Đại sứ Phạm Quang Vinh thăm Học viện Quân sự Mỹ

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại Học viện, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã có các cuộc gặp với Giám đốc Học viện, Thượng tướng Robert Caslen, cùng nhiều quan chức của trường cũng như phát biểu với giáo viên, học viên của khoa quốc tế và khoa xã hội về tình hình khu vực và quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Cùng dự chuyến thăm và các hoạt động có Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Patrick Murphy; Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Mỹ Trần Hậu Hùng và một số cán bộ của Đại sứ quán. Đại sứ và đoàn đã cùng Giám đốc Học viện và Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ dự cơm trưa cùng với hơn 4.400 học viên đang theo học tại đây.

Tích cực triển khai tuyên bố chung về quốc phòng

Tại các cuộc gặp, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã điểm lại lịch sử quan hệ hai nước, trong đó đánh giá cao khuôn khổ Đối tác Toàn diện với các nguyên tắc quan hệ về bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng thể chế chính trị của nhau, cùng những kết quả hợp tác to lớn mà hai nước đạt được trong thời gian gần đây trên các lĩnh vực.

Đại sứ Phạm Quang Vinh (thứ hai từ trái) trong chuyến thăm làm việc tại Học viện Quân sự Mỹ tại West Point (Ảnh: BNG)

Đáng chú ý, hai nước đã thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao; quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư được tăng cường mạnh mẽ, với kim ngạch thương mại hai chiều đến nay đạt trên 50 tỉ USD, tăng hơn một trăm lần so với khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1995); tăng cường hợp tác về giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật...; về quốc phòng, an ninh, hai bên đang tích cực triển khai Bản ghi nhớ 2011 và Tuyên bố Tầm nhìn 2015, trong đó có các lĩnh vực an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, đối phó thiên tai và gìn giữ hòa bình, cũng như hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, tẩy độc.

Cùng chia sẻ các đánh giá trên, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Patrick Murphy nhất trí quan hệ hai nước đã có những bước phát triển ấn tượng trong hơn 40 năm qua, từ cựu thù tới đối tác toàn diện; hợp tác trên các lĩnh vực, từ thương mại, an ninh, nhân đạo, đến giao lưu nhân dân, ứng phó với các thách thức khu vực và toàn cầu. Đại sứ và Phó Trợ lý Ngoại trưởng cũng đã chia sẻ những cảm nhận cá nhân về các chặng đường phát triển quan hệ hai nước, từ khi chỉ biết đến nhau với cái tên của một chiến tranh khốc liệt, đến quá trình hòa giải, khép lại quá khứ hướng tới tương lai.

Ông Patrick Murpy nhớ lại chuyến thăm Việt Nam đầu tiên vào đầu những năm 1990, khi hai nước chưa thiết lập quan hệ ngoại giao và Việt Nam vốn được biết đến như một cuộc chiến tranh, đã được chứng kiến đất nước, con người Việt Nam, thân thiện, tươi đẹp, đổi mới, hội nhập, và ông đã có một niềm tin về hai nước sẽ cùng đồng hành phát triển quan hệ.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ

Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng đã trao đổi với các giáo viên và học viên của Học viện về thành tựu đổi mới các mặt, đường lối phát triển đất nước, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam; đồng thời cho biết, Việt Nam rất coi trọng và sẽ cùng chính quyền mới của Mỹ thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện hai nước hiệu quả, ổn định, lâu dài và ngày càng phát triển hơn nữa, cả trong quan hệ song phương, cũng như về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Đại sứ Phạm Quang Vinh cùng Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Patrick Murphy chụp ảnh lưu niệm với các học viên, giáo viên của Học viện (Ảnh: BNG)

Trong tiếp đoàn, Giám đốc Học viện, Thượng tướng Robert Caslen bày tỏ đánh giá cao về quan hệ Việt Nam-Mỹ ngày càng phát triển, đồng thời đã giới thiệu về các lĩnh vực giảng dạy trong Học viện, trong đó các lĩnh vực hợp tác quốc tế và trao đổi với các nước, mong muốn chia sẻ các kinh nghiệm đào tạo, kể cả trong các ngành nghề dân sự và thúc đẩy trao đổi học viên. Các học viên đều quan tâm và bày tỏ mong muốn được tiếp tục tìm hiểu nhiều hơn về đất nước, con người, phát triển của Việt Nam, cũng như về quan hệ giữa hai nước. Tại Học viện, Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng đã gặp gỡ một số học viên người Mỹ gốc Việt đang theo học tại đây, và cùng Phó Trợ lý Ngoại trưởng Patrick Murphy chụp ảnh lưu niệm với các học viên, giáo viên của Học viện.

Học viện Quân sự Mỹ được thành lập từ năm 1802 bởi Tổng thống Thomas Jefferson, là cơ sở hàng đầu chuyên đạo tạo sỹ quan lục quân; đồng thời Học viện cũng có các khoa dân sự như kinh tế, cơ khí, khoa học xã hội... Để trở thành học viên của Học viện, các ứng viên thông thường cần phải có thư giới thiệu của các nghị sỹ quốc hội và phải vượt qua những bài kiểm tra khắt khe cả về kiến thức và thể lực. Học viện cũng có các chương trình đào tạo, hợp tác quốc tế. Đến nay trường đã đào tạo khoảng 65.000 học viên, có những người sau trở thành Tổng thống như Ulysses Grant và Dwight Eisenhower, cùng nhiều tướng lĩnh, quan chức hàng đầu khác của Mỹ và các nước khác.

Nam Hằng