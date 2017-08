Bí ẩn chuyến bay không số từ Bình Nhưỡng tới căn cứ quân sự của Mỹ

Thông tin về chuyến bay đặc biệt không số hiệu từ Bình Nhưỡng đi Yokota (Nhật Bản) ngày 10/8 (Ảnh: NK News)

NK News dẫn ảnh chụp dữ liệu chuyến bay cho thấy, chuyến bay này xuất phát từ sân bay quốc tế Sunan lúc 9h25 sáng 10/8 và dường như là một chuyến bay thuê không kèm bất cứ số hiệu nào. Đáng chú ý hơn, chuyến bay hướng về căn cứ không quân Yokota của quân đội Mỹ tại thành phố Fussa, phía tây thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Các chuyến bay thẳng từ Triều Tiên đi Nhật Bản vốn rất hiếm, chưa kể chuyến bay tới các căn cứ quân sự Mỹ ở đây.

Thông tin về chuyến bay làm dấy lên đồn đoán đó có thể là máy bay chở công dân Canada gốc Hàn Lim Hyeon-soo, người vừa được chính quyền Triều Tiên phóng thích hôm 9/8. Cũng vào ngày 9/8, một máy bay của Không quân Hoàng gia Canada được nhìn thấy từ Tokyo tới căn cứ Yokota.

Một máy bay của Không quân Canada cất cánh từ căn cứ Yokota chiều 9/8. (Ảnh: CivMilAir)

Ông Lim bị kết án chung thân do bị kết tội chống phá nhà nước Triều Tiên. Tuy nhiên, sau cuộc thương lượng của Cố vấn an ninh quốc gia Canada Daniel Jean, Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thích ông Lim với lý do “nhân đạo”.

Hồi tháng 6, công dân Mỹ Otto Warmbier sau khi được Triều Tiên phóng thích cũng được đưa tới căn cứ không quân Chitose của Mỹ ở Nhật Bản.

Minh Phương

Theo NK News