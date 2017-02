"Tôi từ cõi chết trở về là nhờ vào những tấm lòng Nhân ái"

Nghệ An:

Những ngày đầu năm 2017, chúng tôi tìm về thăm lại gia đình anh Trần Danh Tuyên (SN 1979, trú tại xó Khe Lau, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An) nhân vật trong bài viết “Nguy kịch tính mạng sau khi đá bóng bị toác chân”.

Và điều diệu kỳ đến với anh Tuyên khi nhìn thấy anh đã hồi phục sau quá trình được điều trị và nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng Nhân ái của báo điện tử Dân trí ủng hộ anh trong suốt thời gian qua.

“Tôi từ cõi chết trở về cũng nhờ vào những tấm lòng Nhân ái của các nhà hảo tâm đã giúp đỡ trong lúc khốn cùng nhất. Ngày ấy nhập viện nguy kịch, có lúc tôi đã không còn biết gì, khi những đồng tiền đã hết vợ tôi đã tính nước đưa về chờ chết nhưng thật may mắn và hạnh phúc làm sao khi được Báo Dân trí viết bài kêu gọi. Không lâu sau đó, chính độc giả của báo đã giúp đỡ, chia sẻ, giúp đỡ…nên tôi đã may mắn từ cõi chết trở về. Nhân dịp năm mới, tôi xin muôn đời ghi ơn độc giả của báo Dân trí. Qua báo Dân trí, tôi gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể độc giả của báo luôn dồi dào sức khoẻ, an lành và hạnh phúc”, anh Tuyên xúc động.

Chị Phạm Thị Thảo - vợ anh Tuyên mừng đến nỗi rơi nước mắt, trong ngày đầu năm mới chị chia sẻ may mà nhờ có báo Dân trí và độc giả kịp thời giúp đỡ, nếu không thì chị đã mang chồng về nhà thật rồi.

"Nếu như không có Báo Dân trí và độc giả chia sẻ giúp đỡ thì ngày đó tôi đã đưa chồng về nhà rồi. Thật là may mắn cho gia đình em. Giờ đây anh ấy đã khỏi bệnh thật rồi, về nhà anh đã đi lại ổn định, giúp vợ làm những việc vặt và các con trong nhà, gia đình tôi vui mừng lắm. Tôi xin chân thành cảm ơn độc giả và báo Dân trí nhiều lắm", chị Thảo nói trong nước mắt vui mừng.

Tôi vẫn còn nhớ như in thời điểm đến thăm anh tại bệnh viện HNĐK Nghệ An, lúc đó chỉ vì một vết thương nhỏ sau trận đá bóng do không được điều trị đúng cách nên anh Tuyên bị nha bào uốn ván phát triển, xâm nhập vào hệ thống máu trong cơ thể, đi vào hệ thần kinh và gây ra co cứng, co giật cơ, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Thêm vào đó chi phí điều trị quá cao, gia đình lại quá nghèo nên vợ anh tính nước đưa chồng về quê chờ ngày tử thần rước đi.

Song, thật may mắn sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc, mỗi người góp một chút anh đã có tiền điều trị sức khỏe dần hồi phục. Người đàn ông trụ cột của gia đình đã từ cõi chết trở về. Dù hôm nay anh vẫn chưa thể làm được các công việc nặng nhưng nhìn anh đi lại bình thường, thay vợ chăm sóc các con lòng chúng tôi vui đến lạ, đó là món quà vô giá mà chúng tôi nhận được trong lần ghé thăm anh vào một ngày đầu năm 2017.

Như Dân trí đã đưa tin, sau khi đăng tải bài viết “Nguy kịch tính mạng sau khi đá bóng bị toác chân” đã có rất nhiều độc giả trong và ngoài nước điện thoại thăm hỏi, chia sẻ và đặc biệt có nhiều cá nhân, tổ chức… đã quyên góp được cả trăm triệu đồng giúp đỡ anh Tuyên để chữa bệnh.

Trong đó, đáng chú ý và thật cảm động có một nữ giám đốc Ngân hàng tại Bà Rịa Vũng Tàu đã ủng hộ anh Tuyên 75 triệu, nhóm Quỹ niềm tin của ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An và các bạn ủng hộ cả hai đợt gần 70 triệu đồng và Quỹ Nhân ái báo điện tử Dân trí cũng đã trao hơn 45 triệu đồng tới gia đình anh Tuyên.

Anh Tuyên ngày nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Chỉ vì một vết thương nhỏ ở chân khi đá bóng.

Vợ con anh Tuyên đôi khi chỉ biết nhìn chồng trên giường bệnh trong nỗi xót xa.

Sau hơn 3 tháng điều trị, anh Tuyên đã tỉnh trở lại nhờ sự nhiệt tình của các bác sỹ, các nhà hảo tâm.

Ngày anh mới nhập viện, sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết đã được nhóm Niềm tin và Phó Bí thư tỉnh Uỷ Nghệ An tới thăm hỏi, động viên và đã ủng hộ tổng cộng hai đợt hơn 70 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An (ngoài cùng bên trái) đến tặng hoa chúc mừng anh Tuyên sau khi được điều trị khỏi bệnh.

Vợ chồng anh Tuyên chị Thảo ngày đầu xuân năm 2017 vui vẻ, phấn khởi cảm ơn độc giả báo Dân trí đã giúp đỡ nên anh từ cõi chết đã trở về. Cuộc sống hiện nay, anh Tuyên đã đi lại, giúp đỡ vợ con...

Nguyễn Duy