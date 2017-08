Thêm 2 công trình phòng học Dân trí được khởi công tại Sơn La và Điện Biên

Khởi công công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Pắng Sẳng B (Sơn La)

Ngày 10/8, báo Dân trí phối hợp với Hội cha mẹ Nhân ái, Phòng Giáo dục huyện Mai Sơn (Sơn La) đã tổ chức lễ khởi công công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Pắng Sẳng B, thuộc trường tiểu học Chiềng Kheo, xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Tham dự lễ khởi công có nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Nguyễn Văn Phát, Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện Mai Sơn, bà Nguyễn Thị Thành, Hội trưởng Hội cha mẹ Nhân ái phía Bắc, đại diện lãnh đạo các ban ngành huyện Mai Sơn, lãnh đạo xã Chiềng Kheo cùng các phụ huynh, thầy cô giáo và các em học sinh điểm trường Pắng Sẳng B, trường tiểu học Chiềng Kheo, xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Toàn cảnh điểm trường Pắng Sằng B lọt thỏm giữa vùng núi, giao thông vô cùng khó khăn khi mưa nhiều

Như Dân trí đã thông tin, điểm trường Pắng Sẳng B thuộc Trường tiểu học Chiềng Kheo là điểm trường nằm trên đỉnh núi cheo leo, được thưng bằng những vách gỗ cũ nát, mái thì lợp bờ rô xi măng thủng lỗ chỗ, nền đắp bằng đất lồi lõm, bụi bặm. Những vách gỗ, khung cột qua thời gian mối mọt đã xuống cấp nghiêm trọng, có nơi bị sạt lở nên các giáo viên, người dân phải lấy đá chèn vào để trường không bị sập, nhất là khi có gió lớn. Điểm trường không có điện, bàn ghế hư hỏng, sách giáo khoa thiếu thốn khiến cho việc dạy và học của các thầy cô hết sức khó khăn.

Một phòng học tại điểm trường Pắng Sằng B trường tiểu học Chiềng Kheo, xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Sau bài viết Ở nơi một lớp giảng bài, bốn lớp cùng nghe” phản ánh thực trạng dạy và học của thầy cô và học sinh ở điểm trường Pắng Sẳng B trên báo Dân trí, rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước, đặc biệt là các thành viên của Hội cha mẹ Nhân ái đã cùng chung tay ủng hộ để hỗ trợ xây dựng cho điểm trường này có các phòng học mới khang trang, sạch đẹp hơn.

Phó TBT Báo điện tử Dân Trí Phạm Tuấn Anh phát biểu tại lễ khởi công phòng học Dân Trí tại điểm trường Pắng Sằng B

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ: “Năm 2017, báo Dân trí đã khởi công xây dựng được nhiều điểm trường ở Hà Giang, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Bình, và giờ đây chúng tôi rất vui mừng tiếp tục khởi công xây dựng thêm được một điểm trường tại Sơn La. Đã đi đến nhiều điểm trường vùng sâu vùng xa, ấn tượng của chúng tôi là sự vất vả, khó khăn của thầy cô cũng như các em học sinh trong việc dạy và học. Chúng tôi đã được trải nghiệm đoạn đường gần 10km đường núi lên đến điểm trường Pắng Sẳng B cheo leo, hiểm trở như thế nào nên chúng tôi rất cảm thông với thầy cô và học sinh nơi đây. Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay của bạn đọc Dân trí, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, một ngôi trường mới khang trang hơn sẽ mọc lên nơi đây, để thầy cô và các em học sinh sẽ yên tâm dạy tốt, học tốt”.

Ông Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện Mai Sơn chia sẻ: “Huyện Mai Sơn có đến hơn 800 điểm trường và hầu hết đều khó khăn, vất vả, trong khi ngân sách Nhà nước dành để đầu tư cơ sở vật chất còn hạn hẹp. Những điểm trường như Pắng Sẳng B rất cần sự chung tay giúp sức từ các nhà hảo tâm, và việc khởi công điểm trường Pắng Sẳng B thực sự có ý nghĩa lớn lao mà báo Dân trí, Hội Cha mẹ Nhân ái đã đem lại.

Người dân xã Chiềng Kheo vui mừng chờ đón lễ khởi công phòng học Dân Trí tại điểm trường Pắng Sằng B ngày 10/8/2017

Cô Vũ Thị Bảo Hoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chiềng Kheo, đơn vị thụ hưởng công trình xúc động chia sẻ: “Từ nhiều năm qua, các thầy cô và học sinh của điểm trường Pắng Sẳng B, Trường tiểu học Chiềng Kheo đã luôn mơ ước có được phòng học có thể che mưa, che nắng tốt hơn. Các thầy cô có nhà công vụ, các em học sinh có sách giáo khoa, bàn ghế đầy đủ để học hành tốt hơn. Từ khi được báo Dân trí phản ánh về thực trạng của nhà trường và đến hôm nay bạn đọc báo Dân trí cùng với Hội Cha mẹ Nhân ái đầu tư cho trường cơ sở vật chất mới, quả thực là một niềm vui và xúc động cho thầy cô và học sinh nơi đây. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn cố gắng dạy tốt, học tốt để không phụ lòng mọi người đã dành cho”.

