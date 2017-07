Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 7 năm 2017

NGÀY DIỄN GIẢI SỐ TIỀN

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ

ngày 16 đến 22/7/2017

18/07 Gia đình bác Phan Lạc Túc (Láng Hạ -HN) Giúp MS2609 500,000

Anh Việt (HN) Ủng hộ QNA 3,000,000

Xu Ka (Ngụy Như Kontum - Thanh Xuân -HN) Giúp Ms2609; MS2610 (Mỗi h/c 300k) 600,000

19/07 Phạm Thị Diệu Hoa (Cộng hòa LB Đức) Giúp MS2592; MS2588; Ms2583; Ms25822 (Mỗi h/c 500k) 2,000,000

Đỗ Thị Bích Diệu (Số 903 -Khu E1- Ciputra -HN) Giúp MS2607; Ms2608 (Mỗi h/c 1,000,000 ); MS2609 "3,000,000 đ) 5,000,000

Hoàng Tuấn Anh - Hoàng Khánh Vân (Số 111 Cư xá Nguyễn Văn Trỗi - Thanh Xuân -HN) Giúp Ms2589; Ms2598 (Mỗi h/c 1,000,000 đ); MS2591; Ms2603; Ms2595; MS2608; Ms2604; Ms2602 (Mỗi h/c 500k) 5,000,000

Lê Thị Kim Oanh (HN) Giúp Ms2608; Ms2611 (Mỗi h/c 200k) 400,000

Nguyễn Thị Hiền (Đống Đa -HN) Giúp Ms2611 200,000

Nguyễn Anh Quân - Nguyễn Minh Khang (HN) Giúp Ms2605; Ms2606; Ms2607; Ms2608; Ms2609; Ms2610 (Mỗi h/c 2,000,000 đ) 12,000,000

Lã Hồng Quang (Ngõ 68- Cầu giấy -HN) Giúp Ms2612; Ms2611; Ms2610; Ms2609; Ms2608 (Mỗi h/c 300k) 1,500,000

20/07 Nguyễn Thị Thanh Bình (Số B7/66 Ngõ Thông Phong -HN) Giúp Ms2612 500,000

Vũ Hồng Chi (Số B7/66 -Ngõ Thông Phong -HN) Giúp Ms2612 500,000

Nguyễn Mạnh Tường (UBND Quận Hà Đông -HN) Giúp Ms2570; MS2569; Ms2568; MS2181; Ms2567 (Mỗi h/c 100k) 500,000

Nguyễn Đức Hòa (HN) Giúp Ms2612 50,000

21/07 Hoàng Thu Vân (Số 32 Xóm Hạ hồi - Hoàn kiếm - P.Trần Hưng Đạo) Giúp Anh Lê Văn Ton - TRận Thị Kim Tây (Ấp Phú hiệp - xã An Phú - huyện Tịnh Biên - tỉnh An Giang ) Bài đăng trong mục Sức khỏe 500,000

22/07 Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) Giúp MS2608 "500,000 đ"; MS2609; Ms2613; Ms2614 (Mỗi h/c 2,000,000 đ); MS2610; MS2611; Ms2612 (Mỗi h/c 1,000,000 đ) 9,500,000

Phạm Ngọc Huy (P52 Nhà A15 - Tập thể Bắc Nghĩa Tân - Cầu Giấy -HN) Ủng hộ QNA 3,000,000

Chị Mai (Hải Phòng ) Giúp MS2602 (Nhận thư qua BĐ) 200,000

Gia đình Huyền Trang (HN) Giúp Ms2611 500,000

Gia đình Hùng - Điềm (HN) Giúp MS2612 (300,000 đ); MS2613 (500,000 đ) 800,000

Bạn đọc ủng Trực tuyến

từ ngày 16 đến 22/7/2017

16/07/2017 Tham gia ủng hộ: 2524 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: H Ngo - Điện thoại: 01224592702 1,000,000

16/07/2017 Tham gia ủng hộ: Ma so: 2608, 2607, 2604 moi truong hop 200,000 VND.

Ma so: 2606, 2605, 2600: Moi truong hop 300,000 VND.

Ma so: 2603, 2602, 2601, 2599: Moi truong hop 400,000 VND - Số tiền: 3.100.000 đ - Họ tên: TRAN MANH HOANG - Điện thoại: 0903694615 3,100,000

16/07/2017 Tham gia ủng hộ: 2506 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Tran An - Điện thoại: 01224592702 1,000,000

17/07/2017 Tham gia ủng hộ: 2609 bà NGUYỄN THỊ NHƯ, THÁI NGUYÊN - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: DIU - Điện thoại: 0937267903 200,000

17/07/2017 Tham gia ủng hộ: Mã số 2609: Bà Nguyễn Thị Như (thôn Cẩm Trà, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyen Dinh Tuan - Điện thoại: 0906151848 200,000

17/07/2017 Tham gia ủng hộ: Mã số 2609: Bà Nguyễn Thị Như (thôn Cẩm Trà, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Lam - Điện thoại: 0982678262 300,000

17/07/2017 Tham gia ủng hộ: 2497 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: H Ngo - Điện thoại: 01224592702 1,000,000

17/07/2017 Tham gia ủng hộ: mã số 2609, Bà Nguyễn Thị Như (thôn Cẩm Trà, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: phổ nguyện, phổ chiếu - Điện thoại: 01668696244 200,000

17/07/2017 Tham gia ủng hộ: Mã số 2609: Bà Nguyễn Thị Như (thôn Cẩm Trà, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: LAD - Điện thoại: 0936526808 1,000,000

17/07/2017 Tham gia ủng hộ: 2609 Bà Nguyễn Thị Như (thôn Cẩm Trà, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Linh - Điện thoại: 0946156891 100,000

18/07/2017 Tham gia ủng hộ: Mã số 2609: Bà Nguyễn Thị Như (thôn Cẩm Trà, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Mac Luu Ha - Điện thoại: 16048259296 500,000

18/07/2017 Tham gia ủng hộ: MS 2609 Bà Lê Thị Như - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Anh Hong - Điện thoại: 0936522541 500,000

18/07/2017 Tham gia ủng hộ: Mã số 2610 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Lê Văn Lộc - Điện thoại: 0905039699 200,000

18/07/2017 Tham gia ủng hộ: Ma so 2609 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Le Van Loc - Điện thoại: 0905039699 200,000

18/07/2017 Tham gia ủng hộ: Ủng hộ Bác, cầu chúc bác và gia đình Bình An

Mã số 2610: Bác Nguyễn Thị Diêm (xóm Xuân Vinh, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái nguyên) Số ĐT: 01666.421.318 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Hưng Thịnh - Điện thoại: 0976357319 300,000

18/07/2017 Tham gia ủng hộ: 2482 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: A Tran - Điện thoại: 01224592702 1,000,000

18/07/2017 Tham gia ủng hộ: 2609, 2610 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Dam Thanh Tung - Điện thoại: 090421536 200,000

18/07/2017 Tham gia ủng hộ: Mã số 2609: Bà Nguyễn Thị Như (thôn Cẩm Trà, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)



Số ĐT: 0919.818.985 (Số ĐT của bác Nguyễn Đình Bình - Chủ tịch hội da cam xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Anh Linh - Điện thoại: 0968857906 200,000

19/07/2017 Tham gia ủng hộ: Mã số 2611: Anh Đoàn Mạnh Lâm: số nhà 12, phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Chu Tuấn Khang - Điện thoại: 0919841212 100,000

19/07/2017 Tham gia ủng hộ: MS 2611- ANH ĐOÀN MẠNH LÂM - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: HOÀNG CHINH - Điện thoại: 0979101178 200,000

19/07/2017 Tham gia ủng hộ: MS 2609- BÀ NGUYỄN THỊ NHƯ - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: HOÀNG CHINH - Điện thoại: 0979101178 200,000

19/07/2017 Tham gia ủng hộ: 2611 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: nguyen ngoc linh chi - Điện thoại: 0917239005 300,000

19/07/2017 Tham gia ủng hộ: Mã số 2605: 300.000đ

Mã số 2604: 200.000đ

Mã số 2583: 300.000đ - Số tiền: 800.000 đ - Họ tên: Chi Dung (hà Nội) - Điện thoại: 0904150119 800,000

19/07/2017 Tham gia ủng hộ: MS 2610,2607,2605,2604,2603. Moi MS 500.000 dong - Số tiền: 2.500.000 đ - Họ tên: Phat - Điện thoại: 0421900700 2,500,000

19/07/2017 Tham gia ủng hộ: MS 2609, 2608, 2606. Moi MS 1.000.000 dong - Số tiền: 3.000.000 đ - Họ tên: Phat - Điện thoại: 0419007000 3,000,000

19/07/2017 Tham gia ủng hộ: Mã số 2611 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thị Nga - Điện thoại: 0902820665 200,000

19/07/2017 Tham gia ủng hộ: 2610 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Ngo Tran - Điện thoại: 01224592702 1,000,000

20/07/2017 Tham gia ủng hộ: Ms 2612 : Anh Nguyễn Văn Thân (khu B 3 tầng, Tổ 9, phường Nguyễn Phúc, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái)

Số ĐT: 0165.865.0885

Hiện anh Thân đang chăm con trai tại khoa Máu trẻ em - Viện huyết học truyền máu TW. - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Kỳ Hà Quyên Thắng - Điện thoại: 0973364368 1,000,000

20/07/2017 Tham gia ủng hộ: Mã số 2612 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyen Tien Duc - Điện thoại: 0977272285 200,000

20/07/2017 Tham gia ủng hộ: 1. ms 2612: 200.000đ

2. ms 2611: 200.000đ - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: Lý Quốc Cường - Điện thoại: 0939909174 400,000

20/07/2017 Tham gia ủng hộ: Ủng hộ Ms 2612 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Hưng Thịnh - Điện thoại: 0976357319 200,000

21/07/2017 Tham gia ủng hộ: ung ho ma so 2613 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nhien - Điện thoại: 0909418787 200,000

21/07/2017 Tham gia ủng hộ: 2613 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc - Điện thoại: 0916751117 200,000

21/07/2017 Tham gia ủng hộ: Mã số 2613: Chị Lê Thị Long: Thôn 2, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Monica - Điện thoại: 0987537764 300,000

21/07/2017 Tham gia ủng hộ: 2609 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Trần Văn An - Điện thoại: 01224592702 1,000,000

21/07/2017 Tham gia ủng hộ: 2598 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Ngo H - Điện thoại: 01224592702 1,000,000

22/07/2017 Tham gia ủng hộ: Mã số 2613: Chị Lê Thị Long: Thôn 2, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Nguyễn Phượng Yến - Điện thoại: 0983694374 300,000

22/07/2017 Tham gia ủng hộ: Mã số 2614: Chú Nguyễn Thanh Sơn (thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông)



Số ĐT chú Sơn 01249.779.556 hoặc của em Linh: 01254.511.745 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Hằng - Điện thoại: 0947483377 200,000

22/07/2017 Tham gia ủng hộ: Mã số 2614: Chú Nguyễn Thanh Sơn (thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: phổ nguyện, phổ chiếu - Điện thoại: 01668696244 200,000

22/07/2017 Tham gia ủng hộ: Mã số 2614: Chú Nguyễn Thanh Sơn (thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông), số tiền 200.000 đ.

Mã số 2613: Chị Lê Thị Long: Thôn 2, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, số tiền 200.000 đ.

- Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: Trần Quang Thành - Điện thoại: 0978283060 400,000

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Nam

từ ngày 16 đến 22/7/2017

17/7 Võ Ngọc Hoàng giúp MS 2609, 2608 200,000

Nguyễn Thùy Vân (Bình Dương) giúp MS 2606, 2605, 2603 (2.000.000/MS); 2604 (1.000.000) 7,000,000

Trần Trợ, Lê Thị Tỷ giúp MS 2607, 2606 400,000

18/7 Nguyễn Thụy Ngọc Mỵ giúp MS 623, 2592, 2595, 2606 4,000,000

19/7 Trần Thị Tuyết Minh giúp MS 2608 2,500,000

20/7 Đỗ Hồng Quân giúp MS 2609, 2612, 2611, 2603 2,000,000

21/7 Trần Thị Thu Hà giúp MS 2612 1,000,000

Huỳnh Thanh Bình giúp 7 MS, từ 2606 - 2612 350,000

Nguyễn Bảo Hùng giúp 5 MS, từ 2609 - 2613 2,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵngtừ ngày 16 đến 22/7/2017

18/07/2017 Nguyễn Tấn Ngọc (Đà Nẵng) giúp đỡ 5 trường hợp: MS 2609, MS 2608, MS 2607, MS 2606, MS 2605 (mỗi trường hợp 300.000đ) 1,500,000

21/07/2017 Võ Chánh Trung (130 Lý Thường Kiệt, TP Hội An, Quảng Nam) giúp đỡ 8 trường hợp: MS 2579, MS 2584, MS 2587, MS 2590, MS 2594, MS 2599, MS 2606, MS 2607 (mỗi trường hợp 500.00đ) 4,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Hà Tĩnhtừ ngày 16 đến 22/7/2017

Từ 15 đến 21/7/2017 Nguyễn Ngọc Quý, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh Giúp MS 2607 (500.000đ); MS 2613 (200.000 đ) 700000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombanktừ ngày 16 đến 22/7/2017

16/7/2017 CHU THI THANH GIUP QNA 100,000

16/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2607 150,000

16/7/2017 NGUYEN THUY VINH GIUP QNA 1,000,000

16/7/2017 NGUYEN VAN TU GIUP MS 2608 100,000

16/7/2017 NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2608 100,000

16/7/2017 NGUYEN THI THANH LE GIUP MS 2608 100,000

16/7/2017 PHAN NGOC HUNG GIUP MS 2607 100,000

16/7/2017 PHAN NGOC HUNG GIUP MS 2608 100,000

16/7/2017 NGUYEN TUYET MINH VAN GIUP MS 2608 200,000

16/7/2017 NGUYEN THI NGUYET GIUP MS 2606 100,000

16/7/2017 VO THI NGOC LAN GIUP MS 2608 1,000,000

16/7/2017 NGUYEN HUU BANG GIUP MS 2608 50,000

16/7/2017 NGUYEN BAO TRUNG GIUP MS 2607 100,000

16/7/2017 NGUYEN BAO TRUNG GIUP MS 2608 100,000

16/7/2017 PHAM THI THANH NGA GIUP QNA 50,000

16/7/2017 HA THI THUY VAN GIUP MS 2606 100,000

16/7/2017 HA THI THUY VAN GIUP MS 2607 100,000

16/7/2017 HIEU NGHIA GIUP MS 2608 10,000

16/7/2017 CHU THI MINH HOP GIUP MS 2598 1,000,000

16/7/2017 CHU THI MINH HOP GIUP MS 2602 500,000

16/7/2017 LAM HANH HUYEN GIUP MS 2606 1,000,000

17/7/2017 NGUYEN XUAN BACH GIUP QNA 100,000

17/7/2017 NGO QUY KHA, NGO KHANH AN GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 CHU MANH TUAN GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 NGUYEN MINH HUNG GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 HUYNH THI HONG DAO GIUP MS 2609 300,000

