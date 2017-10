Đi làm thuê lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, cậu bé dân tộc Dao bị tường đè dập phổi

Câu chuyện về em, cậu bé đáng thương Hoàng Văn Nhẩy được các y bác sĩ khoa Ngoại Thần Kinh- Bệnh viện Thanh Nhàn kể lại trong sự xót thương và ái ngại. “Cậu bé được đưa vào viện ngày 27/9 với đa chấn thương, do tai nạn lao động. Em bị chấn thương ngực, dập phổi 2 bên, gãy phức tạp cột sống từ L2 đến S1 và gãy 2 xương cẳng chân bên phải. Tình trạng lúc đó vô cùng nguy kịch mà hoàn toàn không có người nhà cũng như không có lấy 1 đồng tiền nào cả.

Tại bệnh viện chúng tôi đã cố định chân cho em và xử lí phổi, tiếp đó là mổ cố định cột sống bằng hệ thống nẹp vít. Hiện tại em đang bị loét vùng cùng cụt và đang được điều trị tích cực để chuẩn bị tiến hành 2 ca mổ nữa là mổ xương cẳng chân và mổ ghép che phủ da ở vùng lưng.

Em hiện chưa ăn uống được gì và vẫn rất đau đớn nên phải truyền sữa với chi phí 1 triệu/ngày để tăng cường sức khỏe, chuân bị cho 2 cuộc mổ tới nhưng em thì nghèo quá, không có 1 đồng tiền nào cả nên chúng tôi tha thiết nhờ cộng động giúp đỡ cứu sống em”.

Lời tâm sự của bác sĩ Phạm Quang Phúc- Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh về em khiến chúng tôi ai cũng lặng người, thương xót. Lặn lội đi từ thôn Bản Khẻ, xã Thượng Nông, Na Hang, Tuyên Quang lên Hà Nội để làm thuê với mong muốn kiếm được ít tiền về cho mẹ đi chữa bệnh, vậy mà… tai họa lại bất ngờ đổ xuống. Em bị bức tường đổ xuống đè vào người khi đang làm công việc phá dỡ nhà cũ cho người ta. Kết quả Nhẩy được đưa vào viện cấp cứu bởi những người làm cùng… còn gia đình mãi sau này mới liên lạc được để lên.

“Cậu bé đã khổ thế, bố lên chăm cũng không có 1 đồng nào cả, rồi lại say xỉn cả ở viện nữa. Hiện bố đã về và mẹ lên nhưng mẹ của em có lẽ bị khối u nào đó trong ổ bụng đã lâu lắm nên bụng mới phình to đến thế. Chị ấy không biết nói tiếng Kinh, cũng không có đồng tiền nào cả, đến bữa ăn hàng ngày cũng phải nhờ các bệnh nhân cùng phòng cho nên việc chữa trị cho con lại càng nan giải hơn”- Chị Nguyễn Thanh Nhàn, điều dưỡng trưởng của khoa ái ngại cho hay.

Mẹ của Nhẩy chậm chạp, đờ đẫn và hoàn toàn không biết chăm con… Điều duy nhất mà chị có thể làm là nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của con rồi cúi mặt khóc. Nhìn chị lúc ấy, thật tình chẳng thể giận mà chỉ thấy thương, người phụ nữ vùng cao “xù xì, xấu xí” lần đầu tiên xuống đến Hà Nội nhưng lại trong tình cảnh trớ trêu, vật vã.

Yêu và xót mẹ nên Nhẩy lại liên tục động viên bằng thứ tiếng của dân tộc mình. Em bảo bụng mẹ đau và cứ to lên như thế nhiều năm rồi nên khao khát duy nhất của em là mẹ được chữa bệnh, còn bản thân mình ra sao cũng mặc. Trước tình cảnh mẹ con bệnh tật, những người cùng phòng ai cũng thương và giúp cho được bữa cơm, bữa cháo nhưng còn số tiền điều trị cho Nhẩy thì vẫn là con số không tròn trĩnh kể từ ngày vào viện đến giờ.

“Thương lắm, cậu bé hoàn toàn có khả năng bình phục… nhưng số tiền điều trị lớn quá, mong là được cộng đồng dang tay cứu trợ để kịp thời cứu sống em”- Bác sĩ Phúc nhấn mạnh với cái thở dài lo lắng khiến chúng tôi cũng như ngồi trên đống lửa. Nhẩy còn trẻ quá, cuộc đời em sẽ đi đâu, về đâu hay chỉ là dấu chấm hết nếu như không được chữa trị???. Xin hãy cứu lấy em, để em có cơ hội sống, có cơ hội làm việc… để em kiếm tiền cho mẹ đi chữa bệnh như ao ước bấy lâu nay.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2707: Em Hoàng Văn Nhẩy (thôn Bản Khẻ, xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang)

Sô ĐT: 024.397.20652 (Gặp điều dưỡng trưởng khoa Nguyễn Thanh Nhàn- Khoa Ngoại Thần kinh, bệnh viện Thanh Nhàn)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269