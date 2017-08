Cả gia đình chết hụt sau tai nạn đang rất cần tiếp sức

Thảm họa vùi dập gia đình khốn khổ

Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM vừa cùng lúc tiếp nhận 3 nạn nhân trong cùng một gia đình bị tai nạn giao thông xảy ra tại huyện Củ Chi. Thông tin chuyên môn từ TS.BS Phạm Hữu Thiện Chí, Phó trưởng khoa Ngoại Gan Mật Tụy cho hay, sau khi cấp cứu, phẫu thuật khẩn nguy các nạn nhân đã tạm qua cơn nguy nan.

Được biết, khoảng 5h30 ngày 6/8 gia đình anh La Minh Trí đang trên đường từ Bình Dương về Vĩnh Long bằng xe gắn máy, khi đi qua địa phận huyện Củ Chi thì bị chiếc xe tải tông trực diện. Tai nạn xảy ra khiến vợ chồng anh và hai đứa con nhỏ bị thương nặng phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

“Tôi đang điều khiển xe chạy sát lề đường thì chiếc xe tải chạy ngược chiều lao thẳng tới... Khi tổi tỉnh lại thì thấy vợ đã nằm gục bên tường rào nhà người dân, gần đó là đứa con gái lớn cũng đang thoi thóp, bên cạnh tôi là đứa con út mặt bê bết máu đang khóc thảm thiết. Tôi nghĩ vợ và con mình đã chết ở hiện trường rồi...” – anh Trí bàng hoàng nhớ lại.

Bác sĩ xác định, anh Minh Trí (42 tuổi) bị vỡ lách, gãy hở cánh tay trái, các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt toàn bộ lách đồng thời bó bột cố định cánh tay bị gãy. Vợ anh Trí là chị Nguyễn Thị Út Hiền (42 tuổi) bị dập lách, gãy 3 chiếc xương sườn bên trái, gãy hở xương đùi trái và gãy kín 2 xương cẳng chân trái. Chị Hiền đã được phẫu thuật cắt lọc làm sạch vết thương, nẹp bột cố định xương.

Con nhỏ của họ là bé La Gia Hân (7 tuổi) bị gãy giữa xương đùi trái, vết thương khoeo chân trái đã được bó bột cố định xương. Cháu cùng mẹ hiện đang được điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình. Bé nhỏ nhất là La Gia Nghi (5 tuổi) được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 vì chấn thương vùng đầu mặt. Sau 4 ngày nhập viện, sức khỏe đã tạm ổn định, 3 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy dự kiến sẽ phải bước vào những cuộc phẫu thuật kết hợp xương. Tuy nhiên, gia cảnh khốn khó họ chưa lo được viện phí.

Không còn nơi nào để bấu víu

Cố gắng kìm nén cơn đau, trên giường bệnh chị Út Hiền thều thào cho hay: “Vợ chồng tôi đã có với nhau 3 đứa con, đứa lớn nhất mới 15 tuổi đã phải nghỉ học đi làm mướn. Cuộc sống quá khó khăn, ở quê không có đất canh tác, đến chỗ ở cũng phải nương nhờ bên ngoại, mọi sinh hoạt đều trông chờ vào công việc làm mướn”.

Với hy vọng thoát khỏi cảnh khổ, hơn 2 năm trước vợ chồng chị Út Hiền đưa 2 đứa con nhỏ lên Bình Dương kiếm kế sinh nhai. Chồng đi làm thợ xây, vợ ở nhà nhận hạt điều về cạo, thu nhập bình quân mỗi tháng cũng được gần 7 triệu đồng. “Lao động vất vả nhưng có việc làm đều nếu so với ở quê thì cuộc sống đỡ túng thiếu hơn nhiều. Vợ chồng tôi tính sẽ chuyển lên Bình Dương sinh sống” – Chị Hiền tâm sự.

Những tưởng đã tìm được nơi đất lành để an cư lạc nghiệp, không ngờ tai họa bắt đầu ập đến. Hơn 1 tháng trước, trong lúc làm việc trên công trình xây dựng, do sơ ý anh Trí bị lưỡi cưa cắt đứt gân chân. Phải vay mượn hơn 10 triệu đồng để chi trả các khoản điều trị nối gân, lại mất thu nhập nên các con rơi vào cảnh hụt bữa. Dù vết thương chưa kịp lành, anh Trí đã gắng gượng đi làm để kiếm tiền trả nợ và chạy bữa cho con.

Sau tai nạn, anh vừa lĩnh tuần công đầu tiên được 2 triệu đồng thì lại nhận tin người mẹ già ở quê lâm trọng bệnh. Với số tiền ít ỏi, để tiết kiệm chi phí đi lại nhưng vẫn có thể về thăm mẹ, kết hợp làm thủ tục cho đứa con gái nhỏ đi học tại Bình Dương, rạng sáng ngày 6/8 anh Trí dùng chiếc xe Cup 50 chở cả gia đình. Không ngờ chuyến đi định mệnh đã khiến gia đình anh gặp đại nạn.

“Tài xế gây tai nạn cho gia đình tôi hoàn cảnh cũng rất khó khăn, nhiều ngày qua cả chủ xe và tài xế đã chủ động hỗ trợ chi phí điều trị nhưng đến nay họ không còn khả năng nữa. Tai nạn xảy ra ngoài ý muốn nên chúng tôi không nỡ làm khó cho người cùng cảnh ngộ. Nhưng giờ cả nhà nằm viện, gia đình nội ngoại đều ghèo, khoản chi phí điều trị thời gian tới chúng tôi không biết phải bấu víu vào đâu” - chị Út Hiền nghẹn ngào.

TS Thiện Chí chia sẻ, cùng với việc điều trị tích cực, 3 bệnh nhân còn phải trải qua cuộc phẫu thuật kết hợp xương, chi phí dự kiến khoảng 50 đến 60 triệu đồng (chị Út Hiền không có Bảo hiểm Y tế). Sau xuất viện, người bệnh sẽ bị hạn chế khả năng lao động ít nhất một năm. Cả hai vợ chồng đều là lao động chính kiếm tiền nuôi các con, chẳng biết gia đình họ sẽ sống ra sao nếu không có ai giúp đỡ.

