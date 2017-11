Mong manh sự sống của bé 4 tháng tuổi cùng lúc mắc tim bẩm sinh và nấm máu

Dẫn chúng tôi vào thăm bệnh nhân, anh Nguyễn Anh Đức – điều dưỡng trưởng khoa Nội nhi, bệnh viện Tim Hà Nội, ái ngại cho biết: “Bé Thịnh được chuyển từ bệnh viện phụ sản Trung Ương sang bệnh viện Tim Hà Nội đã được 3 tuần rồi,. Thương lắm, từ lúc sinh ra đến giờ hơn 4 tháng mà chưa được về nhà ngày nào cả. Tiến Thịnh bị u nhĩ phải và nhiễm nấm máu. Hiện tại bé phải sử dụng thuốc điều trị nấm máu, lên tới 2,3 triệu đồng/ngày nằm ngoài bảo hiểm y tế. Biết hoàn cảnh gia đình bé rất đáng thương, nên các y bác sĩ ở viện ai cũng thương lắm, mọi người đều cố gắng chạy chữa và tạo điều kiện tốt nhất cho bé. Nhưng tình hình của bé cần phải điều trị tích cực và lâu dài…”

Mệt mỏi, nép mình vào một góc giường bệnh của con, đôi mắt thâm quầng vì đã nhiều đêm không ngủ. Chị Tạ Thanh Loan (32 tuổi), trải lòng tâm sự với chúng tôi trong 2 hàng nước mắt : “ Em phận mỏng, sinh 5 lần rồi mới giữ lại được đứa con này thôi, con em sinh non lúc 27 tuần, nặng có 1,2 kg. Giờ con được hơn 4 tháng rồi nhưng mới được 2,8 kg. Từ ngày được sinh ra tới giờ, con chưa được ti mẹ lần nào, mà toàn phải ăn qua ống xông thôi, tội lắm chị ơi…”

Trên giường bệnh, bé Thịnh đã hơn 4 tháng tuổi, nhưng non nớt như vừa mới lọt lòng mẹ. Trên mũi con vẫn phải gắn ống xông, cánh tay yếu ớt chằng chịt dây truyền chới với trong không trung như cầu cứu…Chốc chốc con lại oằn người, khóc lặng, khiến cơ thể tím tái, hẳn là con đau lắm. Người mẹ ấy thương con đến tan nát cõi lòng, cũng chỉ còn biết ôm chặt lấy con trong 2 hàng nước mắt chứa chan.

Cùng chung tâm trạng lo lắng cho bệnh nhân, là bác sĩ trực tiếp điều trị cho bé Thịnh, bác sĩ Trần Đắc Long chia sẻ: “ Bé Tiến Thịnh bị u nhĩ phải, hở van 3 lá nặng, suy tim, nhiễm nấm máu, loạn sản phổi do thở máy kéo dài. Bé đã được điều trị bằng các loại thuốc trong bảo hiểm y tế nhưng không đáp ứng lên buộc phải dùng thuốc ngoài nên khá tốn kém. Hiện tại bé đang dùng phác đồ điều trị nấm máu và suy tim. Sau khi điều trị xong nấm máu, bé sẽ được xem xét hội chẩn phẫu thuật u nhĩ phải. Tình hình của bé phải điều trị tích cực và lâu dài bởi thể trạng của bé rất yếu…”

Bé Thịnh sau cơn khóc lặng, mệt lả nằm thiêm thiếp trên tay mẹ. Cố kìm nén để không bật lên thành tiếng khóc. Chị Loan thổn thức kể về hành trình khó nhọc tìm kiếm con của mình. 4 lần trước, các con cứ lần lượt bỏ chị đi khi mới được 26, 27 tuần thai. Lần mang thai thứ 5 anh chị kỳ vọng lắm, thai yếu nên chị Loan phải nằm treo chân suốt thai kỳ. Tiền phòng trọ, tiền chi tiêu cho cả nhà, lương công nhân của chồng chỉ vẻn vẹn 150 nghìn/ngày không thể gánh nổi, 2 vợ chồng đành phải về tá túc ở nhà mẹ đẻ vốn đã rất chật chội.

Dường như, cuộc đời lại thử thách anh chị một lần nữa. Dù đã cố gắng giữ gìn, thì lần thứ 5 này, khi thai được 27 tuần thì chị Loan đau bụng dữ dội, tức tốc vào viên Phụ sản trung ương. Bác sĩ cho biết không thể giữ được lâu hơn. Bé Thịnh ra đời thiếu tháng yếu ớt, chỉ nặng có 1,2 cân, và phải nằm lồng kính cho đến khi chuyển sang bệnh viện Tim Hà Nội. Hai bàn tay trắng, để cứu con, anh chị đã phải chạy vạy khắp nơi, đồng lương công nhân còm cõi cũng đã ứng hết cả năm…. Nghĩ đến chặng đường gian nan trước mắt, người mẹ tội nghiệp này đã không thể kìm nén được cảm xúc. Ôm ghì lấy đứa con bất hạnh, chị thảng thốt : “ Các bác ơi! Cháu mất 4 đứa rồi, xin các bác cứu lấy đứa con này của cháu! …”

