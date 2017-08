IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố ở Barcelona khiến ít nhất 13 người chết

Chiếc xe tải gây án (Ảnh: Dailymail)

Reuters cho biết, vụ tấn công xảy ra hôm 17/8 trên đại lộ Las Ramblas, một điểm du lịch nổi tiếng ở trung tâm thành phố Barcelona khi một chiếc xe tải bất ngờ lao vào đám đông.

Một số nhân chứng cho biết có tiếng súng nổ ở hiện trường vụ tấn công và hiện kẻ gây án đã chạy trốn. Giới chức địa phương đã gọi đây là một vụ khủng bố.

Các hình ảnh do người đi đường quay lại cho thấy nạn nhân nằm la liệt trên đường. Hiện các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công khiến ít nhất 13 người chết, và khoảng 100 người bị thương.

Nếu con số thương vong được xác nhận, đây sẽ là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Tây Ban Nha kể từ tháng 3/2014 khi các phần tử Hồi giáo cực đoan đặt bom trên các xe điện ngầm công cộng ở Madrid, khiến 191 người chết và hơn 1.800 người bị thương.

Hiện IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Barcelona. “Những người thực hiện vụ tấn công Barcelona là chiến binh của IS, thực hiện hoạt động này theo kêu gọi nhắm mục tiêu vào các nước liên minh”, hãng thông tấn Amaq của IS nói khi ngầm ý đề cập liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu.

Minh Phương

Tổng hợp