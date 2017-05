Lực lượng quân đội Mỹ tại “chảo lửa” Syria

Một máy bay của lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu bay gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria ngày 15/10/2014. Mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 30/4 xác nhận, ít nhất 352 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria và Iraq nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kể từ khi hoạt động không kích này bắt đầu vào năm 2014.