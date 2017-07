Chia sẻ với The Times, bà Alyssa Mastromonaco, cựu phó chánh văn phòng Nhà Trắng kể về câu chuyện mình đã bị ông Obama “dọa” khi ông phát hiện ra nhân viên của Thượng nghị sĩ Tom Harkin đang chú ý đến bà. Trong cuốn sách bà Mastromonaco viết mang tên “Who Thought This Was a Good Idea” về thời gian làm việc với ông Obama, bà kể lại rằng cựu tổng thống có lần nói: “Nhìn kìa, anh ấy hoàn toàn thích cô đó. Nếu cô không gửi thư điện tử cho anh ta, tôi sẽ gửi đó”. (Ảnh: Nhà Trắng)