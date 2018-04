Hơn 1,8 tỷ đồng học bổng huy động được từ giải Golf Vì trẻ em Việt Nam 2018

Tối 21/4, Lễ trao giải cho các tay golf xuất sắc Giải Golf Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids 2018 đã diễn ra tại Phòng tiệc sân Kings Island (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sau một ngày thi đấu tranh tài hết sức quyết liệt với tinh thần fair-play của các golfer.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trọng Minh - Tổng biên tập Báo Đầu tư, Trưởng Ban tổ chức Giải Golf Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids 2018 đã điểm lại những con số kỷ lục đã được xác lập tại giải đấu năm nay, đó là kỷ lục gần 260 golfer tham gia Giải đấu năm 2018 và số tiền tài trợ kỷ lục quyên góp được là 1,8 tỷ đồng.

Những kỷ lục này là minh chứng cụ thể khẳng định tính chuyên nghiệp và uy tín ngày càng cao của Swing for the Kids - một sân chơi đầy tính nhân văn, kết nối cộng đồng doanh nhân , các nhà đầu tư và những nhà hảo tâm vì sự nghiệp khuyến học - khuyến tài đất nước.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo Dân trí (giữa) nhận số tiền 400 triệu đồng do ban tổ chức Giải gôn từ thiện Vì trẻ em Việt Nam 2018 chuyển đến Quỹ Khuyến học Việt Nam để dành tặng học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo hiếu học

Toàn bộ khoản tiền quý giá này sẽ được Báo Đầu tư và Quỹ Khuyến học Việt Nam trực tiếp chuyển tận tay tới các học sinh, sinh viên nghèo theo đúng quy chế và tiêu chí của Quỹ học bổng Vì Trẻ em Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, tại giải đấu năm nay, lần đầu tiên đã có golf thủ thực hiện thành công cú đánh Hole in one. Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Tuấn - golfer thực hiện thành công cú đánh Hole in one cho biết, đây là lần thứ hai ông đạt được Hole in one. Ông cũng quyết định dành tặng 30 triệu đồng cho Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam để chuyển tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức Giải Golf Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids 2018 đã trao các suất học bổng 4 em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và trao Kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc - Chủ tịch danh dự của Giải cùng nguyên Tổng Biên tập báo Đầu tư Nguyễn Anh Tuấn trao học bổng đến 4 em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại lễ bế mạc

Giải Golf thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids 2018 đã kết thúc tốt đẹp. Ban tổ chức Giải hạnh phúc và tự hào được tiếp tục đồng hành và gắn kết bền bỉ với tất cả các doanh nghiệp , các nhà đầu tư, những nhà hảo tâm và các golfer với những cam kết mạnh mẽ hơn nữa vì sự phát triển của Giải golf Vì Trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids trong thời gian qua và cả chặng đường dài sắp tới.

Thế Nam