Thương bé gái 15 tuổi đằng đẵng nằm viện 4 năm vì bệnh tim

Cô bé đáng thương đó là Đỗ Thúy Hiền, bệnh nhân mà theo như bác sĩ Nguyễn Trung Kiên – Trưởng khoa Nội Nhi, Bệnh viện Tim Hà Nội kể lại thì trong vòng gần 4 năm qua gần như toàn bộ thời gian của em là ở viện. Lí do là bởi sau ca mổ sửa van lần đầu tiên cho em từ năm 2013, van tim của Hiền liên tục bị hỏng phải phẫu thuật nhiều lần nên em phải nằm viện điều trị đến nay đã bước sang năm thứ 4.

Đi chăm con, mẹ của em là chị Phạm Thị Thảo gạt ngang dòng nước mắt ngậm ngùi kể: “Kiệt quệ lắm rồi em ạ, nếu như cháu mổ và được về nhà thì khoản tiền vay nợ để phẫu thuật cho cháu chị sẽ cố làm để trả, nhưng đằng này… Gần 4 năm cứ đằng đẵng trôi qua, chị phải nghỉ việc ở công ty vệ sinh môi trường hẳn để đi chăm cháu, cháu cũng phải nghỉ học bằng đó năm rồi. Mỗi lần nghĩ đến con mà buốt hết ruột nhưng chẳng biết làm sao cả”.

4 năm kể từ ngày Hiền có dấu hiệu đau và thường xuyên ngất xỉu, em chia tay bạn bè và thầy cô với lời hứa hẹn mổ xong rồi sẽ lại tiếp tục đến trường. Vậy mà… Lời hứa ấy cứ xa dần, xa dần cho đến khi chính em cũng chẳng biết đến ngày về. Gương mặt sáng cùng cặp kính cận, Hiền ngồi lặng im, có lúc lại ôm đầu gối suy tư rồi bật khóc. Em chẳng nói gì nhưng ai cũng hiểu, em nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè thầy cô cùng những bài giảng … năm nào.

“Mỗi lần đi qua phòng bệnh, nhìn cô bé Hiền chúng tôi ai cũng sốt ruột và thấy tội quá. Mẹ cháu làm công nhân quét rác, trước cũng kiếm được tầm 3-4 triệu/ tháng nhưng từ ngày con gái đi viện là phải theo con ở đây suốt. Bố cháu thì ốm đau cũng không làm được gì, giờ đi làm giò chả thuê cho người ta để kiếm tiền nuôi em gái của Hiền đang ở nhà. Cô bé thì còn phải điều trị dài ngày nên tốn kém lắm mà gia đình thì kiệt quệ quá rồi”. Thương cho bệnh nhân nhi đặc biệt này, chị Nguyễn Thị Thái – Cán bộ phòng CTXH bệnh viện Tim Hà Nội chia sẻ.

Về thông tin bệnh của cô bé Hiền, bác sĩ Nguyễn Trung Kiên giải thích kĩ hơn: "Bé Hiền bị kênh nhĩ thất và tổn thương van nhĩ thất nặng, sau mổ lần đầu, cháu trở thành như người bình thường với van tim kín. Nhưng sau chưa đầy 6 tháng cháu mắc viêm ruột thừa cấp phải mổ. Sau lần mổ này, van tim tổn thương do vi khuẩn lan vào và sau đó là 4 lần mổ lại với một lần sửa lại van và 3 lần thay van tim nhưng chỉ cần ngưng dùng kháng sinh cháu lại bị sốt trở lại. Việc phải mổ lại nhiều lần khiến tình trạng suy tim cải thiện chậm và sức khoẻ yếu, chính vì vậy bé phải nằm viện kéo dài để điều trị kháng sinh. Dù sao cũng là sự cố gắng tối đa của gia đình, bệnh viện và đặc biệt là bản thân cháu Hiền”.

Ngoài những thông tin về căn nguyên bệnh của Hiền, gương mặt bác sĩ Kiên trầm xuống khi nhớ lại những lần gặp gia đình em: “Bố mẹ của Hiền đều là những người hiền lành, chất phác và thương con. Anh chị ấy lúc nào cũng hỏi tôi rằng có thể lấy van tim của họ để thay cho con gái được không thì họ đều sẵn sàng. Nhưng điều đó là không thể, chúng tôi chỉ biết nhìn họ cảm thông và chia sẻ thôi”.

Không có con đường nào khác để cứu sống tính mạng cho em, hiện tại em đang phải dùng một số thuốc kháng sinh đặc trị (dự kiến dùng trong vòng 1 năm) đây là cơ hội duy nhất – thứ ánh sáng phía cuối đường hầm đối với cô bé 15 tuổi này nên hơn ai hết Hiền khao khát được sống, được trở về nhà để tiếp tục những công việc còn dở dang. Nhưng kiệt quệ quá rồi, mẹ em đã không thể cố bởi : “Tất cả những chỗ có thể vay được, chị đã hỏi hết rồi em ạ. Giờ đúng là cùng đường, chẳng còn biết trông cậy vào đâu nữa mà nếu dừng lại cho con về nhà thì đúng là chỉ có con đường chết mà thôi”. Vẻ mặt đầy hoang mang, sợ hãi, chị Thảo run rẩy cầm tay con mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Cứu con với mẹ ơi, xin cô hãy cứu con…” Đó là câu mà cô bé Hiền nói với chúng tôi khi gương mặt em đã nhòe nhoẹt nước. 15 tuổi em còn trẻ quá để kết thúc cuộc sống này chỉ vì mẹ không thể lo được. Xin hãy cứu em, cho em được sống để cô bé lại được đến trường viết tiếp những ước mơ còn dang dở.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2541: Chị Phạm Thị Thảo (Nhà số 9, ngõ 46, đường Tây Sơn, Phường Trần Thành Ngọ, Hải Phòng)

Số ĐT: 0168.656.9289

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08 - 35176331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269