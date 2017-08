Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 8 năm 2017

Trung tâm tư vấn, phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật trí tuệ, tự kỷ (Số 6 ngõ 9, hoàng đạo thúy -HN) Tặng 01 tivi + đầu đĩa đã qua sử dụng cho MS2631

Tham gia ủng hộ: Mã số 2629: Anh Nguyễn Thành Lực – số nhà 232/25 ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Mã số 2623: Anh Phan Công Nghĩa, xóm 1, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (hiện anh Nghĩa đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu Viện bỏng Quốc gia, Hà Nội) - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: VN-Hope - Điện thoại: 0909985747

Tham gia ủng hộ: Ma so 2629 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Trinh Thu Trang - Điện thoại: 0980405082

Tham gia ủng hộ: 2613 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: An - Điện thoại: 01224592702

Tham gia ủng hộ: Mã số 2630: Bé Thuỳ - Anh Lê Khắc Tới - xóm 1, xã Nghĩa Minh, Nghĩa Đàn, Nghệ An. - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Lưu Diễm Dung - Điện thoại: 0905696321

Tham gia ủng hộ: MS2624: be Phong 400K MS2628: em Nghia (vien Bong) 400K - Số tiền: 800.000 đ - Họ tên: NG Hai Phong - Điện thoại: 0912378990

Tham gia ủng hộ: Ma so 2632 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: ko ten - Điện thoại: 0909167153

Tham gia ủng hộ: ung ho ma so 2631 - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Do Xuan Manh - Điện thoại: 0912733608

Tham gia ủng hộ: 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632 2633, 2634. Moi ma so 500K - Số tiền: 9.000.000 đ - Họ tên: Cao Dung - Điện thoại: 8137636395

12/8/2017

Tham gia ủng hộ: MA SO: 2600, 2635, 2632 moi truong hop 250,000 VND.

MA SO: 2636, 2633, 2630 moi truong hop 350,000 VND.

MA SO: 2634 truong hop nay 450,000 VND. - Số tiền: 2.250.000 đ - Họ tên: TRAN MANH HOANG - Điện thoại: 0903694615