17/7/2017 HA TRUNG HIEU GIUP MS 2606 500,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2602 500,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 NGUYEN NGOC CHI GIUP MS 2607 500,000

17/7/2017 PHAM MINH TU GIUP MS 2606 2,000,000

17/7/2017 LE THIEN HOANG GIUP MS 2603 200,000

17/7/2017 LE NGOC LOI GIUP MS 2607 500,000

17/7/2017 TRAN NHU DUC HAU GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 TO THI BINH GIUP MS 2609 50,000

17/7/2017 DAM TRONG NGHIA GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 LE HONG QUAN GIUP MS 2606 100,000

17/7/2017 DAM TRONG NGHIA GIUP MS 2606 200,000

17/7/2017 DAM TRONG NGHIA GIUP MS 2605 200,000

17/7/2017 LY QUANG MINH, CHAU THANH SON GIUP MS 2607 100,000

17/7/2017 DAM TRONG NGHIA GIUP MS 2604 200,000

17/7/2017 LE HONG QUAN GIUP MS 2603 100,000

17/7/2017 CHU THI THANH HA GIUP MS 2609 300,000

17/7/2017 LY QUANG MINH, CHAU THANH SON GIUP MS 2608 100,000

17/7/2017 LY QUANG MINH, CHAU THANH SON GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 PHAM MINH HOA GIUP MS 2607 1,000,000

17/7/2017 PHAM MINH HOA GIUP MS 2608 1,000,000

17/7/2017 LE DUNG, LE KIM HONG GIUP MS 2609 2,000,000

17/7/2017 TRAN VAN KHANH GIUP MS 2607 100,000

17/7/2017 NGO THI HUONG GIUP MS 2603 300,000

17/7/2017 NGO THI HUONG GIUP MS 2604 300,000

17/7/2017 NGUYEN THI ANH NGOC GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 VO THI NGOC BICH GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 GIAP THI THOM GIUP MS 2609 300,000

17/7/2017 TRAN THI PHUONG CHI GIUP MS 2606 200,000

17/7/2017 TRAN THI PHUONG CHI GIUP MS 2605 200,000

17/7/2017 LUU THI THANH THUY GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 PHAM MINH HOA GIUP MS 2605 1,000,000

17/7/2017 PHAM MINH HOA GIUP MS 2609 1,000,000

17/7/2017 DO THI THU HUONG, PHAM DO KHANH TOAN GIUP MS 2609 3,000,000

17/7/2017 LY ANH THI GIUP MS 2583 1,500,000

17/7/2017 LY ANH THI GIUP MS 2588 1,500,000

17/7/2017 LY ANH THI GIUP MS 2579 1,500,000

17/7/2017 NGUYEN VAN HAI GIUP MS 2602 200,000

17/7/2017 PHI XUAN TUAN GIUP MS 2608 300,000

17/7/2017 LAM NGOC DUNG GIUP MS 2604 DEN 2608. 750,000

17/7/2017 PHUNG THI KIM LOAN GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 NGUYEN THI PHUONG MAI GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 NGUYEN SI MINH GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 CHAU NGOC DUC GIUP MS 2609 400,000

17/7/2017 NGA GIUP MS 2609 400,000

17/7/2017 NGUYEN THI THANH DIEM GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 LAI DUY DONG GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 NGUYEN VAN BACH GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 NGUYEN THI NHU GIUP MS 2609 50,000

17/7/2017 NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP MS 2609 50,000

17/7/2017 TRAN MANH TIEN IGUP MS 2609 300,000

17/7/2017 NGUYEN MANH HUNG GIUP QNA 300,000

17/7/2017 NGUYEN CANH LAM GIUP MS 2604 500,000

17/7/2017 NGUYEN THU HUYEN GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 HA THI HUONG GIANG GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 DAO THANG LONG GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 DUONG THANH HUYEN GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 PHAM THI PHUONG HOA GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2603 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2599 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2597 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2606 500,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2607 300,000

17/7/2017 NGUYEN VAN HOI GIUP MS 2601 400,000

17/7/2017 HIEU NGHIA GIUP MS 2609 10,000

17/7/2017 TRAN THI KHUYEN GIUP MS 2607 50,000

17/7/2017 TRAN THI KHUYEN GIUP MS 2608 50,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 HO THI LAN GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2608 500,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2607, 2608, 2609 150,000

17/7/2017 TRAN THI VAN ANH GIUP MS 2609 300,000

17/7/2017 NGUYEN DANG MINH GIUP MS 2583 2,500,000

17/7/2017 BAN DOC GUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GUP MS 2609 100,000

17/7/2017 BAN DOC GUP MS 2609 500,000

17/7/2017 BAN DOC GUP MS 2603 200,000

17/7/2017 PHAM THI DIEP GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 HOANG MINH TAM GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 PTT GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 DO VIET HA GIUP MS 2609 2,000,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 90,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 70,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2566 150,000

17/7/2017 SON GIUP MS 2609 400,000

17/7/2017 CO CUC GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 2,000,000

17/7/2017 HAI SG GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 NGUYEN THANH HUYEN GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 ANH TU GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2608 100,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2599 100,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 OANH GIUP MS 2609 300,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 400,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2605 100,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 50,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 300,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2607 200,000

17/7/2017 NGUYEN NHAT MINH TRUONG GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2598 1,000,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 250,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 PHAN THANH THUY GIUP MS 2602 200,000

17/7/2017 PHAN THANH THUY GIUP MS 2595 200,000

17/7/2017 PHAN THANH THUY GIUP MS 2597 200,000

17/7/2017 NGUYEN DINH TU GIUP MS 2609 50,000

17/7/2017 HO THU HUONG GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2608 500,000

17/7/2017 KHUYET DANH GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 TRE GIANG GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 PHAM QUC PHI LONG GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 DANG THI NGUYET GIUP MS 2609 1,000,000

17/7/2017 PHAM BINH PHUONG THAO GIUP MS 2608 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 300,000

17/7/2017 HOANG TUNG - AN NHIEN GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 VU MANH TRUONG GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2601 300,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 300,000

17/7/2017 NGUYEN UYEN NHI GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 2,000,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 NGUYEN KHOA THINH GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BUI PHUONG THANH HA GIUP MS 2609 300,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609, 2608 100,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 300,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 NGOC Q7 GIUP MS 2609 1,000,000

17/7/2017 NGOC Q7 GIUP MS 2602 1,000,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2600 DEN 2609. 1,000,000

17/7/2017 LAM HANH UYEN GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 QUACH NGOC HOAI GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 DO THI KIM TUYEN GIUP MS 2608 100,000

17/7/2017 DO THI KIM TUYEN GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 NGUYEN NGOC TUYEN GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 VU THANH HUYEN GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 LY ANH THI GIUP MS 2592 1,500,000

17/7/2017 LY ANH THI GIUP MS 2602 2,000,000

17/7/2017 GIA DINH NGO QUY KHAI GIUP MS 2606 200,000

17/7/2017 LE THI THANH KHANH GIUP MS 2595 1,000,000

17/7/2017 LE THI THANH KHANH GIUP MS 2598 1,000,000

17/7/2017 PHAM MINH TU GIUP MS 2603 1,000,000

17/7/2017 PHAM MANH THANG GIUP MS 2599 DEN 2609. 550,000

17/7/2017 PHAM THI THUY HANG GIUP MS 2609 300,000

17/7/2017 CAO HUE MY GIUP MS 2607 300,000

17/7/2017 PHUOC VA THOI GIUP MS 2581 DEN 2610. 3,000,000

17/7/2017 PHAN THI MINH ANH GIUP MS 2595 200,000

17/7/2017 PHAN THI MINH ANH GIUP MS 2602 200,000

17/7/2017 VO HONG QUAN GIUP MS 2600 1,100,000

17/7/2017 THAI NGOC VAN GIUP QNA 200,000

17/7/2017 TRAN THI TUYET MAI GIUP MS 2602 200,000

17/7/2017 LUU THI THANH GIUP MS 2603 200,000

17/7/2017 DAO CONG HAI, BE KHOAI GIUP MS 2601 200,000

17/7/2017 DAO CONG HAI, BE KHOAI GIUP MS 2538 200,000

17/7/2017 NGUYEN THI KIEU HAU GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 PHAM QUANG DUNG GIUP MS 2603 100,000

17/7/2017 PHAM THI THUY ANH GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 NGUYEN QUANG KHANH GIUP MS 2609 100,000

17/7/2017 NGUYEN ANH PHUONG GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 VU THI LOAN GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 NGUYEN THANH VAN GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 NGUYEN THO SON GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 TRAN THANH HAI GIUP MS 2609 300,000

17/7/2017 NGUYEN THI MY DUYEN GIUP MS 2603 200,000

17/7/2017 NGUYEN THI MY DUYEN GIUP MS 2607 200,000

17/7/2017 NGUYEN THI MY DUYEN GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 HOANG THI TUOI GIUP MS 2609 300,000

17/7/2017 NGUYEN THI THU NGOC GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 VU VAN KHIET GIUP MS 2609 300,000

17/7/2017 TRAN DUC HOANG GIUP MS 2609 500,000

17/7/2017 DINH THI LAN ANH GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 TRAN THI PHUONG CHI GIUP MS 2609 400,000

17/7/2017 DO MINH GIUP MS 2609 1,000,000

17/7/2017 PHI XUAN TUAN GIUP MS 2607 300,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2602 200,000

17/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 300,000

17/7/2017 MR THANH GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 C PHUONG GIUP MS 2609 200,000

