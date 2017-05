Nổ đường hầm tàu cao tốc Trung Quốc, 12 người chết

Vụ nổ khiến 12 công nhân, chủ yếu là người nhập cư, thiệt mạng. (Ảnh: AP)

Theo Tân Hoa xã, vụ nổ xảy ra vào tối 2/5 tại một đường hầm tàu cao tốc đang xây dựng ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Vụ nổ khí gas khiến 12 công nhân mắc kẹt trong khi 12 người khác bị thương.

Hơn 2.000 người đã tham gia vào công tác cứu hộ khẩn cấp những người bị mắc kẹt trong đường hầm. Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ sau hơn 14 giờ đồng hồ và 12 công nhân được xác nhận đã thiệt mạng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Được biết, đường hầm này được thiết kế để chạy qua một vỉa than.

Trong hơn một thập niên qua, Trung Quốc đã đẩy mạnh xây dựng các tuyến đường tàu cao tốc và hiện đã hoàn thành hơn 17.000km đường ray. Các tai nạn nghề nghiệp do không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn cũng khá phổ biến ở nước này. Riêng năm 2015, Trung Quốc ghi nhận khoảng 66.000 người thiệt mạng do tai nạn nghề nghiệp.

Minh Phương

Theo AFP