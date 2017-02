Gia cảnh khốn cùng của bé 14 tháng tuổi chỉ nặng có 4,5kg

Đã hơn 10 ngày nay, thức ăn duy nhất của bé Thư chỉ là cháo loãng. Nhưng hôm nay, đến cháo cũng chưa có để ăn vì mẹ bận chăm bố ốm, nên chưa đi vay được gạo. Nơi ở của gia đình khốn khó này là gian buồng nhỏ ẩm thấp, nhìn quanh chẳng có gì đáng giá, ngoài cái giường cũ kỹ với cái chăn bẩn thỉu rách tả tơi, 1 cái thùng tôn móp méo đựng vài bộ quần áo cũ, cái chạn sập sệ với dây rợ chằng chịt,..

Sau 6 năm đi lấy chồng, chị Ngọc ( mẹ bé Thư) ôm 2 đứa con quặt quẹo, “dắt” theo người chồng thường xuyên đau ốm, với vài bộ quần áo cũ về tá túc trong căn buồng của mẹ đẻ. Nói về gia cảnh đặc biệt khó khăn này, anh Nguyễn Viết Diện trưởng xóm Bình Lê, xã Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết: “ Gia đình nhà Ngọc buồn lắm em ạ, lấy chồng 6 năm rồi, nay tay trắng về nương nhờ mẹ già. Chồng ốm, con đau, đến cái ăn cũng phải chạy từng bữa, chỉ tội 2 đứa nhỏ vì thiếu ăn, bệnh tật lên bị suy dinh dưỡng nặng. Thằng anh đã 6 tuổi mới được có 10 cân, thằng em thì 14 tháng tuổi mà chỉ được có hơn 4 cân…”

Một tay liên tục vuốt ngực cho chồng, một tay ôm ghì đứa con nhỏ vào ngực mình, nhìn người đàn bà tất tả vì chồng ốm, con đau, với gương mặt khắc khổ, lam lũ không ai nghĩ chị mới 38 tuổi. Bởi kém sắc, lại vốn không được nhanh nhẹn, hoạt bát như người ta, nên mãi đến năm 32 tuổi nhờ mai mối chị Ngọc mới có được một tấm chồng. Dù biết anh Giáp kém chị 8 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại bị bệnh tim và hen suyễn từ nhỏ, nhưng chị vẫn đồng ý làm vợ anh. Chỉ bảo: “ Cái phận mình nó thế…”

Đứa con đầu lòng (bé Chính) ra đời trong cảnh nghèo khó, túng quẫn, chồng thì cứ đau ốm liên miên, mới sinh mà chị phải thường xuyên nhịn bữa để có tiền mua thuốc cho chồng. Cũng bởi không có tiền nằm viện, nên các căn bệnh của anh Giáp ngày càng nặng ... Chị Ngọc rầu rĩ: “Lúc bố nó đau ốm nhất thì em lại chửa thằng Thư, đến tháng thứ 5 thấy bụng to lên mới biết, chửa 8 tháng thì bị băng huyết phải mổ cấp cứu, lúc đó tiền cho con nằm lồng kính cũng không có, nằm ở viện 2 ngày em phải xin về nhà…”

Do không được chăm sóc đầy đủ, mẹ lại thiếu sữa nên bé Thư bị còi xương, suy dinh dưỡng nặng, lại mắc thêm căn bệnh hen suyễn nên càng yếu ớt. 14 tháng tuổi mà bé chỉ nặng có 4,5kg, cơ thể gày còm, teo tóp khiến bé vẫn chưa biết ngồi hay bò. Gần đây nhiều lần bé Thư tự dưng khóc thét lên, cơ thể tím tái rồi ngất lịm đi, không có tiền cho con đi bệnh viện khám, chị Ngọc cũng chỉ biết ôm con lên trạm xá xã cầu cứu.

Nghĩ đến tình cảnh cơ cực của mình, chị Ngọc tủi thân khóc nức nở: “Từ ngày em sinh cháu Thư, sức khỏe em yếu đi nhiều, lại phải trông con nhỏ không làm được gì cả, đến gạo ăn cũng phải chạy từng bữa. Người ta còn có cái nhà, hay cái gì để đến khi túng thiếu còn đem đi bán được, chứ vợ chồng em chẳng có gì cả…Bố bệnh, con bệnh, em chỉ biết chạy ra trạm xá xã xin thuốc. Chị ơi! Có cách nào cứu chồng và con em không chị ơi…!?”

Chồng lại lên cơn ho kéo dài không dứt, con thì khóc ré lên vì đói, chị Ngọc nước mắt lã chã cố nhét cho bằng được cả cái tí nhăn nhúm, lép xẹp của mình vào miệng thằng bé. Đứa lớn thì đứng bám vào bậu cửa sổ, mắt dõi ra đường trông chờ bà ngoại ra đồng về sẽ kiếm được cái ăn..?

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2429: Chị Hoàng Thị Ngọc, xóm Bình Lê, xã Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

ĐT 0168 2533 163

