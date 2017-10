Mỹ chặn Triều Tiên tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu

Quân đội Triều Tiên diễu binh ở Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)

Theo Hill, dự luật được Hạ viện Mỹ thông qua với tỷ lệ ủng hộ áp đảo, gồm 415 phiếu thuận và chỉ có 2 phiếu chống. Dự luật được đổi tên thành “Đạo luật trừng phạt hạt nhân Triều Tiên Otto Warmbier” để tưởng nhớ sinh viên 22 tuổi Otto Warmbier - người đã thiệt mạng sau khi bị Triều Tiên bỏ tù và trả về Mỹ hồi tháng 6.

Dự luật mới yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ cấm tất cả các thể chế tài chính ở nước này thực hiện các giao dịch mang lại lợi ích cho cá nhân hoặc tổ chức có liên quan tới chính phủ Triều Tiên. Dự luật cũng cho phép Mỹ cắt hỗ trợ tài chính cho các chính phủ nước ngoài nếu các chính phủ này không ngăn chặn các giao dịch mang lại lợi ích cho Triều Tiên.

Ngoài ra, theo dự luật mới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ được phép đóng băng tất cả các tài khoản của các thể chế và doanh nghiệp tài chính nước ngoài có trụ sở tại Mỹ nếu các tổ chức này bị phát hiện có làm ăn với Triều Tiên, bao gồm cả việc thuê lao động Triều Tiên ở nước ngoài.

“Đã đến lúc các ngân hàng cần lựa chọn giữa hai phương án, hoặc hỗ trợ cho chính phủ Triều Tiên, hoặc đứng về phía nền hòa bình với Mỹ và các đồng minh”, nghị sĩ Cộng hòa Andy Barr, tác giả của dự luật, cho biết trong phiên tranh luận tại Hạ viện.

Theo nghị sĩ Barr, các lệnh trừng phạt hiện tại của Mỹ và các nước đồng minh đối với Triều Tiên chưa đủ sức răn đe để có thể cấm hoàn toàn Bình Nhưỡng tiếp cận với hệ thống tài chính.

“Các ngân hàng nước ngoài vừa có thể làm ăn mang lại lợi ích cho Triều Tiên, vừa có thể giao dịch với Mỹ. Họ không thể làm cả hai như vậy”, nghị sĩ Barr cho biết.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua một loạt nghị quyết trừng phạt do Mỹ soạn thảo nhằm hạn chế việc xuất khẩu các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu cho Triều Tiên, đồng thời cấm Bình Nhưỡng xuất khẩu các sản phẩm may mặc ra nước ngoài.

Thành Đạt

Tổng hợp