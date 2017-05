Lật tẩy "ma trận" bỏ trốn của quan tham Trung Quốc

Theo Nhân dân Nhật báo, trong thời gian từ 1994 đến 2016, Vương Bảo An đã lợi dụng các chức vụ như Thư ký Văn phòng Tổng cục Thuế quốc gia, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Thống kê quốc gia... để giúp người khác mưu lợi rồi trực tiếp hoặc gián tiếp nhận hối lộ 154,28 triệu NDT (gần 510 tỷ VND).

Vương Bảo An đáng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ. Sau phần tranh biện giữa luật sư của bị cáo và công tố viên, trong phát biểu cuối cùng, Vương Bảo An đã nhận tội và bày tỏ hối tội. Phiên tòa đã kết thúc nhưng mức án sẽ được công bố vào dịp khác.

Vương Bảo An khi còn đương chức

An sinh năm 1963, là Tiến sĩ Kinh tế. An đã kinh qua nhiều chức vụ trước khi đảm nhận chức Bí thư đảng ủy, Cục trưởng Thống kê quốc gia vào tháng 4/2015. Từ tháng 6/2015, An được giao kiêm thêm chức Ủy viên Ủy ban chính sách tiền tệ. Tối 26/1/2016, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (UBKTKLTW) bất ngờ thông báo An bị điều tra tội tham nhũng .

Vụ bắt giữ Vương Bảo An theo báo chí Trung Quốc hiện giữ kỷ lục về “tốc độ”, đã diễn ra như trong phim phản gián.

Tân Kinh Báo cho biết, chiều 26/1, ông ta vẫn chủ trì cuộc họp báo với tư cách Bí thư, Cục trưởng Thống kê quốc gia. Sau khi kết thúc cuộc họp, UBKTKLTW liền tuyên bố ông ta bị điều tra. Việc bắt giữ Vương Bảo An hiện đang là kỷ lục về thời gian ngắn nhất tính từ khi còn xuất hiện trước công chúng tới lúc bị bắt.

Tạp chí Tranh Minh số tháng 3/2016 cho biết, nguyên nhân chủ yếu của việc An bị bắt ngay sau cuộc họp là bởi ông ta biết trước UBKTKLTW sắp ra tay nên đã bí mật vạch ra kế hoạch nghi binh để chạy trốn ra nước ngoài, nhưng kế hoạch này đã bị phát giác và cơ quan chức năng kịp thời ra tay ngăn chặn.

Tin cho biết, ngay từ tháng 11/2015, UBKTKLTW đã phát hiện manh mối phạm tội của An. Đầu tháng 1/2016, một Phó Bí thư UBKTKLTW gặp gỡ An, hỏi về những vi phạm trong thời gian trước đây khi An còn công tác ở Bộ Tài chính.

Khi đó, An đã khóc lóc, bày tỏ “rất trân trọng cơ hội” mà UBKTKLTW dành cho mình, nhưng thực tế An bí mật sắp đặt kế hoạch chạy trốn cùng người tình. Lấy lý do truyền đạt phát biểu của lãnh đạo Quốc vụ viện, An yêu cầu bố trí một hội nghị công tác của cơ quan cục vào lúc 17h30’ chiều 26/1.

Mặt khác, An bảo lái xe riêng đưa mình ra sân bay để tiễn một đồng sự cũ sang châu Âu khảo sát, vì là việc riêng nên không cần người thư ký đi cùng. Thực ra, ông ta đã sắp xếp cho người tình ra sân bay trước để cùng chạy trốn ra nước ngoài.

Do biết trước kế hoạch chạy trốn của An nên, sau khi ông ta kết thúc cuộc họp báo quay về phòng nghỉ để lấy áo khoác và chiếc cặp bảo mật, một vị Phó Bí thư UBKTKLTW cùng hai cảnh sát đặc nhiệm đã đợi sẵn với lệnh cách ly điều tra.

Khám cặp của An thấy có 2 cuốn hộ chiếu công vụ mang tên Hoàng Quốc An và Đinh Nghị, cùng hai cặp vé hạng VIP từ Bắc Kinh tới Paris lúc 19h và từ Bắc Kinh đi Franfurt lúc 21h. Sau khi An bị bắt, người tình của ông ta cũng bị nhân viên điều tra đưa ra khỏi phòng chờ VIP ở sân bay.

Tháng 8/2016, Vương Bảo An bị khai trừ đảng và cách chức. Theo UBKTKLTW, An đã vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, phát biểu trái với tinh thần của trung ương, chống lại sự thẩm tra của tổ chức, vi phạm 8 điều trung ương quy định, đạo đức suy đồi, có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ...

Sau khi Vương Bảo An ngã ngựa, 2 em trai ông ta là Vương Hồng Cảnh, Ủy viên thường vụ thị ủy, Phó thị trưởng thành phố Tiêu Tác, Hà Nam và Vương Hồng Hy, Bí thư quận ủy Trạm Hà, thành phố Bình Đỉnh Sơn cũng bị bắt để điều tra.

Theo Ngô Tuyết

Vietnamnet