Lễ nhậm chức của ông Trump sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt chưa từng có

Công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bên ngoài tòa nhà quốc hội. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao tham gia lên kế hoạch cho hoạt động đảm bảo an ninh trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, đảm bảo an ninh cho sự kiện này sẽ là thách thức lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước này.

Lễ nhậm chức của ông Trump dự kiến sẽ thu hút hàng triệu người ủng hộ cũng như không ủng hộ ông. Ủy ban phụ trách lên kế hoạch cho lễ nhậm chức của ông Trump dự đoán sẽ có khoảng 2-3 triệu người tham dự sự kiện. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ các cuộc xung đột giữa 2 nhóm này.

Theo New York Times, hơn 3.000 cảnh sát và khoảng 8.000 cảnh vệ quốc gia sẽ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đám đông và kiểm soát giao thông ở Washington vào dịp nhậm chức của ông Trump. Ngoài ra, khoảng 5.000 quân nhân đang làm nhiệm vụ cũng sẽ được triển khai để đảm bảo an ninh. Riêng chi phí an ninh cho lễ nhậm chức của ông Trump ước tính sẽ vượt 100 triệu USD.

Michael Chertoff, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội an Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush và cũng là người phụ trách đơn vị đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức đầu tiên của Tổng thống Barack Obama năm 2009, nói rằng: “Tôi nghĩ rằng không có lễ nhậm chức nào đối mặt với nhiều thách thức an ninh như vậy”.

Minh Phương

Theo New York Times