17/7/2017 TRAN THI VAN ANH GIUP MS 2606 200,000

18/7/2017 NGUYEN TIEN THANH GIUP MS 2609 200,000

18/7/2017 TRAN TUAN VIET GIUP MS 2599 DEN 2602 200,000

18/7/2017 HO NGOC TAM GIUP MS 2604 DEN 2610. 350,000

18/7/2017 NGUYEN TIEN THANH GIUP MS 2608 200,000

18/7/2017 NGUYEN TIEN THANH GIUP MS 2607 200,000

18/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

18/7/2017 NGUYEN QUANG NGOC GIUP MS 2602 400,000

18/7/2017 NGUYEN QUANG NGOC GIUP MS 2601 400,000

18/7/2017 NGUYEN QUANG NGOC GIUP MS 2604 450,000

18/7/2017 NGUYEN QUANG NGOC GIUP MS 2603 400,000

18/7/2017 DAO VIET HUNG GIUP MS 2609 500,000

18/7/2017 LY QUANG MINH, CHAU THANH SON GIUP MS 2610 100,000

18/7/2017 PHAM MINH HOA GIUP MS 2610 1,000,000

18/7/2017 TRAN VIET HAI GIUP MS 2222 200,000

18/7/2017 DINH HONG LINH GIUP MS 2610 500,000

18/7/2017 VUONG QUOC HUY GIUP MS 2609 200,000

18/7/2017 NGUYEN THI THUY GIUP MS 2610 200,000

18/7/2017 PHAN VAN AI GIUP MS 2538 1,000,000

18/7/2017 NGUYEN HOANG DUC GIUP MS 2609 100,000

18/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 500,000

18/7/2017 NGUYEN THI MINH THU GIUP MS 2609 500,000

18/7/2017 NGUYEN TRUONG SON GIUP MS 2609 500,000

18/7/2017 LE THI LUONG GIUP MS 2609 100,000

18/7/2017 DOAN QUANG VINH GIUP MS 2609 100,000

18/7/2017 NGUYEN HONG NHUNG GIUP MS 2609 400,000

18/7/2017 NGUYEN THI THANH HUYEN GIUP QNA 210,000

18/7/2017 NGUYEN THI DIEM GIUP MS 2610 200,000

18/7/2017 NGUYEN TRONG VAN GIUP MS 2579 100,000

18/7/2017 NGUYEN THI DAN VY GIUP MS 2609 200,000

18/7/2017 NGUYEN THI DIEM GIUP MS 2610 300,000

18/7/2017 TRAN TU HOA GIUP MS 2607 200,000

18/7/2017 LUYEN THU ANH GIUP MS 2610 500,000

18/7/2017 DAM TUAN ANH GIUP QNA 100,000

18/7/2017 LUC LE BINH GIUP MS 2609 300,000

18/7/2017 NGUYEN THU HUONG GIUP MS 2609 100,000

18/7/2017 LUONG THI THU HOAN GIUP MS 2609 300,000

18/7/2017 NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2610 200,000

18/7/2017 VU THI HUONG GIANG GIUP MS 2610 500,000

18/7/2017 UNG NGOC THACH GIUP MS 2603 200,000

18/7/2017 UNG NGOC THACH GIUP MS 2610 200,000

18/7/2017 UNG NGOC THACH GIUP MS 2609 200,000

18/7/2017 UNG NGOC THACH GIUP MS 2608 200,000

18/7/2017 UNG NGOC THACH GIUP MS 2607 200,000

18/7/2017 UNG NGOC THACH GIUP MS 2606 200,000

18/7/2017 UNG NGOC THACH GIUP MS 2605 200,000

18/7/2017 UNG NGOC THACH GIUP MS 2604 200,000

18/7/2017 NGUYEN THI MINH GIUP MS 2610 200,000

18/7/2017 NGUYEN DINH SOAI GIUP MS 2610 300,000

18/7/2017 DAO THI THANH GIANG GIUP MS 2603 1,000,000

18/7/2017 HOANG VAN TAI GIUP MS 2609 200,000

18/7/2017 NGUYEN VU KHOA GIUP MS 2609 2,000,000

18/7/2017 NGUYEN THI XUAN GIUP MS 2609 300,000

18/7/2017 NGUYEN LAM XUAN THUY GIUP MS 2609 200,000

18/7/2017 DUONG NGO QUANG THAI GIUP QNA 200,000

18/7/2017 HO THI KIM HA GIUP MS 2609 1,000,000

18/7/2017 HOANG THI MINH NGOC GIUP MS 2609 500,000

18/7/2017 LE ANH TUAN GIUP MS 2610 500,000

18/7/2017 PHAN MINH HIEU GIUP MS 2603 500,000

18/7/2017 NGUYEN VAN PHONG GIUP MS 2609 200,000

18/7/2017 NGUYEN NGOC ANH GIUP MS 2609 500,000

18/7/2017 TRAN TRUNG THANH GIUP MS 2609 100,000

18/7/2017 NGUYEN THI HUONG GIUP MS 2607, 2068, 2069 240,000

18/7/2017 HA GIANG THANH GIUP MS 2609 300,000

18/7/2017 TRAN THI NHI GIUP MS 2610 200,000

18/7/2017 DINH HOANG LONG GIUP MS 2602 200,000

18/7/2017 PHAM THI THUY GIUP MS 2610 300,000

18/7/2017 GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2607 60,000,000

18/7/2017 GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2603 60,000,000

18/7/2017 DAM NGOC QUANG GIUP MS 2609 200,000

18/7/2017 BE DO DAT QUAN GIUP MS 2609 200,000

18/7/2017 TRAN VU YEN NGOC GIUP MS 2604 100,000

18/7/2017 TRAN VU YEN NGOC GIUP MS 2606 100,000

18/7/2017 TRAN VU YEN NGOC GIUP MS 2608 100,000

18/7/2017 TRAN VU YEN NGOC GIUP MS 2609 100,000

18/7/2017 TRAN VU YEN NGOC GIUP MS 2610 100,000

18/7/2017 TRAN VU YEN NGOC GIUP MS 2605 200,000

18/7/2017 TRAN VU YEN NGOC GIUP MS 2607 200,000

18/7/2017 NGUYEN PHI LONG GIUP MS 2610 1,000,000

18/7/2017 TRAN DINH HIEP GIUP MS 2606 200,000

18/7/2017 TAT THU LAN GIUP MS 2610 200,000

18/7/2017 NGUYEN THI MINH GIUP MS 2610 100,000

18/7/2017 PHAM THI MINH THU GIUP MS 2610 500,000

18/7/2017 TRAN NGUYEN HAI GIUP MS 2607 500,000

18/7/2017 BUI THU HUONG IGUP MS 2602 200,000

18/7/2017 BUI THI QUYNH TRANG GIUP MS 2603 100,000

18/7/2017 NGO UYEN QUYEN GIUP MS 2589 500,000

18/7/2017 NGO UYEN QUYEN GIUP MS 2598 500,000

18/7/2017 TRIEU NHU HOA GIUP MS 2608 100,000

18/7/2017 TRIEU NHU HOA GIUP MS 2609 100,000

18/7/2017 TRIEU NHU HOA GIUP MS 2610 100,000

18/7/2017 TRIEU NHU HOA GIUP MS 2574 200,000

18/7/2017 NGUYEN KHOA DANH GIUP MS 2609 1,000,000

18/7/2017 NGUYEN KHOA DANH GIUP MS 2610 1,000,000

18/7/2017 DO THI MAY GIUP MS 2609 2,000,000

18/7/2017 LE THI THANH MAI GIUP MS 2610 200,000

18/7/2017 VU THI NHAT GIUP MS 2610 200,000

18/7/2017 LAM HOANG NGOC GIUP MS 2610 300,000

18/7/2017 NGUYEN HUU BANG GIUP MS 2610 50,000

18/7/2017 DO THUY NGA IGUP MS 2607 300,000

18/7/2017 NGUYEN GIA TAM NHA GIUP MS 2608 300,000

18/7/2017 VU NGOC HONG GIUP MS 2609 300,000

18/7/2017 NGUYEN CONG HOANG GIUP MS 2610 300,000

18/7/2017 LAN ANH (1TR), ANH, VAN, HA 1,5TR) GIUP MS 2609 2,500,000

18/7/2017 TA MAI THU GIUP MS 2609 300,000

18/7/2017 TA MAI THU GIUP MS 2610 300,000

18/7/2017 PHAM THI ANH NGUYET GIUP MS 2609 100,000

18/7/2017 HIEU NGHIA GIUP MS 2610 10,000

18/7/2017 HA THI THUY VAN GIUP MS 2608 100,000

18/7/2017 HA THI THUY VAN GIUP MS 2609 100,000

18/7/2017 HA THI THUY VAN GIUP MS 2610 100,000

18/7/2017 NGUYEN KHANH MINH GIUP MS 2609 500,000

18/7/2017 PHAM VAN QUYET GIUP MS 2609 500,000

18/7/2017 NGUYEN TIEN BINH GIUP MS 2609 100,000

18/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

18/7/2017 PHAM VU MAI GIUP MS 2609 100,000

18/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

18/7/2017 VO THI THANH LOAN GIUP MS 2608 100,000

18/7/2017 VO THI THANH LOAN GIUP MS 2607 100,000

18/7/2017 VO THI THANH LOAN GIUP MS 2578 100,000

18/7/2017 VO THI THANH LOAN GIUP MS 2603 100,000

18/7/2017 VO THI THANH LOAN GIUP MS 2609 100,000

18/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2608 100,000

18/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2598 100,000

18/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2603 100,000

18/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 300,000

18/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 500,000

18/7/2017 BAN DOC GIUP QNA 500,000

18/7/2017 LU HOAI THUONG GIUP MS 2609 1,000,000

18/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 500,000

18/7/2017 NGUYEN NAM LONG GIUP MS 2608 200,000

18/7/2017 NGUYEN NAM LONG GIUP MS 2597 200,000

18/7/2017 NGUYEN NAM LONG GIUP MS 2605 300,000

19/7/2017 THAI NGOC THUY HUONG GIUP MS 2603 490,000

19/7/2017 BAN DOC GIUP QNA 200,000

19/7/2017 NGUYEN THU DUNG GIUP MS 2611 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2606 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2608 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2605 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2603 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2601 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2600 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2599 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2598 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2596 500,000

19/7/2017 CHU VAN GIAC GIUP MS 2610 2,000,000

19/7/2017 DANG THI BANG TAM GIUP MS 2611 150,000

19/7/2017 PHAM MINH HOA GIUP MS 2611 1,000,000

19/7/2017 PHAN THI DA SA GIUP MS 2597 200,000

19/7/2017 PHAN THI DA SA GIUP MS 2606 200,000

19/7/2017 PHAN THI DA SA GIUP MS 2609 200,000

19/7/2017 LY QUANG MINH, CHAU THANH SON GIUP MS 2611 100,000

19/7/2017 PHAN THI DA SA GIUP MS 2615 200,000

19/7/2017 NGO THU HIEN GIUP MS 2610 200,000

19/7/2017 DINH VAN DUNG GIUP MS 2609 1,000,000

19/7/2017 DINH VAN DUNG GIUP MS 2605 1,000,000

19/7/2017 DOAN THANH TU GIUP MS 2610 300,000

19/7/2017 CHU VAN GIAC GIUP MS 2611 1,000,000

19/7/2017 NGUYEN THI NGOC PHUONG GIUP MS 2609 200,000

19/7/2017 HOANG VIET PHUONG GIUP MS 2611 62,006

19/7/2017 DO THI MINH TAN GIUP MS 2609 200,000

19/7/2017 TRAN VAN DAT GIUP MS 2603 1,200,000

19/7/2017 HIEU GIUP MS 2595 500,000

19/7/2017 CHAU NGOC DUC GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2611 500,000

19/7/2017 HO NGOC THANH GIUP MS 2611 300,000

19/7/2017 LE HUY TUNG GIUP MS 2611 500,000

19/7/2017 NGUYEN VAN SON GIUP MS 2611 100,000

19/7/2017 NGUYEN MINH HANG GIUP MS 2611 50,000

19/7/2017 NGUYEN MINH HANG GIUP MS 2603 50,000

19/7/2017 NGUYEN MINH HANG GIUP MS 2599 50,000

19/7/2017 NGUYEN THAI HOA GIUP MS 2611 500,000

19/7/2017 NGUYEN VAN CHUNG GIUP MS 2602 250,000

19/7/2017 NGUYEN VAN CHUNG GIUP MS 2598 250,000

19/7/2017 NGUYEN VAN CHUNG GIUP MS 2603 250,000

19/7/2017 NGUYEN VAN CHUNG GIUP MS 2609 250,000

19/7/2017 NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2611 50,000

19/7/2017 HA THI THANH THUY GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 MAI THI ANH HOA - VO NGUYEN HOAI AN GIUP MS 2608 500,000

19/7/2017 HUYNH THI HONG THUY GIUP QNA 200,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2595 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2593 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2592 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2590 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2589 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2588 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2587 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2585 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2582 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2583 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2583 500,000

19/7/2017 PHAM THI THANH LAN GIUP MS 2595 500,000

19/7/2017 DUONG MINH THUY GIUP MS 2610 300,000

19/7/2017 NGUYEN THI BAY GIUP MS 2609 3,000,000

19/7/2017 VO THANH TONG GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 CTY CP XD VA TV GIUP MS 2610 2,000,000

19/7/2017 PHAM NGOC ANH GIUP MS 2610 300,000

19/7/2017 PHAM NGOC ANH GIUP MS 2611 300,000

19/7/2017 NGUYEN MANH HA IGUP MS 2611 150,000

19/7/2017 BUI THI HUONG GIANG IGUP MS 2611 200,000

19/7/2017 NGUYEN VAN TRANG GIUP MS 2602 500,000

19/7/2017 DOAN VAN HA GIUP MS 2611 300,000

19/7/2017 LE DAC THAI GIUP MS 2611 500,000

19/7/2017 LE DAC THAI GIUP MS 2606 300,000

19/7/2017 LE DAC THAI GIUP MS 2608 300,000

19/7/2017 LE DAC THAI GIUP MS 2603 300,000

19/7/2017 BUI MINH QUAN GIUP MS 2611 150,000

19/7/2017 LE DAC THAI GIUP MS 2602 300,000

19/7/2017 LE DAC THAI GIUP MS 2601 200,000

19/7/2017 NGO DANG KHOA GIUP QNA 100,000

19/7/2017 LE DAC THAI GIUP MS 2600 200,000

19/7/2017 DINH HOANG LONG IGUP MS 2611 300,000

19/7/2017 NGUYEN DUC LUONG GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 NGUYEN THU THUY GIUP MS 2609 500,000

19/7/2017 TRAN THI THU HIEN GIUP MS 2611 100,000

19/7/2017 NGUYEN THI THANH NHAN GIUP MS 2611 100,000

19/7/2017 TRAN THI LUYEN GIUP QNA 200,000

19/7/2017 TRAN THI LUYEN GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 BE LE MY AN GIUP MS 2611 1,000,000

19/7/2017 LAI MAI LY GIUP MS 2611 500,000

19/7/2017 HOANG MANH DUC GIUP MS 2611 100,000

19/7/2017 VU THI TRANG NHUNG GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 TONG VAN DUNG GIUP MS 2611 50,000

19/7/2017 BE PHAN NHAT QUANG GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 TRINH THI THANH THUY GIUP MS 2606 DEN 2611. 600,000

19/7/2017 TRINH THI THANH THUY GIUP MS 2600 DEN 2605. 600,000

19/7/2017 PHAM NGOC CUONG GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 LE NGUYEN THUY GIANG GIUP MS 2609 1,000,000

19/7/2017 NGUYEN THU HUONG GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 LE BAO DIEP GIUP MS 2603 1,000,000

19/7/2017 LE NGUYEN THUY GIANG GIUP MS 2611 500,000

19/7/2017 NGUYEN TAI LONG GIUP MS 2611 500,000

19/7/2017 TRAN QUANG DUY GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 NGUYEN THI HAI HAU GIUP MS 2611 300,000

19/7/2017 TRAN NGOC DUY LINH GIUP MS 2607 200,000

19/7/2017 NGUYEN VAN HUNG GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 VO THI CAM HONG GIUP MS 2611 100,000

19/7/2017 VO THI CAM HONG GIUP MS 2610 100,000

19/7/2017 VO THI CAM HONG GIUP MS 2609 100,000

19/7/2017 LE THI HONG NHUNG GUIP MS 2611 50,000

19/7/2017 VO THI CAM HONG GIUP MS 2608 100,000

19/7/2017 VO THI CAM HONG GIUP MS 2607 100,000

19/7/2017 PHAM THI KIEU OANH GIUP MS 2611 500,000

19/7/2017 QUACH MY HOAN GIUP MS 2611 400,000

19/7/2017 DUONG THI NGOC QUYNH GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 LE CAO CUONG GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 NGUYEN THI XUAN GIUP MS 2611 100,000

19/7/2017 LE THI THUY TRANG GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 NGO THI HONG DIEP GIUP MS 2611 100,000

19/7/2017 NGUYEN THI THU BA GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 TRIEU NHU HOA GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 TRAN THI NGOAN GIUP MS 2610 100,000

19/7/2017 HOANG HA GIUP MS 2611 1,000,000

19/7/2017 NGUYEN TRUONG HAI GIUP MS 2611 500,000

19/7/2017 NGUYEN THI THANH HUYEN GIUP MS 2611 500,000

19/7/2017 LE THU HANG GIUP MS 2609 50,000

19/7/2017 NGUYEN THI THU THUY GUIP MS 2609 200,000

19/7/2017 NGUYEN THI THU THUY GUIP MS 2611 200,000

19/7/2017 NGO THI NGAN GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 HOANG HUNG GIUP MS 2606 1,000,000

19/7/2017 PHAM THI ANH TUYET GIUP MS 2611 100,000

19/7/2017 PHAM GIANG THANH GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 NGUYEN HOANG SON GIUP MS 2611 100,000

19/7/2017 DANG THI QUYNH TRANG GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 DANG THI QUYNH TRANG GIUP MS 2609 200,000

