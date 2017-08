Chung tay giúp đỡ đồng bào miền núi bị lũ quét

“Đau đớn một gia đình có 4 người con bị lũ cuốn”; “Ám ảnh vì tận mắt nhìn nhà mình bị lũ cuốn phăng trong chớp mắt”; “Mù Cang Chải – Trắng đêm phá đá tìm người bị lũ cuốn”. "Lũ ống cuốn 19 người chết và mất tích ở Sơn La, Yên Bái" Đó là những video, những hình ảnh về đồng bào miền núi, đặc biệt là huyện miền núi Mù Cang Chải ở Yên Bái cũng như nhiều huyện miền núi các tỉnh phía Bắc do lũ quét liên tục được cập nhật, chia sẻ trên Dân trí cũng như các mạng xã hội đã dấy lên sự cảm thông sâu sắc cũng như mong muốn được sẻ chia của người Việt Nam vốn giàu truyền thống tương thân tương ái. Rất nhiều bạn đọc Dân trí đã gọi điện đến báo Dân trí hoặc trực tiếp có mặt tại tòa soạn để bày tỏ mong muốn được sẻ chia với đồng bào những khó khăn mất mát vì thiên tai.

Trái tim nhân ái của bạn đọc cũng là lý do để báo Dân trí quyết định mở Mã số 2631 đón nhận tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ người dân vượt qua hoạn nạn.

Sáng nay, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan cho biết, Hội Khuyến học Việt Nam đã quyết định trích nóng 150 triệu đồng để trao đến Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái giúp đỡ giáo viên và học sinh vùng lũ khắc phục thiên tai.

