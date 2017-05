Kinh hoàng vi-rút ăn mòn bắp chân của nữ sinh cấp 2

Đó là em học sinh đáng thương Nguyễn Thị Hòa Nhã ( học sinh lớp 7A2, trường THCS Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang) . Trước Tết Nguyên đán, trên đường đi học về em Hòa Nhã bị té và trẹo chân. Sau đó gia đình cứ ngỡ em bị bong gân bình thường nên chỉ mua thuốc uống, rồi thoa dầu.

Tuy nhiên, đến nay sau gần 4 tháng đi qua 5 bệnh viện với nhiều cuộc phẫu thuật ở các bệnh viện từ Hậu Giang đến Cần Thơ và bệnh viện hiện tại mà em Nhã đang điều trị là bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM với chẩn đoán viêm xương 1/3 dưới xương chày trái. Hiện tại các bác sĩ đã phẫu thuật lấy xương chết, xương viêm, bơm xi măng kháng sinh, nẹp bột đùi bàn chân trái.

Anh Nguyễn Tấn Cường – cha cháu Nhã nghẹn ngào cho biết: “Khi nghe kết luận của bác sĩ, vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau mà khóc, bởi nhà nghèo không ruộng nương, không nghề nghiệp, lo miếng ăn hàng ngày còn chưa đủ no, thì làm sao xoay xở được cả trăm triệu đồng tiền thuốc, tiền viện phí cho con. Không biết tương lai của con gái sẽ ra sao…”.

Theo tìm hiểu PV, gia đình anh Cường thuộc diện hộ nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào công việc làm phụ hồ của anh, nhưng nó cũng được bao nhiêu bởi công việc lúc có, lúc không. Những ngày không ai thuê mướn, anh đi bắt ốc bán, nhưng cũng chỉ được dăm mười ngàn đồng.

Khó khăn chưa dừng lại ở đó, khi cách đây không lâu căn nhà gia đình anh đang ở bị đổ sập do xuống cấp từ lâu nhưng không có tiền sửa chữa. Những ngày qua để có chỗ nương náu, anh Cường đã dựng tạm căn chòi để vợ, con ở.

“Thấy vợ con vất vả trong căn chòi, tôi cố gắng làm lụng, gom góp nhằm cất lại căn nhà tươm tất hơn, để con có chỗ học hành tốt hơn, thế nhưng, trước bệnh tình của Hòa Nhã hiện nay, tôi đành bất lực”, anh Cường nghẹn ngào nói.

Hơn 3 tháng nay, anh Cường nghỉ làm để theo chăm sóc Hòa Nhã ở bệnh viện, gia đình đã khổ lại càng chật vật, túng kiệt. Hôm chúng tôi ghé, căn chòi lá lụp xụp với diện tích khoảng 10m2 được dựng lên cạnh hàng dừa nước,trong nhà trống huơ, trống hoắc không có thứ gì là giá trị, ngoài chiếc xe đạp mà em Nhã dùng để đến trường. Nơi trang trọng nhất của ngôi nhà là những tấm giấy khen của chị, em Nhã được đóng khung, treo cẩn thận.

Thầy Nguyễn Tấn Đạt – Phó Hiệu trưởng trường THCS Phú Hữu cho biết: Hòa Nhã là một học sinh ngoan hiền, chăm chỉ học tập, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với các bạn. Tuy là học sinh thuộc hoàn cảnh khó khăn, nhưng em luôn tham gia các phong trào, hoạt động của trường lớp. Khi hay em phải nhập viện điều trị, nhà trường cũng đã vận động cũng như phân công một giáo viên phụ trách thăm hỏi, hỗ trợ gia đình. Bây giờ chỉ mong em khỏe mạnh quay lại lớp, nhà trường sẽ tạo điều kiện, phân công giáo viên bộ môn bổ sung lại kiến thức cho em kịp với các bạn.

Ông Trần Văn Chuộc – Phó Chủ tịch xã Phú Tân, cho biết: Gia đình anh Nguyễn Tấn Cường là một hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Gia đình có 5 khẩu, nhưng người con gái lớn đã lấy chồng gia đình cũng khó khăn. Anh Cường thì làm phụ hồ, còn vợ thì hái rau, bắt ốc. Cả gia đình sống trong căn nhà lá cũ. Địa phương đang vận động hỗ trợ nhưng kinh phí vẫn còn hạn chế. Nay cháu Hòa Nhã bị viêm xương phải điều trị lâu dài, chi phí khá cao, vượt khả năng của gia đình”.

“Qua báo Dân trí, chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giang rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ cháu Hòa Nhã có tiền phẫu thuật chân, có cơ hội để đến trường cùng bạn bè đồng trang lứa”, ông Chuộc nói.