19/7/2017 DANG THI QUYNH TRANG GIUP MS 2608 200,000

19/7/2017 PHAM KIM THOA GIUP MS 2611 100,000

19/7/2017 TRAN THI THANH MAI GIUP MS 2589 500,000

19/7/2017 HUYNH HONG PHUONG IGUP MS 2610 250,000

19/7/2017 HUYNH HONG PHUONG IGUP MS 2611 250,000

19/7/2017 DINH THI CONG NUONG GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 NGUYEN THI THANH HUYEN GIUP MS 2611 300,000

19/7/2017 VO CHIEN THANG GIUP MS 2609 200,000

19/7/2017 LAM HANH UYEN GIUP MS 2611 1,000,000

19/7/2017 NGUYEN HUU BANG GIUP MS 2611 50,000

19/7/2017 NGUYEN THANH HUYEN GIUP MS 2603 500,000

19/7/2017 NGUYEN THANH HUYEN GIUP MS 2611 500,000

19/7/2017 TRAN THI THU HIEN GIUP MS 2610 200,000

19/7/2017 VO DUC HIEN GIUP MS 2611 100,000

19/7/2017 TRAN THI KIM OANH GIUP MS 2611 200,000

19/7/2017 PHAN NGOC HUNG GIUP MS 2610 100,000

19/7/2017 HIEU NGHIA GIUP MS 2611 10,000

19/7/2017 NGUYEN TIEN BINH GIUP MS 2610 100,000

19/7/2017 NGO CONG TAI GIUP MS 2610 200,000

19/7/2017 PHUOC NHI GIUP MS 2610 2,000,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2604 500,000

19/7/2017 HOANG NGOC TOAN GIUP MS 2602 500,000

19/7/2017 TRAN THI NGOAN GIUP MS 2609 100,000

19/7/2017 PHAM THI THANH LAN GIUP MS 2581 500,000

20/7/2017 NGUYEN THI HAI AN GIUP MS 2612 500,000

20/7/2017 TRAN MANH CUONG GIUP MS 2611 300,000

20/7/2017 NGUYEN THI XUAN SANG GIUP MS 2611 700,000

20/7/2017 NGUYEN THI XUAN SANG GIUP MS 2609 700,000

20/7/2017 PHAN THI THAO GIUP MS 2612 300,000

20/7/2017 HA HUYEN TRAN GIUP MS 2611 300,000

20/7/2017 NGUYEN VAN THO GIUP MS 2611 200,000

20/7/2017 NGUYEN LUONG GIUP MS 2612 600,000

20/7/2017 LE HOANG YEN GIUP MS 2612 500,000

20/7/2017 HOANG VIET GIUP MS 2606 3,000,000

20/7/2017 PHAN HUU HIEU GIUP MS 2611 2,000,000

20/7/2017 PHAN HUU HIEU GIUP MS 2612 2,000,000

20/7/2017 PHAN HUU HIEU GIUP MS 2601 2,000,000

20/7/2017 PHAN HUU HIEU GIUP MS 2603 5,000,000

20/7/2017 LE QUANG DAO GIUP MS 2611 1,000,000

20/7/2017 HONG TRUNG DUNG GIUP MS 2611 500,000

20/7/2017 NGUYEN THI BICH THUY GIUP MS 2611 300,000

20/7/2017 NHAN THI QUYNH ANH GIUP MS 2612 1,000,000

20/7/2017 LY QUANG MINH, CHAU THANH SON GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 DAM TRONG NGHIA GIUP MS 2611 200,000

20/7/2017 DAM TRONG NGHIA GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 DAM TRONG NGHIA GIUP MS 2610 200,000

20/7/2017 DAM TRONG NGHIA GIUP MS 2608 200,000

20/7/2017 NGUYEN DAC THANG GIUP MS 2612 1,000,000

20/7/2017 NGUYEN THI THU VAN GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 NGUYEN THI THU VAN GIUP MS 2611 100,000

20/7/2017 BAN DOC GIUP QNA 200,000

20/7/2017 PHAM NGOC TRIEU GIUP QNA 500,000

20/7/2017 HUA THI DIU GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 NGUYEN THI MAI ANH GIUP MS 2611 200,000

20/7/2017 NGUYEN CANH PHONG GIUP MS 2609 300,000

20/7/2017 NGUYEN CANH PHONG GIUP MS 2611 300,000

20/7/2017 NGUYEN MINH TUNG GIUP MS 2611 100,000

20/7/2017 NGUYEN GIANG NAM GIUP MS 2611 200,000

20/7/2017 NGUYEN GIANG NAM GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 THU HA GIUP MS 2612 300,000

20/7/2017 NGUYEN THI ANH NGOC GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 CHAU NGOC DUC GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 NGUYEN MINH HANG GIUP MS 2612 50,000

20/7/2017 NGO THI HONG DIEP GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 DAO THANH SON GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 NGUYEN THI THU HUYEN GIUP MS 2612 300,000

20/7/2017 NGUYEN THI BIEN GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 TRAN THI THUY DUONG GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 HOANG MINH TRANG GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 BUI LAN HUONG GIUP MS 2602 500,000

20/7/2017 NGUYEN THI THU HA IGUP QNA 100,000

20/7/2017 NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 NGUYEN THI HOAN GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 DO TRUNG DUC GIUP MS 2612 30,000

20/7/2017 DO TRUNG DUC GIUP MS 2611 30,000

20/7/2017 NGUYEN VAN LAN GIUP MS 2611 300,000

20/7/2017 PHAM THI LINH CHI IGUP MS 2611 500,000

20/7/2017 LAM THOAI TUONG GIUP MS 2600 2,300,000

20/7/2017 PHAM LE NHAT KHANH GIUP MS 2602 200,000

20/7/2017 DOAN THI THU TRANG GIUP MS 2609 200,000

20/7/2017 GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2611 20,000,000

20/7/2017 TRUONG BA HIEN GIUP QNA 1,000,000

20/7/2017 TRUONG VAN HUNG GIUP MS 2611 500,000

20/7/2017 NGO THI PHUONG LOAN GIUP MS 2609 200,000

20/7/2017 NGUYEN THANH TUNG GIUP MS 2612 250,000

20/7/2017 PHAN THI THANH NHAN GIUP MS 2612 500,000

20/7/2017 KIM NGOC HUYEN GIUP MS 2612 500,000

20/7/2017 NGUYEN MANH HA GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 PHAN THU HUYEN GIUP MS 2612 500,000

20/7/2017 THAI NHUT LUAN GIUP MS 2609 100,000

20/7/2017 NGUYEN THI NGOC PHUONG GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 TRAN THI ANH HONG GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 DUONG NGOC THUC GIUP MS 2611 450,000

20/7/2017 LE ANH TAM GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 VU THUY TRANG GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 NGUYEN HAI HA GIUP MS 2609 400,000

20/7/2017 NGUYEN HAI HA GIUP MS 2610 400,000

20/7/2017 VU THI THU HONG GIUP MS 2611 100,000

20/7/2017 HOANG HONG HANH GIUP MS 2611 300,000

20/7/2017 NGUYEN HAI HA GIUP MS 2611 400,000

20/7/2017 VU THI THU TRA GIUP MS 2612 500,000

20/7/2017 NGUYEN THI XIEM GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 LE THI ANH THU GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 NGUYEN HONG HANH GIUP MS 2612 50,000

20/7/2017 DOAN THI MAI ANH GIUP MS 2612 500,000

20/7/2017 KIEU THI HONG THAM GIUP MS 2612 500,000

20/7/2017 NGUYEN KIM NGA GIUP MS 2609 500,000

20/7/2017 TRAN HONG SON GIUP MS 2609 200,000

20/7/2017 TRAN HONG SON GIUP MS 2610 200,000

20/7/2017 TRAN HONG SON GIUP MS 2611 200,000

20/7/2017 TRAN HONG SON GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 NGUYEN CHI THANH GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 TRINH THUY HANG GIUP MS 2612 1,000,000

20/7/2017 LAM HOANG NGOC GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 LAM HOANG NGOC GIUP MS 2611 200,000

20/7/2017 PHAN QUOC BINH GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 DUONG NHAT THAO NGUYEN GIUP MS 2612 1,000,000

20/7/2017 LE THI NGOC ANH GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 NGUYEN THI MEN GIUP MS 2612 500,000

20/7/2017 VU THI KIM CHI GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 HOANG MANH TUAN GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 NGUYEN THI PHUONG NGAN GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 PHAM THI NGOC NHI GIUP MS 2609 100,000

20/7/2017 NGUYEN LE PHU HAI GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 NGUYEN LE PHU HAI GIUP MS 2611 200,000

20/7/2017 NGUYEN VAN TIEP GIUP MS 2611 250,000

20/7/2017 NGUYEN THI PHUONG GIUP MS 2612 300,000

20/7/2017 DUONG MINH NHUT GIUP MS 2612 300,000

20/7/2017 LAT NGUYET QUE GIUP MS 2611 100,000

20/7/2017 NGUYEN THI PHUONG GIUP MS 2609 300,000

20/7/2017 HA NHAT MINH GIUP MS 2612 50,000

20/7/2017 NGUYEN MINH HANG GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 VO CAO THANG GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 NGUYEN THI KIM PHUONG GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 LE KHANH DUC GIUP MS 2602 100,000

20/7/2017 NGUYEN THI HUONG GIANG GIUP MS 2609 300,000

20/7/2017 NGUYEN THI HUONG GIANG GIUP MS 2610 300,000

20/7/2017 NGUYEN THI HUONG GIANG GIUP MS 2611 300,000

20/7/2017 LE KHANH DUC GIUP MS 2603 100,000

20/7/2017 LE KHANH DUC GIUP MS 2601 100,000

20/7/2017 LE KHANH DUC GIUP MS 2611, 2612 100,000

20/7/2017 LE KHANH DUC GIUP MS 2600 100,000

20/7/2017 LE KHANH DUC GIUP MS 2599 100,000

20/7/2017 LE KHANH DUC GIUP MS 2595 100,000

20/7/2017 TA THI MINH HIEU GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 LE KHANH DUC GIUP MS 2593 100,000

20/7/2017 LE KHANH DUC GIUP MS 2588 100,000

20/7/2017 NGUYEN THI HOANG THUY GUIP MS 2612 500,000

20/7/2017 NGUYEN HUU BANG GIUP MS 2612 50,000

20/7/2017 TRAN THI VAN ANH GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 LE KHANH DUC GIUP MS 2575 100,000

20/7/2017 LE VAN KHOI GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 NGUYEN PHUONG LIEN GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 LE KHANH DUC GIUP MS 2570 100,000

20/7/2017 NGUYEN THI THIEP GIUP MS 2609 DEN 2612. 400,000

20/7/2017 TRAN THI VAN ANH GIUP MS 2611 200,000

20/7/2017 NGUYEN THI MY DUNG GIUP MS 2612 500,000

20/7/2017 LE TU LINH GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 NGUYEN HONG LAM GIUP MS 2611 50,000

20/7/2017 LE TU LINH GIUP MS 2602 100,000

20/7/2017 LE TU LINH GIUP MS 2603 100,000

20/7/2017 NGUYEN HONG LAM GIUP MS 2612 50,000

20/7/2017 LE TU LINH GIUP MS 2601 100,000

20/7/2017 NGUYEN PHAT HUY GIUP MS 2612 700,000

20/7/2017 NGUYEN THI NHUNG GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 DOAN NGOC NHU Y GIUP MS 2607 200,000

20/7/2017 NGUYEN PHUONG ANH GIUP MS 2612 300,000

20/7/2017 DOAN NGOC NHU Y GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 DOAN NGOC NHU Y GIUP MS 2611 200,000

20/7/2017 DO THANH LOI GIUP MS 2612 500,000

20/7/2017 NGUYEN THI QUYNH NHUNG GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 VO DUC HIEN GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 TRAN THANH HAI GIUP MS 2609 500,000

20/7/2017 QUACH DINH PHUC GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 TRAN BINH HIEU NGHIA GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 NGUYEN HONG NINH GIUP MS 2610 1,000,000

20/7/2017 PHAN HONG NHUNG GIUP MS 2612 300,000

20/7/2017 NGUYEN HONG NINH GIUP MS 2612 1,000,000

20/7/2017 VU THI MAI VUI GIUP MS 2612 300,000

20/7/2017 PHAM THI BICH NGOC GIUP MS 2612 500,000

20/7/2017 LE THI NGOC TRANG GIUP MS 2612 300,000

20/7/2017 DAO THE HIEN GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 NGUYEN DONG DIEU LINH GIUP MS 2612 200,000

20/7/2017 NGUYEN HOANG SON GIUP MS 2612 100,000

20/7/2017 NGUYEN CONG DINH GIUP MS 2612 500,000

20/7/2017 HIEU NGHIA GIUP MS 2612 10,000

20/7/2017 PHAN NGOC HUNG GIUP MS 2611 100,000

20/7/2017 PHAM THANH CONG GIUP MS 2611 150,000

20/7/2017 NGUYEN TAN VINH GIUP MS 2611 500,000

20/7/2017 TRINH MINH TRANG GIUP MS 2603 100,000

20/7/2017 TRINH MINH TRANG GIUP MS 2608 100,000

20/7/2017 TRINH MINH TRANG GIUP MS 2609 100,000

20/7/2017 TRINH MINH TRANG GIUP MS 2610 100,000

20/7/2017 VU THANH TU GIUP MS 2602, 03, 04, 06, 08, 09, 2611 400,000

20/7/2017 TRAN NGOC HOANG GIUP MS 2609 200,000

21/7/2017 LA QUY PHAI GIUP MS 2613 50,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP QNA 175,000

21/7/2017 NGUYEN THI BICH VAN GIUP MS 2612 200,000

21/7/2017 LE THI UOC GIUP MS 2606 100,000

21/7/2017 LE THI TUYET GIUP QNA 1,000,000

21/7/2017 MAI SON GIUP MS 2612 3,000,000

21/7/2017 MAI SON GIUP MS 2613 3,000,000

21/7/2017 NGUYEN THANH NAM GIUP MS 2613 300,000

21/7/2017 NGUYEN THI BICH GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 LE THI UOC GIUP MS 2595 100,000

