"Lá chắn" an ninh kiên cố của Tổng thống Trump

Ngoài bảo vệ Tổng thống Trump, Mật vụ Mỹ cũng có nhiệm vụ bảo vệ các thành viên trong gia đình tổng thống gồm vợ, các con và các cháu. Do số lượng thành viên đông và ở địa điểm cách xa nhau nên lực lượng Mật vụ cũng gặp nhiều áp lực trong việc đảm bảo an toàn cho đại gia đình tổng thống. Trong ảnh: Mật vụ Mỹ làm nhiệm vụ khi máy bay chở Tổng thống Trump hạ cánh xuống sân bay Morristown ở New Jersey.