến thăm quan ngắn tàu ngầm Nautilus. Trước đó, Wall từng viết bài báo về ông Madsen và chiếc tàu ngầm tư nhân lớn nhất thế giới Nautilus.

Kim Wall là nhà báo tự do, từng làm việc cho New York Times và The Guardian.

Tàu ngầm Nautilus (Ảnh: EPA)

Đức Hoàng

Theo BBC