21/7/2017 NHU THI TAM GIUP MS 2611 1,000,000

21/7/2017 TRAN THU HANG GIUP MS 2611 500,000

21/7/2017 BUI TRIEU XA GIUP MS 2607 150,000

21/7/2017 BUI TRIEU XA GIUP MS 2608 100,000

21/7/2017 BUI TRIEU XA GIUP MS 2609 250,000

21/7/2017 BUI TRIEU XA GIUP MS 2610 200,000

21/7/2017 BUI TRIEU XA GIUP MS 2611 200,000

21/7/2017 BUI TRIEU XA GIUP MS 2612 150,000

21/7/2017 BUI TRIEU XA GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 NGO TIEN DUC GIUP MS 2612 200,000

21/7/2017 NGO TIEN DUC GIUP MS 2595 200,000

21/7/2017 HO THI PHUONG GIUP MS 2611 100,000

21/7/2017 HO THI PHUONG GIUP MS 2612 100,000

21/7/2017 HO THI PHUONG GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 PHAM KHOA HONG NGOC GIUP MS 2613 300,000

21/7/2017 LY QUANG MINH, CHAU THANH SON GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 DINH THI HONG PHUONG GIUP MS 2613 500,000

21/7/2017 NGUYEN KIM HIEU GIUP MS 2613 300,000

21/7/2017 PHAM MINH HOA GIUP MS 2613 1,000,000

21/7/2017 CHU VAN GIAC GIUP MS 2613 2,000,000

21/7/2017 LE THI DUNG GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 NGUYEN THE CHIEN GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 TRAN THI THU PHUONG GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 NGUYEN THI MY DIEU GIUP MS 2611 200,000

21/7/2017 NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 2603 500,000

21/7/2017 NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 2605 500,000

21/7/2017 NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 2606 500,000

21/7/2017 NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 2607 500,000

21/7/2017 NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 2608 500,000

21/7/2017 NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 2609 500,000

21/7/2017 NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 2610 500,000

21/7/2017 NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 2611 500,000

21/7/2017 NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 2612 500,000

21/7/2017 NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 2613 500,000

21/7/2017 NGUYEN TRUONG SON GIUP MS 2611 500,000

21/7/2017 NGUYEN TRUONG SON GIUP MS 2610 500,000

21/7/2017 TA HOANG LAN GIUP MS 2482 500,000

21/7/2017 PHAM VIET LINH GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 NGUYEN HOANG YEN GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 PHAN CONG THANH GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 TRAN THI VIET ANH GIUP MS 2611 100,000

21/7/2017 LE XUAN CHAU GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 NGUYEN VAN TU GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 NGUYEN THUY HA IGUP MS 2613 200,000

21/7/2017 NGUYEN THUY HA IGUP MS 2610 100,000

21/7/2017 NGUYEN THUY HA IGUP MS 2609 200,000

21/7/2017 NGUYEN THUY HA IGUP MS 2606 100,000

21/7/2017 NGUYEN THUY HA IGUP MS 2608 100,000

21/7/2017 NGUYEN THUY HA IGUP MS 2612 100,000

21/7/2017 NGUYEN BAO TUAN GIUP MS 2612 300,000

21/7/2017 NGUYEN BAO TUAN GIUP MS 2609 200,000

21/7/2017 NGUYEN DUC TUNG IGUP MS 2612 100,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP QNA 500,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2610 1,300,000

21/7/2017 DIEP HOAI NAM GIUP MS 2613 1,000,000

21/7/2017 NGUYEN NAM LONG, PHAN THU LAM GIUP MS 2611 350,000

21/7/2017 NGUYEN NAM LONG, PHAN THU LAM GIUP MS 2612 150,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2612 200,000

21/7/2017 HIEU NGHIA GIUP MS 2613 10,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 300,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 50,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 500,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 700,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2611 700,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 300,000

21/7/2017 NGO HONG DUONG GIUP MS 2595 200,000

21/7/2017 NGO HONG DUONG GIUP MS 2608 200,000

21/7/2017 NGO HONG DUONG GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 NGO HONG DUONG GIUP MS 2611 400,000

21/7/2017 NGUYEN VU MINH HIEN GIUP MS 2612 200,000

21/7/2017 NGUYEN VAN TRONG GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 VO CAO THANG GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 500,000

21/7/2017 VU TUAN DUONG GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 DUONG VAN SANG GIUP MS 2612 500,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 300,000

21/7/2017 ANH HAI XUAN DINH GIUP MS 2613 700,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2591 DEN 2613. 2,300,000

21/7/2017 NGUYEN HOANG YEN GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 DAO ANH GIUP MS 2613 1,000,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 DAO AN GIUP MS 2612 1,000,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 300,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 AN HOA GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 AN HOA GIUP MS 2603 200,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2612 250,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2611 250,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 250,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2608 250,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 2,000,000

21/7/2017 TINH GIAC GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 300,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 HOANG BICH THUY GIUP MS 2603 500,000

21/7/2017 TRANG GIUP MS 2609 500,000

21/7/2017 TRANG GIUP MS 2597 500,000

21/7/2017 NGUYEN THI THAM GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 LE THANH PHONG GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 300,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 5,000,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 BE MINH ANH, NAM ANH GIUP MS 2613 500,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

21/7/2017 NGUYEN THI NGOC PHAN GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 50,000

21/7/2017 PHUNG ANH DUNG IGUP MS 2612 200,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2612 200,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2612 200,000

21/7/2017 PHUNG ANH DUNG GIUP MS 2612 200,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 300,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2612 300,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2611 300,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2594 200,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 VAN GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 250,000

21/7/2017 VU HUNG TRANG GIUP MS 2583 200,000

21/7/2017 VU HUNG TRANG GIUP MS 2597 200,000

21/7/2017 SONG NGUYEN GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 QUACH DINH PHUC GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 250,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 300,000

21/7/2017 CTNGA GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP QNA 500,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 1,000,000

21/7/2017 NGUYEN THI HOANG THUY GUP MS 2613 500,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 CHU THU NHUNG GIUP MS 2612 100,000

21/7/2017 CHU THU NHUNG GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2612 500,000

21/7/2017 NGUYEN HONG LAM GIUP MS 2613 50,000

21/7/2017 VU THI BICH NGOC GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2602 100,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2612 200,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 150,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 300,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 300,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2612 300,000

21/7/2017 THANG HA NOI GIUP MS 2613 300,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 DAO VIET DUNG GIUP MS 2612 100,000

21/7/2017 DAO VIE DUNG GIUP MS 2611 50,000

21/7/2017 NGUYEN NGOC THANG GIUP MS 2613 300,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2612 300,000

21/7/2017 PHAN NGOC HUNG GIUP MS 2612, 2613 200,000

21/7/2017 NUGYEN DANG DUNG NINH GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 NGUYEN CANH TUNG GIUP MS 2613 500,000

21/7/2017 NGUYEN HOANG KHAI GIUP MS 2613 50,000

21/7/2017 NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 VU THI KIM THOA GIUP MS 2472 300,000

21/7/2017 TRAN THI HANH NGAN GIUP QNA 200,000

21/7/2017 NGUYEN THI MY DIEU GIUP MS 2612 200,000

21/7/2017 PHAM NHAT VINH GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 CTY THANH THANG GIUP MS 2607 500,000

21/7/2017 CTY THANH THANG GIUP MS 2609 500,000

21/7/2017 CTY THANH THANG GIUP MS 2612 500,000

21/7/2017 PHAN THANH HOA GIUP QNA 500,000

21/7/2017 HA VAN THUONG GIUP MS 2611 200,000

21/7/2017 LE THI UOC GIUP MS 2592 100,000

21/7/2017 LE THI UOC GIUP MS 2592 100,000

21/7/2017 NGUYEN PHUONG CHI GIUP MS 2612 300,000

21/7/2017 NGUYEN LAM XUAN THUY GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 NGUYEN THANH HUNG GIUP MS 2613 1,000,000

21/7/2017 VU THI HUE GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 HOANG DUC KIEN GIUP MS 2613 500,000

21/7/2017 HOANG DUC KIEN GIUP MS 2609 500,000

21/7/2017 TRUONG THI KIM PHUONG IGUP MS 2612 500,000

21/7/2017 CHAU VAN PHONG GIUP MS 2613 100,000

21/7/2017 TRAN THANH HAI GIUP MS 2613 500,000

21/7/2017 NGUYEN VAN THANG GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 PHAM THI THU HUONG GIUP MS 2612 500,000

21/7/2017 PHAM THI THU HUONG GIUP MS 2613 500,000

21/7/2017 PHAM THI Y MUON GIUP MS 2613 200,000

21/7/2017 BUI MINH QUAN GIUP MS 2613 50,000

22/7/2017 VU HUY PHONG GIUP QNA 200,000

22/7/2017 NGUYEN HOANG DUY GIUP MS 2613 50,000

22/7/2017 NHAT KIM GIUP MS 2613 100,000

22/7/2017 LE THI LUONG GIUP MS 2613 100,000

22/7/2017 NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP MS 2614 50,000

22/7/2017 TRAN THI VIET ANH GIUP MS 2598 100,000

22/7/2017 NGUYEN THANH SON GIUP MS 2614 200,000

22/7/2017 NGUYEN THI HUYEN SAM GIUP MS 2613 200,000

22/7/2017 NGUYEN HUU HOANG IGUP MS 2601 200,000

22/7/2017 NGUYEN HUU HOANG IGUP MS 2600 200,000

22/7/2017 NGUYEN HUU HOANG IGUP MS 2602 200,000

22/7/2017 NGUYEN HUU HOANG IGUP MS 2603 200,000

22/7/2017 NGUYEN HUU HOANG IGUP MS 2604 200,000

22/7/2017 NGUYEN HUU HOANG IGUP MS 2605 200,000

22/7/2017 NGUYEN HUU HOANG IGUP MS 2606 200,000

22/7/2017 NGUYEN HUU HOANG IGUP MS 2607 200,000

22/7/2017 NGUYEN HUU HOANG IGUP MS 2608 200,000

22/7/2017 NGUYEN HUU HOANG GIUP MS 2609 300,000

22/7/2017 NGUYEN HUU HOANG GIUP MS 2610 200,000

22/7/2017 NGUYEN HUU HOANG GIUP MS 2611 200,000

22/7/2017 NGUYEN HUU HOANG GIUP MS 2612 200,000

22/7/2017 NGUYEN HUU HOANG GIUP MS 2613 200,000

22/7/2017 NGUYEN HUU HOANG GIUP MS 2614 200,000

22/7/2017 NGUYEN CANH PHONG GIUP MS 2614 300,000

22/7/2017 NGUYEN CANH PHONG GIUP MS 2613 300,000

22/7/2017 NGUYEN TUAN GIUP MS 2614 100,000

22/7/2017 NGUYEN SI MINH GIUP MS 2614 100,000

22/7/2017 NGUYEN PHUC AN GIUP MS 2613 200,000

22/7/2017 NGUYEN PHUC AN GIUP MS 2612 200,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2595 200,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2580 200,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2581 200,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 500,000

22/7/2017 VU NGOC HONG GIUP MS 2613 300,000

22/7/2017 DO THUY NGA GIUP MS 2612 300,000

22/7/2017 HIEU NGHIA GIUP MS 2614 10,000

22/7/2017 NGUYEN THANH SON GIUP MS 2614 150,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2614 100,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2614 500,000

22/7/2017 BAN DOC GIUPMS 2614 50,000

22/7/2017 THUY A 25 GIUP MS 2614 200,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 1,000,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2614 50,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2614 50,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2614 300,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2613 200,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2614 500,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2614 500,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2612 500,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2614 500,000

22/7/2017 GIA DINH BE GAU MINH TRI VA 2 BEN NOI NGOAI GIUP MS 2612 300,000

22/7/2017 BUI THE KY, VU HOANG QUYEN GIUP MS 2614 300,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2614 100,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2614 1,000,000

22/7/2017 DUONG HUU THANH GIUP MS 2614 200,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2614 500,000

22/7/2017 RUS HA NOI GIUP MS 2611 200,000

22/7/2017 TRAN TUAN KIET GIUP QNA 500,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2614 200,000

22/7/2017 PHAN MINH HOANG GIUP MS 2614 500,000

22/7/2017 PHAN MINH HOANG GIUP MS 2613 500,000

22/7/2017 NGUYEN THI TUYEN GIUP MS 2610 30,000

22/7/2017 NGUYEN THI SUONG GIUP MS 2609 40,000

22/7/2017 NGUYEN THI TUYEN GIUP MS 2604 30,000

22/7/2017 TIEU THI HONG GIUP MS 2614 200,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2614 4,000,000

22/7/2017 NGUYEN THI SUONG GIUP MS 2613 40,000

22/7/2017 NGUYEN THI TUYEN GIUP MS 2612 30,000

22/7/2017 NGUYEN THI SUONG GIUP MS 2611 30,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2609 200,000

22/7/2017 BAN DOC GIUP MS 2614 1,000,000

22/7/2017 NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 2614 100,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank từ ngày 16 đến 22/7/2017

16/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2605 100,000

16/7/2017 Nguyen T Loan giup MS 2608 300,000

16/7/2017 Hoang Phuc Hai giup MS 2566 100,000

16/7/2017 Bui Hai Ly giup MS 2608 100,000

16/7/2017 Phung Duc Thinh giup MS 2608 100,000

17/7/2017 Nguyen Huu Nguyen ung ho QNA 200,000

17/7/2017 Duong T Hung giup MS 2608 200,000

17/7/2017 Vu Duc Tuan ung ho QNA 100,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2602 200,000

17/7/2017 Ngo Nguyen Loc giup MS 2609 300,000

17/7/2017 Huynh Khanh Linh giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Dang Tien Dat giup MS 2609 50,000

17/7/2017 Dang Tien Dat giup MS 2607 50,000

17/7/2017 Tra Xuan Binh giup MS 2607 5,000

17/7/2017 Tra Xuan Binh giup MS 2608 5,000

17/7/2017 Nguyen Viet Khoa giup MS 2598 50,000

17/7/2017 Tra Xuan Binh giup MS 2609 5,000

17/7/2017 Nguyen Viet Khoa giup MS 2595 100,000

17/7/2017 Nguyen Viet Khoa giup MS 2594 100,000

17/7/2017 Nguyen Viet Khoa giup MS 2592 100,000

17/7/2017 Nguyen Viet Khoa giup MS 2602 100,000

17/7/2017 Nguyen Viet Khoa giup MS 2608 50,000

17/7/2017 Le Van Chung giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2609 140,000

