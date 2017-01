Thương người đàn ông mổ tim hai lần vẫn phải đi bốc vác thuê nuôi cha mẹ liệt

Nhà 4 người thì 3 người ngã bệnh

Đến phường Châu Văn Liêm (quận Ô môn, TP Cần Thơ), PV Dân trí được bà Lê Thị Phương Thảo – cán bộ phụ trách lao động xã hội phường, dẫn đến thăm gia đình anh Tôn Nhơn Lập. Theo bà Thảo, hộ anh Lập thuộc diện khó khăn nhất địa phương, đặc biệt từ khi cha mẹ và anh Lập ngã bệnh, khiến gia đình anh rơi vào cảnh khốn cùng, không lối thoát.

Bước vào căn nhà anh Lập, ông Tôn Bích Hỉ (1950, cha anh Lập là) lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ, buồn không nói. Còn bà Trần Thị Vệ - mẹ anh Lập đang cố bám vào các thanh tre được buộc sẵn vào chiếc giường đặt giữa nhà, bà Vệ kiên trì nhấc từng bước chân... run rẩy tập đi.

Anh Lập kể, cách đây 6-7 năm, cha mẹ anh bất ngờ bị tai biến, nằm liệt giường. Anh Lập cố vay tiền chạy chữa cho cha mẹ, nhờ đó, hiện nay ông bà có thể bám vào nạng gỗ đi quanh nhà. Trong lúc gia đình lâm vào cảnh khốn khó, anh Lập bất ngờ bị nhồi máu cơ tim, người nhà chuyển gấp anh lên bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh, phẫu thuật kịp thời.

Khi xuất viện về nhà, anh Lập thấy đồng lương giáo viên của vợ không tài nào nuôi được 5 miệng ăn và thuốc thang cho 3 người bệnh nên anh Lập tiếp tục đi bốc vác, kiếm tiền phụ vợ nuôi gia đình. Nhưng đến 10/2016, căn bệnh nhồi máu cơ tim của anh tái phát, lúc này nợ cũ chưa trả nên chẳng ai cho gia đình anh mượn tiền. Trong lúc bệnh tình nguy cấp, rất may đồng nghiệp vợ anh Lập xin được một ca phẫu thuật miễn phí cho anh tại bệnh viện Vinmec TP Hồ Chí Minh. Nhờ ca phẫu thuật này, anh Lập giữ được mạng sống cho tới nay.

Ước mong mở sạp vé số bán…

Sau phẫu thuật lần 2, anh Lập về nhà nghỉ dưỡng được vài tháng, anh thấy sức khỏe mình ổn định anh tiếp tục trở lại nghề bốc vác lúa thuê, mặc cho vợ con khuyên ngăn. Tuy nhiên khi anh đang làm việc, anh Lập kiệt sức ngã quỵ, người thân đưa đi cấp cứu và hiện nay phải nằm ở nhà, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Anh Lập bùi ngùi kể: “Tính đến nay tổng số tiền hai vợ chồng hỏi mượn nhà nước và bà con lối xóm đã trên 120 triệu đồng. Tiền lương của vợ tôi chẳng được bao nhiêu nhưng mỗi tháng ngân hàng đã trừ hết 2,5 triệu đồng. Số tiền còn lại lo cho cháu nhỏ đi học còn chưa đủ… nói chi đến chuyện ăn uống, thuốc thang cho tôi và cha mẹ”.

Nghe anh lập kể về số nợ của gia đình, bà Vệ lại khóc như một đứa trẻ. Ông Hỉ ngậm ngùi chia sẻ: 7 năm qua tai họa liên tục ập xuống, đẩy gia đình tôi vào cảnh khánh kiệt nên mấy năm qua gia đình không biết tết là gì. Năm mới này, tôi chỉ mong có ít tiền mở một điểm bán vé số, phụ lo cái ăn, viên thuốc với vợ chồng thằng Lập”.

Ngồi bên nhà anh Lập, chúng tôi nghe rõ tiếng nói cười của những người hàng xóm bàn tán việc đi chơi tết; thi thoảng chen vào đó những bình phẩm về chậu mai vàng trước ngõ, đang căng sức chờ bung nụ, đón xuân… Lúc này, chúng tôi thấy căn nhà trống huơ trống hoác của anh Lập càng trở nên im ắng. Anh Lập lặng lẽ nhìn ông Hỉ, bà Vệ nuốt từng thìa cơm trắng mà hai hàng nước mắt chảy ra khi nào anh chẳng hay.

Anh Lập lau vội nước mắt, nói: “Qua hai lần phẫu thuật, bác sĩ không cho tôi làm nặng nữa. Bởi thế tôi chỉ mong bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm giúp tôi có chút tiền mở sạp vé số bán, phụ lo cái ăn, viên thuốc… cứu sống gia đình tôi trong cơn ngặt nghèo này”.

Đơn của anh Tôn Nhơn Lập gửi đến báo Dân trí được ông Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch UBND phường Châu Văn Liêm xác nhận

