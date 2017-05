Mẹ bị “ma rừng” gặm nhấm cơ thể, 3 con thơ nheo nhóc

Đã cúng ma rừng nhưng bệnh vẫn không khỏi

“Vợ mình giờ không đi được nữa, hai cái chân nó không chịu đứng dậy cũng không buồn cử động. Bác sĩ bảo vợ mình phải mổ nhưng nhiều tiền lắm, nhà mình không lo được. Mình muốn vợ về chăm con để mình đi làm cái nương cái rẫy chứ không muốn ở bệnh viện nữa. Ở rừng ở núi không có tiền cũng sống được, xuống thành phố tốn nhiều tiền quá mình chịu thôi”.

Đó là những chia sẻ rất thật lòng của Y Thang Niê (31 tuổi, ngụ tại Buôn Mrưm, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk), người đồng bào Ê Đê - chồng bệnh nhân H Yiao Niê (30 tuổi) hiện đang điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Gần 1 tháng chuyển đến bệnh viện trong tình trạng rất nặng nhưng cánh cửa hy vọng thoát khỏi bệnh tật của H Yiao Niê vẫn im ỉm đóng trong cảnh nghèo của gia đình.

Theo lời kể của H Yiao, khoảng 1 năm trước sau những chuyến băng rừng vượt núi theo chồng đi hái măng, tỉa bắp trên nương rẫy đôi chân của chị tê, yếu dần. Tưởng chỉ bị nhẹ, sẽ dần khỏi nhưng vài tháng sau mỗi khi bước đi ngày một khó khăn hơn. Khi đến bệnh viện huyện khám thì bác sĩ không tìm ra bệnh nên không có hướng chữa trị. Cho rằng H Yiao bị ma rừng hành, gia đình đã mời thầy cúng về đuổi ma, giải hạn nhưng bệnh vẫn không khỏi.

Từ người phụ nữ khỏe mạnh, H Yiao đột nhiên phải cậy nhờ đến sự giúp sức của chồng con. Gia cảnh khốn khó càng khiến chị lâm vào đường cùng, muốn đi bệnh viện tuyến trên kiểm tra nhưng không có tiền đành cắn răng chịu đựng những cơn ê buốt hành hạ thân xác. Gần 1 tháng trước, đôi chân của chị không thể co duỗi được, Y Thang Niê phải mượn khắp nơi mới được hơn 3 triệu đồng đưa vợ tới bệnh viện tỉnh, sau khi thăm khám, bác sĩ đã chuyển H Yiao lên Chợ Rẫy.

90 triệu đồng có thể cứu được mẹ cho 3 đứa trẻ

Trao đổi với phóng viên, BS Phan Quang Sơn cho hay, ngày 18/4 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị đau lưng nhiều, tê từ ngang ngực xuống 2 chân, giảm cảm giác, sức cơ chỉ còn 1/5. Sau khi thăm khám kiểm tra hình ảnh, xét nghiệm, chúng tôi chẩn đoán bệnh nhân bị lao cột sống ở vị trí đốt sống ngực số 5. Bệnh nhân bị chèn ép tủy sống khiến cơ thể từ phần ngang ngực trở xuống yếu liệt.

BS Quang Sơn chia sẻ thêm: Khoa đã chỉ định phẫu thuật giải áp, thay đốt sống nhân tạo đồng thời tiến hành nẹp vít cho người bệnh. Cuộc mổ cần thực hiện càng sớm càng tốt mới hy vọng hồi phục được chức năng vận động cho bệnh nhân, nếu kéo dài thêm bệnh nhân không chỉ bị liệt mà còn gặp nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

“Dự trù chi phí cho cuộc mổ tốn khoảng 90 triệu đồng (bệnh nhân có bảo hiểm y tế) tuy nhiên đến nay gia đình mới chỉ đóng được 2 triệu đồng. Bác sĩ chúng tôi có thể hỗ trợ hết sức về chuyên môn cho người bệnh nhưng nếu không có máy móc, vật tư y tế tiêu hao và thiết bị phục vụ cuộc mổ, chúng tôi cũng không thể làm gì hơn” - BS Quang Sơn tâm sự.

Bên giường bệnh của vợ, Y Thang Niê ngậm ngùi: “Nhà mình không có đất, chỉ sống nhờ làm mướn và đi rừng hái măng, hái rau. Ngày vợ còn khỏe, cả hai cùng làm còn đủ cái để ăn, giờ vợ bệnh, mình phải theo nuôi, không đi làm được các con cũng bị đói rồi. Thương vợ lắm nhưng không có tiền mổ, chắc phải đưa về thôi”.

Đồng bào Ê Đê theo chế độ mẫu hệ, hơn 10 năm trước Y Thang và H Yiao yêu thương nhau nhưng nhà H Yiao nghèo không làm nổi cỗ cưới mời làng. Đến nay, họ đã có với nhau 3 đứa con, bé gái đầu 10 tuổi, bé gái thứ hai 7 tuổi và bé trai út mới được 2 tuổi. Vợ chồng nghèo ra ở riêng, tài sản duy nhất chỉ có gian nhà gỗ xiu vẹo song Y Thang biết cái chữ rất quan trọng nên đang cố gắng cho các con đến trường. Nhưng: “lâu nay vợ bệnh, một mình lo bữa cơm no bụng cho 5 miệng ăn khó lắm, cái chữ chắc mình không lo cho con được nữa”.

Mẹ nhập viện, 3 đứa trẻ phải nương nhờ nhà bác gái. Ngày qua ngày, ngoài những bữa cơm chưa đủ ấm bụng, chúng đang sống trong nỗi lo mất đi người mẹ yêu thương. Qua xác nhận của ông Phan Quốc Thắm, Chủ tịch UBND xã Ea Hồ, gia đình H Yiao thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Nay H Yiao lâm trọng bệnh nhưng không có điều kiện chữa trị, địa phương rất mong cộng đồng hỗ trợ để 3 đứa trẻ tội nghiệp có hy vọng không phải sống cảnh mồ côi.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2537: Chị H Yiao Niê, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM

Điện thoại: 01687938505

Hoặc: Anh Y Thang Niê, Buôn Mrưm (thôn 5) xã Ea Hồ, Krông Năng, Đắk Lắk

Điện thoại: 01247551000