17/7/2017 Nguyen Thu Hang giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Vu Duc Bong giup MS 2609 50,000

17/7/2017 Nguyen T Thu Thuy giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Duong Tien Nghi giup MS 2609 500,000

17/7/2017 Duong Tien Nghi giup MS 2606 400,000

17/7/2017 Pham Gia Tu giup MS 2599 50,000

17/7/2017 Pham Gia Tu giup MS 2600 50,000

17/7/2017 Pham Gia Tu giup MS 2601 50,000

17/7/2017 Pham Gia Tu giup MS 2602 50,000

17/7/2017 Nguyen Tai Nguyen giup MS 2609 300,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2608 300,000

17/7/2017 Pham T Hong giup MS 2609 500,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2607 300,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2604 500,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2606 300,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2605 300,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2603 300,000

17/7/2017 Tra Van Tam giup MS 2609 500,000

17/7/2017 Kieu Thanh Quang giup MS 2608 200,000

17/7/2017 Dinh Cong Kha ung ho QNA 500,000

17/7/2017 Vu T Minh Huyen giup MS 2599 100,000

17/7/2017 Vu T Minh Huyen giup MS 2600 100,000

17/7/2017 Vu T Minh Huyen giup MS 2601 100,000

17/7/2017 Vu T Minh Huyen giup MS 2602 100,000

17/7/2017 Vu T Minh Huyen giup MS 2603 100,000

17/7/2017 Vu T Minh Huyen giup MS 2604 100,000

17/7/2017 Vu T Minh Huyen giup MS 2605 100,000

17/7/2017 Ngo T Minh Hieu giup MS 2609 500,000

17/7/2017 Tran Van Thao giup MS 2609 1,000,000

17/7/2017 Nguyen Hai Yen giup MS 2609 500,000

17/7/2017 Huynh T Phong Nhu giup MS 2603 2,000,000

17/7/2017 Tran T Quynh Hoa giup MS 2608 200,000

17/7/2017 Tran T Quynh Hoa giup MS 2607 200,000

17/7/2017 Tran T Quynh Hoa ung ho QNA 200,000

17/7/2017 Duong T Yen giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Pham Gia Tu giup MS 2603 50,000

17/7/2017 Pham Gia Tu giup MS 2604 50,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Nguyen Van Nam ung ho QNA 200,000

17/7/2017 Nguyen Dinh Dung ung ho QNA 100,000

17/7/2017 Tran Thuy Thanh Phuong giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Kieu T Thu Hien giup MS 2606 200,000

17/7/2017 Pham T Thu Hien giup MS 2607 1,000,000

17/7/2017 Pham T Thu Hien giup MS 2608 1,000,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2608 200,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2608 50,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2609 500,000

17/7/2017 Dinh Cong Thi giup MS 2609 500,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2609 500,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2603 500,000

18/7/2017 Chu T Thu Hang giup MS 2609 50,000

18/7/2017 Nguyen T Nhan Ai giup MS 2609 300,000

18/7/2017 Dang Dinh Tu giup MS 2609 200,000

18/7/2017 Hoang Van Lich giup MS 2609 100,000

18/7/2017 Dinh Xuan Quy giup MS 2610 200,000

18/7/2017 Dinh Xuan Quy giup MS 2609 200,000

18/7/2017 Dinh Xuan Quy giup MS 2608 200,000

18/7/2017 Dinh Xuan Quy giup MS 2607 200,000

18/7/2017 Dinh Xuan Quy giup MS 2603 200,000

18/7/2017 Do T Bich Lam giup MS 2610 200,000

18/7/2017 Ngo Anh Tuan giup MS 2607 200,000

18/7/2017 Ngo Anh Tuan giup MS 2608 200,000

18/7/2017 Ngo Anh Tuan giup MS 2609 200,000

18/7/2017 Do Duc Hieu giup MS 2609 300,000

18/7/2017 Nguyen Trong Chinh giup MS 2609 1,000,000

18/7/2017 Vu Pham Hai Long giup MS 2574 500,000

18/7/2017 Pham Mai Phuong giup MS 2557 500,000

18/7/2017 Pham Mai Phuong giup MS 2563 500,000

18/7/2017 Pham Mai Phuong giup MS 2562 500,000

18/7/2017 Duong To Hue giup MS 2604 100,000

18/7/2017 Duong To Hue giup MS 2605 100,000

18/7/2017 Duong To Hue giup MS 2606 100,000

18/7/2017 Duong To Hue giup MS 2607 100,000

18/7/2017 Duong To Hue giup MS 2608 100,000

18/7/2017 Duong To Hue giup MS 2609 100,000

18/7/2017 Duong To Hue giup MS 2610 100,000

18/7/2017 Bui Xuan Mau giup MS 2610 200,000

18/7/2017 Huynh Khanh Linh giup MS 2610 200,000

18/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2610 100,000

18/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2609 100,000

18/7/2017 Hoang Anh Minh giup MS 2609 300,000

18/7/2017 Doan T Thu Phuong giup MS 2609 300,000

18/7/2017 Chau Nguyen An Nhien giup MS 260 200,000

18/7/2017 Chau Nguyen An Nhien giup MS 2603 200,000

18/7/2017 Chau Nguyen An Nhien giup MS 2606 200,000

18/7/2017 Chau Nguyen An Nhien giup MS 2599 200,000

18/7/2017 Chau Nguyen An Nhien giup MS 2595 200,000

18/7/2017 Chau Nguyen An Nhien giup MS 2592 200,000

18/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2610 200,000

19/7/2017 Hoang Hai Yen giup MS 2611 200,000

19/7/2017 Chau Tran Anh Tu ung ho QNA 5,077,500

19/7/2017 Tong Khanh Toan giup MS 2609 500,000

19/7/2017 Lam Quang Trung giup MS 2603 200,000

19/7/2017 Pham Hong Linh giup MS 2611 300,000

19/7/2017 Pham T Ngoc Minh giup MS 2611 300,000

19/7/2017 Vu Pham Bao Anh giup MS 2611 200,000

19/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2603 500,000

19/7/2017 Nguyen T Le Uyen giup MS 2611 150,000

19/7/2017 Dang Duc Anh giup MS 2611 200,000

19/7/2017 Dang Duc Anh giup MS 2610 200,000

19/7/2017 Nguyen T Hong Nhung ung ho QNA 200,000

19/7/2017 Phan Anh Tuan giup MS 2609 1,000,000

19/7/2017 Pham T Ngoc Anh giup MS 2611 200,000

19/7/2017 Chu Van Long giup MS 2609 500,000

19/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2611 200,000

19/7/2017 Ban doc tai CN Khanh Hoa, PGD Xom Moi giup MS 2586 100,000

19/7/2017 Ban doc tai CN Khanh Hoa, PGD Xom Moi giup MS 2587 100,000

19/7/2017 Ban doc tai CN Khanh Hoa, PGD Xom Moi giup MS 2603 100,000

19/7/2017 Nguyen Ngoc Dau giup MS 2605 100,000

19/7/2017 Nguyen Ngoc Dau giup MS 2606 100,000

19/7/2017 Nguyen Ngoc Dau giup MS 2607 100,000

19/7/2017 Nguyen Ngoc Dau giup MS 2608 100,000

19/7/2017 Nguyen Ngoc Dau giup MS 2609 100,000

19/7/2017 Nguyen Ngoc Dau giup MS 2610 100,000

19/7/2017 Nguyen Ngoc Dau giup MS 2611 100,000

19/7/2017 Hoang Hai Yen giup MS 2611 200,000

19/7/2017 Le Hong My giup MS 2611 500,000

19/7/2017 Nguyen Quang Lam giup MS 2606 300,000

19/7/2017 Duong That Dung giup MS 2611 200,000

19/7/2017 Tran Thanh Hai giup MS 2606 100,000

19/7/2017 Nguyen Van Cu giup MS 2610 100,000

19/7/2017 Tran Thanh Hai giup MS 2609 200,000

19/7/2017 Tran Thanh Hai giup MS 2610 200,000

19/7/2017 Nguyen Dang Tien giup MS 2611 200,000

20/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2612 100,000

20/7/2017 Dang T Thanh Hai giup MS 2611 100,000

20/7/2017 Dang T Thanh Hai giup MS 2612 100,000

20/7/2017 Anh Duong Minh Duc giup MS 2612 500,000

20/7/2017 Huynh Khanh Linh giup MS 2612 300,000

20/7/2017 Ta T Thu Ha giup MS 2612 200,000

20/7/2017 Nguyen Van Vinh giup MS 2612 200,000

20/7/2017 Chi Ngo T Xuan Hong giup MS 2603 1,200,000

20/7/2017 Nguyen T Thanh Thuy giup MS 2612 200,000

20/7/2017 Dang Duc Dat ung ho QNA 200,000

20/7/2017 Le T Bich Thuan giup MS 2612 500,000

20/7/2017 Pham T Huyen Trang giup MS 2612 1,000,000

20/7/2017 Ban doc tai CN 12, TP HCM giup MS 2609 500,000

20/7/2017 Nguyen Van Tuan giup MS 2609 500,000

20/7/2017 Tran T Tuyet Hoa giup MS 2612 200,000

20/7/2017 Pham T Chinh giup MS 2611 200,000

20/7/2017 Nguyen T Minh Nguyet giup MS 2612 500,000

20/7/2017 Phung T Van Giang giup MS 2612 300,000

20/7/2017 Truong T Thu Thuy giup MS 2612 200,000

20/7/2017 Ho T Phuong giup MS 2609 150,000

20/7/2017 Nguyen T Ly ung ho QNA 150,000

20/7/2017 Ho T Phuong giup MS 2612 150,000

21/7/2017 Nguyen Trung Tin giup MS 2613 500,000

21/7/2017 Bui T Lan giup MS 2613 100,000

21/7/2017 Thanh An Le Quang giup MS 2611 1,000,000

21/7/2017 Thanh An Le Quang giup MS 2609 1,000,000

21/7/2017 Thanh An Le Quang giup MS 2578 1,000,000

21/7/2017 Do T Thai Ha giup MS 2613 150,000

21/7/2017 Le T Bich Thuan giup MS 2613 500,000

21/7/2017 Huynh Khanh Linh giup MS 2613 400,000

21/7/2017 Trinh Thanh Mai giup MS 2613 300,000

21/7/2017 Le Thanh Hoai giup MS 2391 1,000,000

21/7/2017 Trieu T Thanh Huong giup MS 2611 500,000

21/7/2017 Phung Duc Thinh giup MS 2613 100,000

21/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2612 50,000

21/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2603 50,000

21/7/2017 Tran T Hong giup MS 2612 100,000

21/7/2017 Tran T Hong giup MS 2613 100,000

21/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2613 200,000

21/7/2017 Duong T Hung giup MS 2613 500,000

21/7/2017 Nguyen T Tam giup MS 2613 200,000

21/7/2017 Nguyen Thanh Luan giup MS 2613 200,000

21/7/2017 Nguyen Kim Thoa giup MS 2613 300,000

21/7/2017 Pham Van Bau giup MS 2613 200,000

21/7/2017 Huynh Thanh Thuy giup MS 2609 300,000

21/7/2017 Vu T Lan Huong giup MS 2613 200,000

21/7/2017 Nguyen Hai Long giup MS 2613 300,000

21/7/2017 Nguyen Van Vinh giup MS 2613 500,000

21/7/2017 Vo Linh Phuong giup MS 2613 200,000

21/7/2017 Nguyen Thanh Huong giup MS 2574 200,000

21/7/2017 Nguyen T Tam giup MS 2613 200,000

21/7/2017 Ha Hoai Nam giup MS 2613 2,000,000

21/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2611 300,000

22/7/2017 Duong T Hung giup MS 2614 200,000

22/7/2017 Luong T Nhung ung ho QNA 100,000

22/7/2017 Tran Huu Minh giup MS 2614 200,000

22/7/2017 Lai Huy Hung giup MS 2614 200,000

22/7/2017 Nguyen T Thuy giup MS 2614 100,000

22/7/2017 Em Hiep giup con gai chi Tan 200,000

22/7/2017 Le Thanh Tuan giup MS 2614 500,000

22/7/2017 Vo T Hong Linh giup MS 2611 200,000

22/7/2017 Vo T Hong Linh giup MS 2612 100,000

22/7/2017 Nguyen Thu Hien giup MS 2614 1,000,000

22/7/2017 Pham T Huyen Trang giup MS 2614 1,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank

Trực tuyến từ ngày 16 đến 22/7/2017

16/7/2017 Le Duc Anh ung ho QNA 30,000

16/7/2017 Nguyen Huong Giang giup MS 2607 100,000

17/7/2017 Vo Ngoc Quyen giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Le Duc Anh ung ho QNA 30,000

