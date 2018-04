Số phận nghiệt ngã của nữ sinh lớp 11 bị xe tải cán qua người

Đó là tai nạn kinh hoàng xảy ra với cô bé Cao Thị Huyền Trang trong năm 2017 mà di chứng để lại quá ư nặng nề và thương tâm. Trở vào thăm em hiện đang điều trị tại khoa Châm cứu dưỡng sinh, bệnh viện Y học cổ truyền TW, chúng tôi mới cảm nhận được hết những đau đớn mà cô bé 17 tuổi này đang phải gánh chịu.

“Em nó khóc nhiều lắm các cô ạ. Tay trái thì bị cắt cụt rồi, nhưng còn tay phải nên nó bảo con vẫn viết được. Nó đòi về nhà đi học tiếp nhưng chân có bước đi được đâu. Nuôi con lớn bằng này, anh chị mong bao nhiêu ngày con tốt nghiệp cấp 3 để vào Đại học, vậy mà giờ…”

Đi chăm con gái, chị Đỗ Thị Huyền cũng đã cạn kiệt cả nước mắt khi nhắc đến tai nạn của con xảy ra hồi năm ngoái. Gương mặt hiền lành, chân chất của người nhà quê làm nông nghiệp, chị Huyền cố bặm môi như cố nuốt bao cay đắng vào người để giữ vẻ bên ngoài được bình tĩnh. Đôi bàn tay gầy guộc, chị bám vào thành giường cho khỏi ngã khi thấy con gái cũng đã gục đầu vào gối khóc. Giọng mếu máo, Trang bảo: “Em đau lắm, em muốn về nhà đi học tiếp”.

Nghe cô bé tâm sự, tất cả chúng tôi đều nghẹn lại bởi sự thật phũ phàng đôi chân của em hiện tại không thể bước. Phần hông kéo dài xuống phía dưới đang bị loét những mảng lớn do tì đè nhiều. Phía tay trái sát đến tận nách đã bị cắt cụt do hoại tử quá nặng từ vụ tai nạn nên em chỉ còn tay phải để hoạt động. Vậy mà Trang vẫn tha thiết lắm được đến trường, được đi học để vẽ nốt giấc mơ còn dở dang của mình.

“Khi cô bé được chuyển đến viện, chúng tôi ai cũng thương xót cho em. Lần nào đến thăm, nhìn Trang khóc, phòng tôi cũng khóc theo. Bố mẹ làm nông nghiệp, tiền không có lại theo đuổi việc chữa trị cho con tốn kém trong năm vừa qua nên kiệt quệ vô cùng. Chúng tôi mỗi người một vài trăm giúp cho em nhưng không đáng là bao nên rất mong được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ”. Có mặt cùng chúng tôi để thăm em, chị Nguyễn Tường Linh- Cán bộ phòng quản lý chất lượng bệnh viện ái ngại cho hay.

Cùng tâm sự với chị Tường Linh, là người điều trị trực tiếp cho em, bác sĩ Trần Đăng Khoa- Khoa Châm cứu dưỡng sinh, bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương trải lòng: “Cô bé Huyền Trang bị tai nạn rất thảm khốc và di chứng để lại như các bạn thấy là quá đau lòng. Ở tuổi 17 đẹp nhất này, đáng ra em đang ngồi trên ghế nhà trường thì ngày đêm phải vật lộn với bao nỗi đau đớn thế này. Cô bé bị viêm đường tiết niệu, chúng tôi đã cho dùng thuốc nhưng em bị dị ứng phản ứng nên dừng lại để cho thuốc khác. Tình trạng hiện tại em bị liệt 2 chân, đại tiểu tiện không biết gì cả nên rất khó khăn. Với việc điều trị tích cực, chúng tôi cũng cố gắng và mong muốn em có thể cử động chân được hoặc ngồi dậy để đi được xe lăn nhưng việc này sẽ rất lâu dài và gia đình cũng phải chuẩn bị kinh tế tốt”.

Kể về người gây tai nạn cho Trang, chị Huyền cho biết đã đưa cho gia đình chị được 40 triệu đồng. Thực tế số tiền điều trị cho con tính đến giờ đã lên đến 300 triệu đồng, tất cả là do vợ chồng chị đi vay lãi ở các nơi nên đến giờ đã kiệt quệ không thể cố được nữa. Hàng ngày nhìn con cố chịu những cơn đau ập đến, chị ước gì người nằm đó là mình nhưng sự thật không thể thay đổi. 17 tuổi, cơ thể Trang chẳng còn lành lặn nữa, tai nạn kinh hoàng đã cướp đi của em tất cả từ giấc mơ đến những dự định trong tương lai. Cô gái trẻ buộc phải “dừng chân” khi khát khao trong người vẫn đang bùng lên từng giây, từng phút.

“Em không muốn tàn phế chị ơi, em sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập để đôi chân đi lại được hoặc cử động được dù chỉ 1 chút thôi để em ngồi được xe lăn. Lúc đó em sẽ đi học, em nhất định sẽ học tiếp chị ạ…” Trang đã bật khóc nức nở và nói khi chúng tôi chào tạm biệt ra về. Từng câu, từng chữ ấy như trăm nghìn mũi dao đâm vào trái tim người mẹ nghèo bởi chị chẳng thể cố được nữa rồi.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2906: Chị Đỗ Thị Huyền (thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Số ĐT: 0969.044.154

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269