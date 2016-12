Cô bé Thảo My bị bỏng nặng, hỏng 1 mắt được xuất viện trở về nhà

Thảo My là cô bé đáng thương bị ngã vào nồi canh của mẹ dẫn đến 60% cơ thể bị bỏng, trong đó có 40% bỏng sâu và càng nguy hiểm hơn khi con mắt bên phải đã hỏng hoàn toàn không có khả năng nhìn lại được. Câu chuyện về em càng được mọi người nhắc đến nhiều hơn bởi trong thời gian điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu của Viện Bỏng quốc gia, bố mẹ em đã xin về giữa chừng để theo 1 thầy thuốc bên ngoài qua lời quảng cáo. Hậu quả em mới chỉ ra khỏi viện đúng 1 ngày đã phải chuyển vào cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp, gần như là không thể qua khỏi.

Những ngày sau đó, bố mẹ Thảo My luôn sống trong tâm trạng nơm nớp lo và ân hận. Tình trạng của con ngày một xấu, phải tiến hành lọc máu với chi phí đắt đỏ nên vợ chồng lại càng không thể cố. Cùng đường, bĩ cực, anh Ban kể những ngày đó không còn cảm giác là mình đang sống nữa, cũng chẳng biết mọi sự việc xunh quanh ra sao, vợ chồng chỉ thẫn thờ nhìn nhau rồi ai cũng khóc…

Như 1 phép nhiệm màu, từ khi được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ tổng số tiền gần 400 triệu (trong đó gần 300 triệu đồng gia đình nhận từ quỹ Nhân Ái, còn gần 100 triệu đồng nhận trực tiếp), tình hình của con cũng có nhiều biến chuyển. Từ việc thực hiện các ca mổ ghép da đến ca phẫu thuật mắt, sức khỏe của Thảo My vẫn ổn và nhanh chóng hồi phục. Sự sống trở về với em, là 1 kì tích, anh Phan Trường Tuệ - Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu đã tâm sự:

“Bé Thảo My là 1 bệnh nhân nặng với tổn thương lớn. Khi vào viện lần đầu tiên, chúng tôi đã xác định cứu được cháu đã khó, rồi lại xảy ra chuyện gia đình cháu xin về rồi vào viện cấp cứu lần thứ 2, lần này thì đúng là mạng sống của cháu chỉ còn là trong tích tắc. Thương cháu, các bác sĩ còn khóc như chính đứa con ruột của mình đang gặp nạn, lúc đó chúng tôi vẫn quyết tâm cứu cháu nhưng sự thật mà nói không còn hi vọng nhiều. Nhưng qua 1 thời gian điều trị, nay cháu đã tốt lên nhiều, chúng tôi gọi sự trở về của Thảo My đúng là 1 kì tích”.

Hạnh phúc vỡ òa và lần nữa những giọt nước mắt lại rơi nhưng không phải là sự ân hận muộn mằn như lần trước mà là niềm tin đã thành sự thật. Con gái sống lại, tính mạng của vợ chồng anh Ban cũng như được cứu sống và hồi sinh. Run run, anh cho biết:

“Mạng của cháu là do các bác sĩ cứu, là do bạn đọc báo điện tử Dân trí cho nên cả cuộc đời này anh chị không bao giờ quên được. Sau này con lớn, anh chị cũng sẽ kể lại cho cháu nghe để cháu sống tốt và có trách nhiệm với xã hội này em ạ”.

Về phần Thảo My, sau thời gian xuất viện về em sẽ còn tiếp tục trở lại để thăm khám bởi những tổn thương bỏng là lâu dài. Khó khăn trước mắt vẫn còn nhiều, tuy nhiên đi được đến chặng đường như ngày hôm nay là cả một niềm mơ ước, hạnh phúc ngập tràn của gia đình và bạn đọc. Nhìn Thảo My, cô bé có gương mặt bụ bẫm, đáng yêu và kháu khỉnh, chúng tôi tin vào sự hồi phục kì diệu tiếp tục của em để không phụ lòng bao con người đã giúp đỡ.

Phạm Oanh