17/7/2017 Luu Chi Duc ung ho QNA 1,000,000

18/7/2017 Phan T Phuong Thanh giup MS 2609 200,000

18/7/2017 Le Duc Anh ung ho QNA 30,000

18/7/2017 Le Khac Toan giup MS 2610 100,000

18/7/2017 Le Khac Toan giup MS 2609 100,000

19/7/2017 Le Duc Anh ung ho QNA 30,000

19/7/2017 Le Khac Toan giup MS 2611 150,000

19/7/2017 Nguyen Dang Khoa giup MS 2611 200,000

19/7/2017 Ho Thuy Ha giup MS 2611 100,000

19/7/2017 Nguyen Ngoc Cuong giup MS 2611 100,000

20/7/2017 Vu Huu Truong giup MS 2611 500,000

20/7/2017 Le Duc Anh ung ho QNA 30,000

21/7/2017 Nguyen T Huong ung ho QNA 2,000,000

21/7/2017 Le Duc Anh ung ho QNA 30,000

21/7/2017 Nguyen T Kim Oanh giup MS 2613 500,000

21/7/2017 Ha T Van Dung giup MS 2613 200,000

22/7/2017 Le Thanh Lam giup MS 2608 400,000

22/7/2017 Le Thanh Lam giup MS 2609 400,000

22/7/2017 Le Thanh Lam giup MS 2610 400,000

22/7/2017 Le Thanh Lam giup MS 2611 400,000

22/7/2017 Le Thanh Lam giup MS 2612 400,000

22/7/2017 Le Thanh Lam giup MS 2613 400,000

22/7/2017 Le Thanh Lam giup MS 2614 400,000

22/7/2017 Bui Thao Nguyen giup MS 2614 50,000

22/7/2017 Nguyen Viet Anh ung ho QNA 3,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội

từ ngày 16 đến 21/7/2017

17/7/2017 Thai Binh Duong giup MS 2605 100,000

17/7/2017 Thai Binh Duong giup MS 2606 100,000

17/7/2017 Thai Binh Duong giup MS 2607 100,000

17/7/2017 Kieu Ngoc Binh giup MS 2589 1,000,000

17/7/2017 Kieu Ngoc Binh giup MS 2598 1,000,000

17/7/2017 Kieu Ngoc Binh giup MS 2603 500,000

17/7/2017 Kieu Ngoc Binh giup MS 2583 300,000

17/7/2017 Kieu Ngoc Binh giup MS 2596 300,000

17/7/2017 Kieu Ngoc Binh giup MS 2606 300,000

17/7/2017 Kieu Ngoc Binh giup MS 2607 300,000

17/7/2017 Kieu Ngoc Binh ung ho QNA 300,000

17/7/2017 Do Thuy Loan giup MS 2608 100,000

17/7/2017 Dinh Thi Trang giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Dinh T Trang giup MS 2606 100,000

17/7/2017 Dinh T Trang giup MS 2601 100,000

17/7/2017 Dinh T Trang giup MS 2605 100,000

17/7/2017 Vuong Van Hieu giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Nguyen Thi Nghia giup Ms 2609 200,000

17/7/2017 Nguyen Thi Nghia giup MS 2608 200,000

17/7/2017 Nguyen T Hong Nhu giup Ms 2609 300,000

17/7/2017 Pham Hoang Thanh giup Ms 2607 100,000

17/7/2017 Vu Tuan Anh giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Dinh T Quynh Phuong giup MS 2607 200,000

17/7/2017 Dinh T Quynh Phuong giup MS 2608 200,000

17/7/2017 Dinh T Quynh Phuong giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Vu Minh Thang giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Nguyen Van Long giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Vu Thi Lan Phuong giup MS 2603 1,000,000

17/7/2017 Le Thi Hai Yen giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Dao Anh Khoi giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Nguyen Thi Huong Giang giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Pham Duc Anh giup MS 2609 300,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2608 200,000

17/7/2017 Vu T Lan Phuong giup MS 2607 1,000,000

17/7/2017 Vu T Lan Phuong giup MS 2608 1,000,000

17/7/2017 Truong An giup MS 2609 150,000

17/7/2017 Le Thi Hue giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Pham Hong Ha ung ho QNA 200,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2608 500,000

17/7/2017 Le Thai Hung giup MS 2607 100,000

17/7/2017 Le Thai Hung giup MS 2606 100,000

17/7/2017 Nguyen Viet Thanh giup MS 2609 50,000

17/7/2017 Vo Hoang Thinh giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Ha Thi Hoa giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Do Thuy Loan giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Le Bich Ngoc giup MS 2609 500,000

17/7/2017 Pham Thi Thuy Trang giup MS 2609 300,000

17/7/2017 Ha Thi Chieu Duong giup MS 2606 200,000

17/7/2017 Ha Thi Chieu Duong giup MS 2603 200,000

17/7/2017 Ha Thi Chieu Duong giup MS 2578 200,000

17/7/2017 Ha Thi Chieu Duong giup MS 2583 200,000

17/7/2017 Ha Thi Chieu Duong giup MS 2596 200,000

18/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2609 1,000,000

18/7/2017 To Anh Tuan giup MS 2609 100,000

18/7/2017 Thai Binh Duong giup MS 2609 100,000

18/7/2017 Le Tran Thanh Thuong giup MS 2610 200,000

18/7/2017 Tu Vinh Thanh giup MS 2609 300,000

18/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2574 200,000

18/7/2017 Tran Thi Huyen giup cu ba 80 tuoi o Thai Nguyen 100,000

18/7/2017 Nguyen Ngoc Linh giup MS 2606 50,000

18/7/2017 Nguyen Ngoc Linh giup MS 2607 50,000

18/7/2017 Nguyen Ngoc Linh giup MS 2608 50,000

18/7/2017 Nguyen Ngoc Linh giup MS 2610 50,000

18/7/2017 Nguyen Ngoc Linh giup MS 2609 50,000

18/7/2017 Phan Van Nhuong giup MS 2610 300,000

18/7/2017 Le T Minh Hue giup MS 2610 200,000

18/7/2017 Le T Minh Hue giup MS 2609 200,000

18/7/2017 Le T Minh Hue giup MS 2607 200,000

18/7/2017 Le T Minh Hue giup MS 2606 200,000

18/7/2017 Le T Minh Hue giup MS 2605 200,000

18/7/2017 Le T Minh Hue giup MS 2604 200,000

18/7/2017 Le T Minh Hue giup MS 2603 200,000

18/7/2017 Le T Minh Hue giup MS 2602 200,000

18/7/2017 Le T Minh Hue giup MS 2601 200,000

18/7/2017 Le T Minh Hue giup MS 2597 200,000

18/7/2017 Le T Minh Hue giup MS 2596 200,000

18/7/2017 Le T Minh Hue giup MS 2594 200,000

18/7/2017 Le T Minh Hue giup MS 2588 200,000

18/7/2017 Le T Minh Hue giup MS 2584 200,000

18/7/2017 Le T Minh Hue giup MS 2567 200,000

19/7/2017 T.Phat, T.Q.Minh, T.TTruc, T.M Phung, T.M.Chuong, T.M.Nhung giup MS 2562 100,000

19/7/2017 T.Phat, T.Q.Minh, T.TTruc, T.M Phung, T.M.Chuong, T.M.Nhung giup MS 2563 100,000

19/7/2017 T.Phat, T.Q.Minh, T.TTruc, T.M Phung, T.M.Chuong, T.M.Nhung giup MS 2572 100,000

19/7/2017 T.Phat, T.Q.Minh, T.TTruc, T.M Phung, T.M.Chuong, T.M.Nhung giup MS 2584 100,000

19/7/2017 T.Phat, T.Q.Minh, T.TTruc, T.M Phung, T.M.Chuong, T.M.Nhung giup MS 2597 100,000

19/7/2017 T.Phat, T.Q.Minh, T.TTruc, T.M Phung, T.M.Chuong, T.M.Nhung giup MS 2602 100,000

19/7/2017 T.Phat, T.Q.Minh, T.TTruc, T.M Phung, T.M.Chuong, T.M.Nhung giup MS 2603 100,000

19/7/2017 T.Phat, T.Q.Minh, T.TTruc, T.M Phung, T.M.Chuong, T.M.Nhung giup MS 2605 100,000

19/7/2017 T.Phat, T.Q.Minh, T.TTruc, T.M Phung, T.M.Chuong, T.M.Nhung giup MS 2607 100,000

19/7/2017 T.Phat, T.Q.Minh, T.TTruc, T.M Phung, T.M.Chuong, T.M.Nhung giup MS 2611 100,000

19/7/2017 Ta Thanh Hung giup cac MS tu 2601 den MS 2610 2,000,000

19/7/2017 Vuong Van Hieu giup MS 2611 200,000

19/7/2017 Nguyen Thi Thu Thuy giup MS 2611 300,000

19/7/2017 Dang Thuy Linh giup MS 2609 100,000

19/7/2017 Dang Thuy Linh giup MS 2597 50,000

19/7/2017 Le Duc Xuan giup MS 2611 100,000

19/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2611 500,000

19/7/2017 Ban doc dan tri giup MS 2609 100,000

19/7/2017 Nguyen Thi Phuong Lan giup MS 2611 200,000

19/7/2017 Dang Thi Thuy Dung giup MS 2609 200,000

19/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2611 300,000

19/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2611 150,000

19/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2608 100,000

19/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2609 100,000

19/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2610 100,000

19/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2611 100,000

20/7/2017 Nguyen Thi Huyen giup MS 2611 100,000

20/7/2017 Tran Quan giup MS 2612 200,000

20/7/2017 Tran Quan giup MS 2603 150,000

20/7/2017 Le T Hai ung ho QNA 100,000

20/7/2017 Dao Khac Thuan giup MS 2612 300,000

20/7/2017 Pham Hoang Thanh giup MS 2612 100,000

20/7/2017 Tran Quan giup MS 2553 100,000

20/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2612 200,000

20/7/2017 Thuy Dung giup MS 2606 100,000

20/7/2017 Thuy Dung giup MS 2603 150,000

20/7/2017 Thuy Dung giup MS 2612 150,000

20/7/2017 Thuy Dung giup MS 2611 300,000

20/7/2017 Thuy Dung giup MS 2609 200,000

20/7/2017 Thuy Dung giup MS 2610 100,000

21/7/2017 Nguyen Ngoc Linh giup MS 2611 50,000

21/7/2017 Nguyen Ngoc Linh giup MS 2612 50,000

21/7/2017 Nguyen Thi Lan giup em Nguyen Khac Thai 200,000

21/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2612 100,000

21/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2598 300,000

21/7/2017 Le Thi Ai giup MS 2613 100,000

21/7/2017 Pham Ngoc Thang giup MS 2613 100,000

21/7/2017 Nhiep Thanh Liem giup MS 2613 50,000

21/7/2017 Ho Thai Son giup MS 2613 100,000

21/7/2017 Nguyen Thanh Tung giup MS 2613 200,000

21/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2613 100,000

21/7/2017 Thai Binh Duong giup MS 2613 100,000

21/7/2017 Thai Binh Duong giup MS 2612 100,000

21/7/2017 Thai Binh Duong giup MS 2611 100,000

21/7/2017 Thai Binh Duong giup MS 2610 100,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệp

từ ngày 16 đến 22/7/2017

17/7/2017 Nguyen Anh Hieu giup MS 2607 300,000

17/7/2017 Dinh Mai Suong giup MS 2607 100,000

17/7/2017 Nguyen Van Duy giup MS 2607 500,000

17/7/2017 Dang T Lien giup MS 2607 200,000

17/7/2017 Nguyen T Huong Thao giup MS 2514 300,000

17/7/2017 Vo Duy Binh giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Tran Nu Mai Thy giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Dao T Luyen giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Nguyen Thanh Hang giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Tran Trung Nam giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Le T Hop giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Huynh Van Tuong ung ho QNA 200,000

17/7/2017 Nguyen T Phuong Tuyen giup MS 2609 300,000

17/7/2017 Nguyen T Hang giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Nguyen Quoc Viet ung ho QNA 100,000

17/7/2017 Pham T Bao Trinh giup MS 2578 300,000

17/7/2017 Nguyen T Ngoc Lan giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Pham Van Hung giup MS 2514 300,000

17/7/2017 Pham Van Hung giup MS 2604 200,000

17/7/2017 Nguyen T Thanh Tam giup MS 2609 500,000

18/7/2017 Nguyen T Thanh Nga giup MS 2609 300,000

18/7/2017 Dang Thu Thuy giup MS 2609 300,000

18/7/2017 Nguyen T Thao ung ho QNA 800,000

18/7/2017 Tran Minh Tien giup MS 2609 100,000

18/7/2017 Banh Kim Xuyen giup MS 2610 500,000

18/7/2017 Le Quang Huy giup MS 2609 300,000

18/7/2017 Tran T Khanh Ly giup MS 2609 200,000

18/7/2017 Le Hong Linh ung ho QNA 500,000

18/7/2017 Hoang Anh giup MS 2603 100,000

18/7/2017 Le Ha Phuong giup MS 2609 100,000

19/7/2017 Duong Hieu Nghia giup MS 2597 200,000

19/7/2017 Duong Hieu Nghia giup MS 2595 200,000

19/7/2017 Duong Hieu Nghia giup MS 2592 200,000

19/7/2017 Duong Hieu Nghia giup MS 2587 200,000

19/7/2017 Duong Hieu Nghia giup MS 2600 200,000

19/7/2017 Duong Hieu Nghia giup MS 2602 200,000

19/7/2017 Duong Hieu Nghia giup MS 2609 200,000

19/7/2017 Duong Hieu Nghia giup MS 2599 200,000

19/7/2017 Ngo T Diem giup MS 2605 1,000,000

19/7/2017 Nguyen T Tam giup MS 2609 500,000

19/7/2017 Pham Van Hung giup MS 2609 500,000

19/7/2017 Phan T Ninh giup MS 2609 100,000

19/7/2017 Le Anh Phuong giup MS 2604 500,000

19/7/2017 Le Anh Phuong giup MS 2605 500,000

19/7/2017 Le Anh Phuong giup MS 2606 500,000

19/7/2017 Le Anh Phuong giup MS 2607 500,000

19/7/2017 Le Anh Phuong giup MS 2608 500,000

19/7/2017 Le Anh Phuong giup MS 2609 500,000

19/7/2017 Le Anh Phuong giup MS 2610 500,000

19/7/2017 Ngo Phuong Thao giup MS 2611 100,000

19/7/2017 Hai be Cao Dinh An + Cao Dinh Binh An giup MS 2601 100,000

19/7/2017 Hai be Cao Dinh An + Cao Dinh Binh An giup MS 2603 100,000

19/7/2017 Hai be Cao Dinh An + Cao Dinh Binh An giup MS 2604 100,000

19/7/2017 Ong ba Noi Phuong Hue Dan + Huynh Truc Trinh va be Huynh Gia Hung giup MS 2611 100,000

19/7/2017 Ong ba Noi Phuong Hue Dan + Huynh Truc Trinh va be Huynh Gia Hung giup MS 2610 100,000

19/7/2017 Ong ba Noi Phuong Hue Dan + Huynh Truc Trinh va be Huynh Gia Hung giup MS 2609 100,000

19/7/2017 Ong ba Noi Phuong Hue Dan + Huynh Truc Trinh va be Huynh Gia Hung giup MS 2608 100,000

19/7/2017 Ong ba Noi Phuong Hue Dan + Huynh Truc Trinh va be Huynh Gia Hung giup MS 2606 100,000

