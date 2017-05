Cựu Tổng thống Obama từng thần tượng tỷ phú Donald Trump

Tổng thống Donald Trump (trái) và người tiền nhiệm Barack Obama (Ảnh: AFP)

Theo Fox News, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiết lộ việc ông từng “thần tượng” tỷ phú Donald Trump trong một cuốn sách chưa bao giờ được xuất bản. Ông Obama đã viết cuốn sách này cùng với bạn học cùng lớp tên Rob Fisher trong khoảng thời gian từ năm 1988-1991 khi cả hai cùng theo học tại Đại học Luật Harvard.

Một số nội dung của cuốn sách đã được nhắc tới trong cuốn tiểu sử về cuộc đời và sự nghiệp của cựu tổng thống Mỹ với tựa đề "Rising Star: The Making Of Barack Obama" do tác giả David J. Garrow chắp bút và chuẩn bị ra mắt công chúng, theo Washington Post.

“Người Mỹ có một nền tảng mang tính quy chuẩn về lý tưởng tự do cá nhân cũng sự linh hoạt. Tuy nhiên, cốt lõi của nền tảng này dường như đang bị mai một nhanh chóng bởi sự lạc quan không có cơ sở của những người Mỹ tầm thường”, ông Obama viết, sau đó đề cập tới người mà ông ngưỡng mộ - tỷ phú Donald Trump.

“Tôi có thể vẫn chưa trở thành một người như ông Donald Trump ở thời điểm hiện tại, nhưng các bạn hãy chờ xem. Nếu tôi chưa thể làm được việc đó bây giờ, thì các con của tôi sẽ làm được”, ông Obama nhấn mạnh.

Tuy nhiên, gần 30 năm sau, ông Obama dường như đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về người ông từng hâm mộ thời trẻ và nhiều lần chỉ trích những phát ngôn bạo miệng cũng như những đề xuất chính sách gây tranh cãi của ông Trump. Trong khi đó, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ, Tổng thống Trump đã trở thành người tiếp bước ông Obama và từng cam kết sẽ xóa bỏ phần lớn các di sản của người tiền nhiệm tại Nhà Trắng.

Chuyện tình dang dở của ông Obama thời trẻ

Bà Sheila Miyoshi Jager (Ảnh: TMZ)

Trong cuốn tiểu sử viết về ông Obama, tác giả Garrow đã hé lộ những thông tin đáng chú ý về cuộc tình giữa cựu tổng thống Mỹ và Sheila Miyoshi Jager - người bạn gái cũ mà ông Obama từng tính đến chuyện làm đám cưới trước khi gặp cựu Đệ nhất phu nhân Michelle. Bà Jager hiện là một giáo sư tại Đại học Oberlin ở bang Ohio, Mỹ.

Chàng trai trẻ Obama đã đem lòng yêu Jager khi vừa bắt đầu sự nghiệp chính trị và đây cũng là nguyên nhân khiến chuyện tình của hai người không đi đến kết quả trọn vẹn. Tình yêu của ông Obama và bà Jager sâu đậm đến mức ông Obama đã ngỏ lời cầu hôn và tính đến chuyện làm đám cưới với bà.

Tuy nhiên, sau khi cả hai về ra mắt người thân, gia đình bà Jager đã phản đối hai người kết hôn vì lo ngại việc kết hôn sẽ ảnh hưởng tới “triển vọng nghề nghiệp” của ông Obama. Một lý do khác là vì bà Jager khi đó còn quá trẻ. “Vào mùa đông năm 1986, khi chúng tôi đến thăm bố mẹ tôi, ông ấy đã ngỏ lời xin cưới tôi”, bà Jager cho biết.

Cặp đôi Obama - Jager vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ yêu đương trong vài năm sau đó, tuy nhiên cuộc tình của họ đã gặp trở ngại bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có hoài bão chính trị của ông Obama. Bà Jager là phụ nữ da trắng, trong khi ông Obama là một người da màu và theo bà Jager, quyết tâm giữ bản sắc người da màu của ông Obama “có liên hệ trực tiếp tới quyết định theo đuổi sự nghiệp chính trị”.

Tác giả Garrow dẫn lời một người bạn chung của cả ông Obama và bà Jager cho biết cựu tổng thống Mỹ khi đó từng thừa nhận rằng nếu ông hẹn hò với một phụ nữ da trắng thì ông “sẽ không có chỗ đứng ở đây”.

Chỉ vài ngày trước khi tới theo học tại Đại học Luật Harvard, ông Obama một lần nữa đề nghị Jager đi theo ông và ngỏ lời làm đám cưới với bà. Tuy nhiên, bà Jager không đồng ý và hai người đã chia tay. Sau đó, khi ông Obama trở thành sinh viên Harvard, ông đã gặp bà Michelle Robinson - người sau này trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ.

Trong khi đang có mối quan hệ tình cảm với bà Michelle, ông Obama và người yêu cũ vẫn thỉnh thoảng gặp nhau trong khoảng thời gian từ năm 1990-1991 khi bà Jager tới giảng dạy tại Đại học Harvard theo một chương trình trao đổi.

Cuốn tiểu sử, dự kiến công bố ngày 9/5, cũng tiết lộ tiết lộ về người bạn gái đầu tiên của cựu Tổng thống Obama. Đó là bà Genevieve Cook, một giáo viên tiểu học 25 tuổi người Australia. Ông Obama đã phải lòng bà Cook khi cả hai gặp nhau tại một bữa tiệc Giáng sinh ở New York.

Thành Đạt

Tổng hợp