Phó TBT Báo điện tử Dân Trí, đại diện chính quyền huyện Mai Sơn, hiệu trưởng trường tiểu học Chiềng Kheo cùng đại diện Hội Cha mẹ Nhân ái trong lễ khởi công xây dựng điểm trường

Phó TBT Báo điện tử Dân Trí trao tặng 10 suất học bổng với trị giá mỗi suất 500.000 đồng đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở bản Pắng Sẳng B, xã Chiềng Kheo

Nhân dịp khởi công, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí đã trao 10 suất học bổng (trị giá mỗi suất hoc bổng là 500.000 đồng) đến 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc điểm trường Pắng Sẳng B. Ngoài ra, ông còn trao tặng 5 thùng sữa TH True Milk đến các em học sinh của điểm trường. Nhà báo Nguyễn Thế Nam, Phó ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí cũng trao 15 bộ sách giáo khoa mới (mỗi cấp học 3 bộ, từ lớp 1 đến lớp 5) do bạn đọc Dân trí ủng hộ điểm trường.

Phó ban Truyền thông và Công tác xã hội Báo Dân Trí Nguyễn Thế Nam tặng 15 bộ sách giáo khoa mới do bạn đọc ủng hộ đến hiệu trưởng trường tiểu học Chiềng Kheo

* Sau khi tham dự lễ khởi công phòng học Dân trí tại điểm trường Pắng Sẳng B, xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cùng với các thành viên trong Hội cha mẹ Nhân ái tiếp tục tham gia lễ khởi công phòng học Dân trí tại điểm trường Ta Lếch, thuộc trường mầm non Mùn Chung, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Tham dự buổi lễ còn có ông Mai Văn Thuyết, Phó Trưởng Phòng giáo dục huyện Tuần Giáo, đại diện lãnh đạo huyện Tuần Giáo, đại diện lãnh đạo xã Mùn Chung cùng sự tham dự của thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh điểm trường Ta Lếch.

Một phòng học tồi tàn ghép bằng gỗ tạm tại điểm trường Ta Lếch, thuộc trường mầm non Mùn Chung (xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) hiện tại

Điểm trường Ta Lếch có 3 phòng học với 75 em học sinh, chia làm 3 lớp theo độ tuổi (gồm 26 cháu lớp 3 tuổi, 26 cháu lớp 4 tuổi và 23 cháu lớp 5 tuổi). Phòng học được thưng tạm bằng những ván gỗ mục nát, hoặc bằng vách nứa. 2 phòng học nền đất, chỉ duy nhất một phòng học được đổ xi măng để lấy chỗ cho các em ngủ trưa. Mái lợp bờ rô xi măng, và sẽ không có gì đáng nói khi phần lớn các tấm này đều thủng lỗ chỗ, có chỗ vỡ toác cả mảng lớn thấy cả trời xanh.

Điểm trường Ta Lếch, là một trong 5 điểm trường tạm bợ của trường mầm non Mùn Chung, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, được xây dựng từ năm 2007

Sau bài viết “Lớp học 3 chạy: Chạy mưa, chạy rắn và chạy ăn từng bữa”, rất nhiều các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, đặc biệt là các thành viên Hội cha mẹ Nhân ái đã tham gia ủng hộ với tổng kinh phí 320 triệu đồng (trong đó Hội cha mẹ Nhân ái đóng góp gần 130 triệu đồng) để hỗ trợ xây dựng điểm trường Ta Lếch khang trang hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Tuấn Anh đã chia sẻ cảm giác vui mừng, xúc động khi vượt qua quãng đường dài từ Hà Nội lên xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, hiểu được những khó khăn vất vả của các cô giáo và học sinh ở điểm trường khi phải học trong các phòng học quá tạm bợ, nhếch nhác.

Phó Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh phát biểu tại lễ khởi công công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Ta Lếch

trong sự chứng kiến của người dân xã Mùn Chung vào chiều ngày 11/8/2017

Những gương mặt rạng rỡ, tươi vui của phụ huynh khi ít tháng tới đây sẽ có ngôi trường mới dành cho con em của mình

“Báo Dân trí vui mừng vì đã xây dựng được nhiều điểm trường ở các huyện miền núi vùng sâu vùng xa ở các tỉnh như Hà Giang, Thanh Hóa, Quảng Bình, Điện Biên. Hôm qua, chúng tôi vừa khởi công xây dựng 3 phòng học Dân trí tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La và hôm nay chúng tôi rất vui khi tiếp tục khởi công xây dựng 3 phòng học cho cô và trò tại đây ”, nhà báo Phạm Tuấn Anh khẳng định.

Thay mặt cô và trò điểm trường Ta Lếch, thuộc trường mầm non Mùn Chung, cô Trần Thị Kim Khuyên, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nhiều năm qua, cô và trò tại điểm trường Ta Lếch đã phải chịu cảnh trời mưa thì dột, trời nắng thì hanh khô do mái đã bị vỡ toác. Điểm trường không có điện, xây tạm bợ nên việc dạy và học gặp vô vàn khó khăn. Với việc có được những phòng học mới do báo Dân trí, Hội cha mẹ Nhân ái chung tay xây dựng, nhà trường sẽ có điều kiện để thực hiện tốt hơn công tác giảng dạy. Cô và trò sẽ đỡ vất vả, sẽ yên tâm để thi đua dạy tốt, học tốt”.

Các đại biểu xúc cát động thổ công trình

Tiếp đó, nhà báo Phạm Tuấn Anh đã trao 10 suất học bổng với trị giá mỗi suất 500.000 đồng đến 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc điểm trường, ngoài ra còn trao 5 thùng sữa TH True Milk đến toàn bộ học sinh của điểm trường.

Phó TBT báo Dân trí Phạm Tuấn Anh cùng Phó Trưởng phòng giáo dục huyện Tuần Giáo Mai Văn Thuyết trao 10 suất học bổng trị giá mỗi suất 500.000 đồng đến các em học sinh mầm non điểm trường Ta Lếch

Dự kiến, công trình điểm trường Ta Lếch sẽ được xây dựng với 3 phòng học, 1 nhà công vụ, 1 nhà bếp với tổng kinh phí hơn 320 triệu đồng.

Nhóm PV