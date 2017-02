Bé gái bị bỏ rơi ở Bệnh viện Nhi Trung ương giờ ra sao?

Thanh Hóa:

Một ngày cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, chúng tôi trở lại gia đình ông Hoàng Văn Ngân, ở xóm Bùi, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) để thăm bé gái mang tên Hoàng Ngọc Anh (SN 2010) - cháu ngoại của ông Ngân.

Ông Ngân và cháu ngoại của mình - bé Hoàng Ngọc Anh

Bé Ngọc Anh năm nay đã gần 6 tuổi, hiện bé đang học lớp mẫu giáo 5 tuổi, năm nay bé sẽ lên lớp 1. Ông Ngân cho biết, mẹ bé vì bận việc gia đình riêng nên Tết này không về được. Hơn nữa, bé Ngọc Anh vốn ở với ông bà ngoại từ ngày trở về bên người thân nên cũng đã quen với cuộc sống không có bố mẹ.

Gặp chúng tôi, ông Ngân vui mừng thông tin, bé Ngọc Anh rất ngoan và biết nghe lời ông bà. “Cháu biết làm nhiều việc giúp ông bà ngoại lắm rồi chú à. Cháu đi học được các cô dạy cũng biết viết và bắt đầu bập bẹ biết đọc chữ, tính toán nữa”, ông Ngân chia sẻ.

Bé Ngọc Anh đang học lớp mẫu giáo 5 tuổi

Vốn không được may mắn như bao đứa trẻ khác, khi vừa sinh ra, bé Ngọc Anh mang trong mình nhiều căn bệnh, không những thế, bé còn bị bố mẹ bỏ rơi tại bệnh viện. Bé ở lại với cuộc đời này là nhờ vào sự chăm sóc, cưng nựng của các y bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương. Từ một đứa trẻ sinh non mang nhiều bệnh tật trong mình và bị bỏ rơi trong bệnh viện, được các y bác sĩ chạy chữa, chăm sóc và thông qua báo Dân trí, bạn đọc giúp đỡ đã kết nối và tìm được người thân để đưa bé về với gia đình. Giờ đây, bé Ngọc Anh đã bước sang tuổi thứ 6, bé vẫn từng ngày lớn khôn bên tình yêu thương và chăm sóc của ông bà ngoại.

Nhớ lại câu chuyện gần 6 năm trước, kể từ ngày báo Dân trí đăng bài viết “Mẹ ơi, sao đành bỏ con ?” và chuỗi hành trình tìm lại người thân cho bé Ngọc Anh, ông Hoàng Văn Ngân không giấu được niềm xúc động trước sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí. “Tôi luôn nhớ và biết ơn báo Dân trí cũng như tấm lòng hảo tâm của bạn đọc, những người đã quan tâm, giúp đỡ cháu và gia đình tôi được gặp nhau, tìm lại được máu mủ của mình”.

Bé rất chăm ngoan, biết nghe lời và đã giúp ông bà ngoại nhiều việc nhỏ trong nhà

Quãng thời gian từ khi lọt lòng mẹ đến ngày được trở về bên người thân yêu là một quãng thời gian đầy sóng gió và bất hạnh đối với bé Ngọc Anh. Ít ai nghĩ rằng, một bé gái sinh non chỉ nặng hơn 1kg, lại mang trong mình nhiều căn bệnh và bị bỏ rơi lại bệnh viện có thể qua cơn nguy kịch. Từ ngày đón cháu ngoại về, hàng ngày nhìn cháu khôn lớn, vợ chồng ông Ngân như được động viên, an ủi trước nỗi đau buồn của người làm cha làm mẹ do sự nông nổi, bồng bột của con gái mình gây ra.

Nhiều năm ròng rã, từ ngày đón nhận cháu ngoại về, ông bà vất vả vì sức khỏe của bé Ngọc Anh vốn yếu, thường xuyên đau ốm. Nhưng giờ đây, bé ngày càng khôn lớn, chăm ngoan đó cũng là niềm động viên, an ủi lớn đối với ông bà. Sự bất hạnh đối với bé Ngọc Anh đã dần lùi xa vào quá khứ. Dù thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, nhưng bù lại, bé có sự thương yêu, chăm sóc dưỡng dục của ông bà ngoại nên bé ngày càng khôn lớn, chăm ngoan.

Bé được ông bà ngoại chăm sóc và lớn khôn từng ngày