19/7/2017 Le T Luyen giup MS 2611 100,000

19/7/2017 Nguyen T Thuy Lien giup MS 2611 200,000

19/7/2017 Pham T Thu Thuy giup MS 2609 100,000

19/7/2017 Pham T Thu Thuy giup MS 2610 100,000

19/7/2017 Pham T Thu Thuy ung ho QNA 100,000

19/7/2017 Duong Hieu Nghia ung ho QNA 200,000

20/7/2017 Le Trung Tuyen giup MS 2595 100,000

20/7/2017 Le Trung Tuyen giup MS 2599 100,000

20/7/2017 Le T Anh Nga giup MS 2612 500,000

20/7/2017 Nguyen T Phuong giup MS 2611 200,000

20/7/2017 Bui Minh Phuong giup MS 2612 500,000

20/7/2017 Bui Minh Phuong giup MS 2611 500,000

20/7/2017 C Huong + C Mai giup MS 2612 1,000,000

20/7/2017 Nguyen Huong Giang giup MS 2612 100,000

20/7/2017 Phan Xuan Thanh ung ho QNA 200,000

20/7/2017 Nguyen Van Quan giup MS 2609 300,000

20/7/2017 Lai Mimh Quan giup MS 2612 100,000

21/7/2017 Do Thu Thao giup MS 2613 200,000

21/7/2017 Le Hong Linh ung ho QNA 200,000

21/7/2017 Luu Quynh Nga giup MS 2610 500,000

21/7/2017 Vu T Thu giup MS 2598 1,000,000

21/7/2017 Dao T Luyen giup M S2612 100,000

21/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2595 500,000

21/7/2017 Ha Duc Tinh giup MS 2613 100,000

21/7/2017 Nguyen T Song ung ho QNA 500,000

21/7/2017 Nguyen T Phuong giup MS 2613 200,000

21/7/2017 Nguyen T Phuong giup MS 2598 1,000,000

21/7/2017 Nguyen T Phuong giup MS 2601 300,000

21/7/2017 Le Duy Dinh giup MS 2613 300,000

21/7/2017 Nguyen T Ngoc Thu giup MS 2613 200,000

21/7/2017 Nguyen Anh Hieu giup MS 2613 300,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV

từ ngày 16 đến 22/7/2017

16/7/2017 Nguyen Ngoc Nga giup MS 2607 300,000

16/7/2017 Nguyen Ngoc Nga giup MS 2603 300,000

16/7/2017 Nguyen Ngoc Nga giup MS 2602 300,000

16/7/2017 Nguyen T Ngoc Chau giup MS 2608 200,000

16/7/2017 Trinh T Linh Chi giup MS 2608 50,000

16/7/2017 Tran Huy Tien giup MS 2608 300,000

16/7/2017 Tran Huy Tien giup MS 2605 300,000

17/7/2017 Ban doc TK 0111066655888 giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Hoang Van Dung giup MS 2609 150,000

17/7/2017 Nguyen Anh Hoc giup MS 2608 50,000

17/7/2017 Nguyen Anh Hoc giup MS 2609 50,000

17/7/2017 Do T Lan Huong giup MS 2609 300,000

17/7/2017 Huynh T Cam Chau giup MS 2606 3,000,000

17/7/2017 Do Lan Quynh giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Do Lan Quynh giup MS 2601 100,000

17/7/2017 Bui Dai Thang giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Vu Quoc Trung giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Nguyen T Diem Huong giup MS 2607 100,000

17/7/2017 Nguyen T Diem Huong giup MS 2602 100,000

17/7/2017 Nguyen T Hong Thuy giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Dinh Quang Vu giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Nguyen T Lien ung ho QNA 200,000

17/7/2017 Ban doc TK 42510000575692 giup MS 2609 150,000

17/7/2017 Nguyen Thien Son giup MS 2609 5,000,000

17/7/2017 Tran Viet Binh giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Tran T Thu Huyen giup MS 2609 1,000,000

17/7/2017 Nguyen T Phuong Anh giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Le Chi Hieu giup MS 2607 500,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2606 300,000

17/7/2017 Nguyen Thanh Danh giup MS 2607 200,000

17/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2606 1,000,000

17/7/2017 Le Xuan Tuyen giup MS 2609 90,000

17/7/2017 Le T Nu giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Vo Hien Luong giup MS 2603 1,000,000

17/7/2017 Ban doc TK 4551000084407 giup MS 2609 50,000

17/7/2017 Phan Dai Thanh giup MS 2609 300,000

17/7/2017 Phan Thanh Phong giup MS 2609 200,000

17/7/2017 Thieu Quang Hung giup MS 2609 100,000

17/7/2017 Ta Lan Phuong giup MS 2609 1,000,000

18/7/2017 Hoang Thu Trang giup MS 2609 200,000

18/7/2017 Hoang Thu Trang giup MS 2604 200,000

18/7/2017 Nguyen Van Long ung ho QNA 300,000

18/7/2017 Tran Thanh Ti giup MS 2604 2,000,000

18/7/2017 Nguyen T Lan Huong giup MS 2603 100,000

18/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2604 500,000

18/7/2017 Ban doc Dan tri ung ho QNA 200,000

18/7/2017 Quach Hong Hanh giup MS 2610 300,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2572 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2573 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2574 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2575 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2576 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2577 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2578 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2579 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2580 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2581 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2582 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2583 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2584 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2586 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2587 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2588 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2589 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2590 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2591 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2592 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2593 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2594 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2595 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2596 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2597 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2598 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2599 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2600 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2601 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2602 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2603 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2604 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2605 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2606 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2607 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2608 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2609 100,000

18/7/2017 Dinh Thuy Lan giup MS 2610 100,000

18/7/2017 Duong Huy Hung giup MS 2585 1,000,000

18/7/2017 Nguyen Van Dua ung ho QNA 8,900

18/7/2017 Bui T Thanh Thao giup MS 2609 500,000

18/7/2017 Pham Thuy Anh giup MS 2597 1,500,000

18/7/2017 Pham Thuy Anh giup MS 2609 900,000

18/7/2017 Pham Thuy Anh giup MS 2595 500,000

18/7/2017 Do T Lan Anh giup Ms 2610 200,000

18/7/2017 Be N hat Linh giup MS 2609 1,000,000

18/7/2017 Pham T Hong Duyen giup MS 2610 400,000

18/7/2017 Mai T Thuy giup MS 2610 100,000

18/7/2017 Ban doc TK 426704060000331 giup MS 2609 200,000

18/7/2017 Tran Huy Tien giup MS 2610 300,000

18/7/2017 Do Xuan Tuan giup MS 2606 500,000

18/7/2017 Nguyen T Lan Huong giup MS 2598 100,000

18/7/2017 Cu T Thu Thanh giup MS 2609 100,000

18/7/2017 Nguyen Thanh Huy giup MS 2609 1,000,000

18/7/2017 Ban doc TK 43210000759294 ung ho QNA 100,000

18/7/2017 Bui T Doan Trang giup MS 2609 2,000,000

18/7/2017 Trinh Viet Linh giup MS 2610 500,000

19/7/2017 La Van Hung giup MS 2610 200,000

19/7/2017 Duong Van Hao giup MS 2610 100,000

19/7/2017 Ban doc TK 42110000117476 giup MS 2611 300,000

19/7/2017 Hoang Van Dung giup MS 2611 150,000

19/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2578 500,000

19/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2583 500,000

19/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2603 500,000

19/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2605 500,000

19/7/2017 Ban doc Dan tri giup MS 2606 500,000

19/7/2017 Do T Lan Huong giup MS 2611 300,000

19/7/2017 Nguyen Quoc Viet giup MS 2609 500,000

19/7/2017 Phan T Hong Thuy giup MS 2611 500,000

19/7/2017 Vu T Thanh Huyen giup MS 2609 500,000

19/7/2017 Phung T Kim Thoa giup MS 2610 100,000

19/7/2017 Quach Minh Tai giup MS 2583 1,000,000

19/7/2017 Nguyen T Thanh Mai giup MS 2611 200,000

19/7/2017 Vu Anh Thu giup MS 2608 200,000

19/7/2017 Nguyen T Anh Tuyet giup MS 2611 200,000

19/7/2017 Do Quang Hung giup MS 2245 200,000

19/7/2017 Do Quang Hung giup MS 2595 500,000

19/7/2017 Do Quang Hung giup MS 2597 500,000

19/7/2017 Ngo T Thu Huong giup MS 2611 50,000

19/7/2017 Ban doc TK 0111066655888 giup MS 2611 200,000

19/7/2017 Mai Ngoc Huong giup MS 2610 150,000

19/7/2017 Mai Ngoc Huong giup MS 2611 150,000

19/7/2017 Nguyen Liem giup MS 2611 300,000

19/7/2017 Vu T Van Ha giup MS 2611 200,000

19/7/2017 Vo Hong Nhung giup MS 2611 500,000

19/7/2017 Ban doc TK 700005825222 giup MS 2609 100,000

19/7/2017 Hoang Bich Ngoc giup MS 2611 100,000

20/7/2017 Pham Minh Tri giup MS 2611 200,000

20/7/2017 Nguyen T Xuyen giup MS 2611 200,000

20/7/2017 Thanh Truc giup MS 2609 2,000,000

20/7/2017 Thanh Truc giup MS 2611 2,000,000

20/7/2017 Ban doc TK 601704060402978 giup MS 2611 100,000

20/7/2017 Trinh T Linh Chi giup MS 2611 80,000

20/7/2017 Do T Lan Huong giup MS 2612 300,000

20/7/2017 Ban doc TK 45510000084407 giup MS 2612 50,000

20/7/2017 Le Hung Manh giup MS 2610 200,000

20/7/2017 Le Hung Manh giup MS 2609 300,000

20/7/2017 Nguyen Tu Trieu giup MS 1612 500,000

20/7/2017 Ban doc TK 2161000019309 giup MS 2611 200,000

20/7/2017 Ban doc TK 2161000019309 giup MS 2612 200,000

20/7/2017 Huynh T Hong Nhung giup MS 2612 500,000

20/7/2017 Huynh T Hong Nhung giup MS 2611 500,000

20/7/2017 Bui Nguyen Trang giup MS 2612 200,000

20/7/2017 Le T Tuyet Mai giup MS 2612 1,000,000

20/7/2017 Ta T Thuc Trang giup MS 2611 100,000

20/7/2017 Ta T Thuc Trang giup MS 2612 100,000

20/7/2017 Do T Thuy Chau giup MS 2612 200,000

20/7/2017 Pham Tuan Hiep ung ho QNA 400,000

20/7/2017 Pham Trong Hung giup MS 2611 300,000

20/7/2017 Pham Trong Hung giup MS 2612 200,000

20/7/2017 Pham Trong Hung giup MS 2610 200,000

20/7/2017 Pham Trong Hung giup MS 2609 300,000

20/7/2017 Tran Quang Triet giup MS 2612 500,000

20/7/2017 Hoang T Quynh Oanh giup MS 2612 200,000

20/7/2017 Nguyen T Huong Gia giup MS 2612 300,000

20/7/2017 Nguyen Thanh Huyen giup MS 2612 100,000

20/7/2017 Nguyen Ngoc Thanh Xuan giup MS 2602 500,000

20/7/2017 Nguyen Ngoc Thanh Xuan giup MS 2603 500,000

21/7/2017 Khuong Van Duy giup MS 2612 500,000

21/7/2017 Dinh Xuan Hien giup MS 2613 100,000

21/7/2017 Dinh Xuan Hien giup MS 2610 100,000

21/7/2017 Dinh Xuan Hien giup MS 2608 100,000

21/7/2017 Dinh Xuan Hien giup MS 2609 100,000

21/7/2017 Doan T My Trinh giup MS 2609 500,000

21/7/2017 Ban doc TK 094010470659008 giup MS 2613 100,000

21/7/2017 Le Minh Tuan giup MS 2613 500,000

21/7/2017 La Van Nhuong giup MS 2613 200,000

21/7/2017 Le T Nu giup MS 2613 50,000

21/7/2017 Pham T Lieu giup MS 2613 300,000

21/7/2017 Pham Duy Hung giup MS 2613 300,000

21/7/2017 Nghiem Trong Toan giup MS 2613 100,000

21/7/2017 Nguyen Ngoc Duong giup MS 2613 200,000

21/7/2017 Ngo Thu Huong giup MS 2613 200,000

21/7/2017 Pham Vu Hoang giup MS 2613 200,000

21/7/2017 Pham T Thu Ha giup MS 2613 200,000

21/7/2017 Ho Hoang Luan ung ho QNA 500,000

21/7/2017 Nguyen Hai Ha giup MS 2612 200,000

21/7/2017 Ban doc TK 21410000708357 ung ho QNA 500,000

21/7/2017 Ban doc TK 12210001283750 ung ho QNA 100,000

21/7/2017 Ban doc TK 63410000030751 ung ho QNA 1,000,000

21/7/2017 Tran T Thanh Hoa giup MS 2613 100,000

21/7/2017 Pham T Ngoc Anh giup MS 2613 600,000

22/7/2017 Ban doc TK 42510000575692 giup MS 2613 100,000

22/7/2017 Duong Duy Hung giup MS 2603 1,000,000

22/7/2017 Tran Ngoc Tien giup MS 2613 200,000

22/7/2017 Tran Ngoc Quang giup MS 2612 100,000

22/7/2017 Tran Ngoc Quang giup MS 2609 100,000

22/7/2017 Tran Ngoc Quang giup MS 2613 100,000

22/7/2017 Trinh T Linh Chi giup MS 2614 50,000

22/7/2017 Nguyen Dai Thang giup MS 2614 200,000

22/7/2017 Nguyen Bao Minh giup MS 2614 300,000

22/7/2017 Nguyen Nhat Vuong giup MS 2613 300,000

22/7/2017 Ban doc TK 36010000077664 ung ho QNA 200,000

22/7/2017 Pham Minh Tri giup MS 2614 200,000

22/7/2017 Truong Quang Minh Duc giup MS 2614 200,000

22/7/2017 Tran Huy Tien giup MS 2613 300,000

22/7/2017 Nguyen Van Quang giup MS 2614 300,000

22/7/2017 Trinh Viet Linh giup MS 2614 250,000

22/7/2017 Huynh Nguyet Dang T giup MS 2614 500,000