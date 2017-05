Ước mơ "có một mái nhà" của cậu học trò lớp 12 ở Côn Đảo

"Nhà con nghèo lắm , con biết cha mẹ nuôi mấy anh em con đi học là cả một sự cố gắng nên ngày ngày con chỉ biết học thật tốt để ba mẹ vui. Con phấn đấu học tốt để được đi thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, nếu được kết quả cao, con sẽ có cơ hội vào Học viện Quân y để sau này trước hết là giúp cha mẹ, sau là phục vụ quân dân Côn Đảo", Thạch Thành Phương, cậu học sinh lớp 12A Trường Trung học Cơ sở & Trung học Phổ thông (THCS&THPT) Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tâm sự với chúng tôi khi chúng tôi đến thăm em và gia đình.

Thạch Thành Phương là con trai đầu của ông Thạch Nam, người dân tộc Khơ-Me, vốn quê ở xã Trung Thành, huyện Vĩnh Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Do ở quê khó khăn, vợ chồng ông tự di cư đến Côn Đảo đến nay đã gần 10 năm. Cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn do không có kinh nghiệm đi biển, bị say sóng nên chủ tàu không thuê làm. Hai vợ chồng phải đi làm phụ hồ, làm thuê, mỗi ngày được vài trăm ngàn mua gạo, tối đến ra biển bắt ốc làm thức ăn qua ngày.

Không có đất ở, ông Thạch Nam dựng tạm cái lều trong vìa rừng cạnh Nghĩa trang Hàng Dương. "Từ ngày mới đến đây gia đình tôi làm cái lều nhỏ ở nhờ trên đất người khác, năm ngoái gia chủ có đất bán cho chủ mới, tôi phải dỡ lều chuyển đến đất của nhà nước (đất rừng) ở tạm, đến nay đã được 5 tháng. Tôi đã làm đơn xin chính quyền cấp đất, nhưng chưa thấy hồi âm, mà chắc cũng khó lắm", ông Nam tâm sự.

Ông bảo, sống ở Côn Đảo làm mướn tiền công được cao hơn ở quê nhưng cũng cực lắm, cái gì cũng đắt đỏ từ mớ rau cân gạo cũng phải mua với giá đắt gấp 3 lần trong đất liền”. Khi chúng tôi hỏi sao ông không trồng thêm rau, chăn nuôi mà phải đi mua thì ông Nam đáp: “Đất rừng của nhà nước không được phá, nếu có phá cũng không trồng được rau vì toàn cát nóng rau không sống nổi. Nuôi lợn sợ lợn rũi nghĩa trang gia đình không dám nuôi, nuôi gà chồn cáo trên rừng bắt mất”. Nói xong ông cúi xuống một lát rồi từ từ ngẩng lên kéo theo hai dòng nước mắt.

Đói kém quanh năm, ăn không đủ no áo không đủ mặc, nhưng niềm an ủi của ông Thạch Nam là 4 người con của ông vẫn rất hiếu học, trong đó có 2 em luôn là học sinh giỏi của nhà trường.

Đặc biệt người con trai cả là Thạch Thanh Phương, học sinh lớp 12A Trường Trung học Cơ sở & Trung học Phổ thông (THCS&THPT) Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo vượt lên trên khó khăn để luôn là tốp đứng đầu nhà trường trong học tập.

Khi hỏi về công việc hàng ngày ở nhà Thạch Thanh Phương kể: “Hàng ngày ngoài giờ học, con phải đi làm thuê cùng ba mẹ, tối đi bắt ốc bắt cá ngoài biển cùng ba. Con thương ba mẹ vất vả nên cố gắng phụ giúp”

Nhìn em Phương ngồi bên bàn học bằng nhựa đã cũ kỹ, ánh mắt em đen mở to, ngắm nghía cái áo cũ đã sờn vai của người khác mới cho một cách rất thích thú, làm chúng tôi cảm thấy nghẹn lòng.

Chúng tôi tìm đến Trường Trung học Cơ sở & Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo để tìm hiểu thêm về cậu học trò Thạch Thành Phương. Thầy giáo Trần Thiên Bình - giáo viên chủ nhiệm lớp em Thạch Thanh Phương (lớp 12A) cho biết: “Em Thạch Thanh Phương tuy gia đình hiện nay gặp nhiều khó khăn nhưng em Phương vẫn luôn cố gắng vươn lên trong học tập; em là học sinh khá, giỏi nhiều năm liền. Năm học 2016-2017 em là 1 trong 4 em được chọn vào Đội tuyển lớp 12, tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn Sinh học cấp tỉnh. Vào ngày nghỉ và ngoài giờ học, em Phương phải đi làm thuê, phụ giúp gia đình kiếm tiền ăn học nên chúng tôi cũng thương lắm”.

Nhà giáo Vương Mỹ Lan - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: “Trong thời gian học tại trường THCS&THPT Võ Thị Sáu, em Phương có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt lại là học sinh hiếu học, ngoan, hiền lành, nghe lời thầy cô, được bạn bè yêu quý. Em Phương cũng được sự quan tâm của nhà trường, chính quyền, đoàn thể, nhưng ở đảo xa cũng còn nhiều khó khăn vì vậy sự quan tâm đó chỉ là động viên mà thôi”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2527: Em Thạch Thanh Phương - Lớp 12A,Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu- Côn Đảo - Bà Rịa Vũng Tàu.

ĐT; 01688 449 570

