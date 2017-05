46 tàu chiến của 20 nước đổ về Singapore phô diễn sức mạnh

Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam trực tiếp theo dõi cuộc thao diễn hải quân tại căn cứ hải quân Changi (Ảnh: CNA)

Theo CNA, 46 tàu chiến và 4 máy bay của 21 quốc gia, bao gồm cả nước chủ nhà Singapore, đã hội tụ đầy đủ tại căn cứ hải quân Changi hôm qua 15/5, cùng tham gia cuộc thao diễn hải quân quốc tế quy mô lớn do Singapore đăng cai tổ chức. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hải quân Singapore.

Các nghi thức thao diễn gồm lễ duyệt binh, thao diễn trên bộ và trên biển, trước sự chứng kiến của 30 Tư lệnh và Phó Tư lệnh Hải quân, cảnh sát biển và sĩ quan cấp tướng của 44 quốc gia. Trong số 46 tàu chiến tham dự cuộc thao diễn tại Singapore năm nay có tàu hộ vệ tên lửa của hải quân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Singapore Tan Keng Yam khẳng định cuộc thao diễn hải quân đánh dấu sự trưởng thành của hải quân Singapore và “là minh chứng cho tình hữu nghị mạnh mẽ, cũng như mạng lưới liên kết rộng khắp của Singapore trên toàn thế giới”.

"Trong môi trường an ninh đầy thách thức và bất ổn hiện nay, nếu chỉ có vũ khí tốt và năng lực mạnh thôi thì vẫn chưa đủ. Hầu hết các mối đe dọa an ninh mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay về bản chất mang tính đa quốc gia. Do vậy, không nước nào có thể tự xử lý những mối đe dọa đó một cách hiệu quả. Hợp tác đa phương chính là chìa khóa để đảm bảo một trật tự hàng hải ổn định cũng như đảm bảo cho các vùng biển được an toàn", Tổng thống Singapore nhấn mạnh.

Nhân sự kiện này, căn cứ hải quân Changi hôm qua cũng đã được đổi tên thành Căn cứ hải quân RSS Singapura - Changi. Tổng thống Tan cho rằng căn cứ Changi, nơi đón hơn 100 tàu chiến nước ngoài mỗi năm, đóng vai trò then chốt đối với an ninh khu vực do vị trí của căn cứ này nằm tại các tuyến đường biển quan trọng nối eo biển Malacca và Biển Đông.

Một số hình ảnh về sự kiện thao diễn hải quân tại Singapore:

Đại diện của lực lượng hải quân các nước duyệt binh tại căn cứ hải quân Changi, Singapore (Ảnh: Republic of Singapore Navy Facebook)

Đây là lần đầu tiên Singapore tổ chức thao diễn hải quân quốc tế quy mô lớn. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hải quân Singapore. (Ảnh: Republic of Singapore Navy Facebook)

Hải quân Trung Quốc tham gia cuộc thao diễn tại Singapore (Ảnh: Republic of Singapore Navy Facebook)

Hải quân Mỹ tham gia cuộc thao diễn tại Singapore (Ảnh: Republic of Singapore Navy Facebook)

Nhật Bản là một trong số 21 nước tham gia thao diễn hải quân quốc tế tại Singapore năm nay (Ảnh: Republic of Singapore Navy Facebook)

Các thủy thủ thuộc Hải quân Hoàng gia New Zealand đứng trên mũi tàu khu trục HMNZS Te Kaha tham gia thao diễn quân sự tại căn cứ Changi (Ảnh: EPA)

Các tàu chiến đổ về căn cứ hải quân Changi trong ngày 15/5 để phô diễn sức mạnh. (Ảnh: EPA)

Hơn 30 Tư lệnh và Phó Tư lệnh Hải quân, cảnh sát biển và sĩ quan cấp tướng của 44 quốc gia cũng tham dự cuộc thao diễn hải quân tại Singapore năm nay (Ảnh: EPA)

Các thủy thủ của Hải quân Singapore đứng nghiêm trang trên tàu RSS Supreme tại căn cứ hải quân Changi (Ảnh: EPA)

Các thủy thủ của Hải quân Nga và Mỹ chụp ảnh chung tại căn cứ hải quân Changi (Ảnh: EPA)

Các tàu chiến tham gia thao diễn hải quân tại Singapore (Ảnh: Today)

Tàu khu trục USS Sterett của Hải quân Mỹ tới căn cứ hải quân Changi (Ảnh: Republic of Singapore Navy Facebook)

Thành Đạt

Tổng hợp