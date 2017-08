Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hơn 1,5 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào miền núi bị lũ quét

Chiều ngày 8/8, ông Dương Mạnh Quyết, Giám đốc bán hàng của Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood đã thay mặt lãnh đạo và cán bộ nhân viên của công ty trực tiếp có mặt tại tòa soạn báo Dân trí để ủng hộ 1,2 tỷ đồng (gồm 100 triệu đồng tiền mặt và 1,1 tỷ đồng hiện vật là các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng) đến đồng bào miền núi bị lũ quét.

Ông Dương Mạnh Quyết, Giám đốc bán hàng Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood (trái) trao 1,2 tỷ đồng gồm tiền và hiện vật đến Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn để giúp đỡ người dân miền núi bị lũ quét

“Chúng tôi đánh giá cao các hoạt động thiện nguyện xã hội của báo Dân trí, nhất là hoạt động cứu trợ thiên tai, vì vậy chúng tôi mong muốn được chung tay cùng với báo để giúp đỡ người dân miền núi đang gặp nhiều khó khăn vì mất nhà cửa, thiệt hại tài sản do lũ quét. Chúng tôi hi vọng bà con sẽ sớm ổn định lại cuộc sống trong thời gian tới”, ông Dương Mạnh Quyết chia sẻ.

* Chiều 8/8, Công ty Bao bì Việt Hưng đã ủng hộ 100 triệu đồng và Công ty Trần Thành ủng hộ 50 triệu đồng đến Quỹ Nhân ái báo Dân trí để giúp đỡ người dân miền núi bị lũ quét.

* Tiếp đó, chiều cùng ngày, Công đoàn báo Điện tử Dân trí đã tổ chức để cán bộ, phóng viên, nhân viên trong Tòa soạn cùng các văn phòng thường trú tại địa phương cùng chung tay đóng góp mỗi người 2 ngày lương ủng hộ đồng bào miền núi bị lũ quét. Tại VP Hà Nội, số tiền thu được bước đầu là 44.205.000 đồng, ngoài ra còn nhiều cán bộ nhân viên còn tự nguyện ủng hộ thêm với số tiền hơn 10 triệu đồng.

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Lương Phán, Phó Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh cùng cán bộ nhân viên của báo tham gia đóng góp 2 ngày lương giúp đỡ người dân miền núi bị lũ quét

Theo bà Phạm Thị Châu, Chủ tịch Công đoàn báo Dân trí, với sự chung tay của mỗi người sẽ góp phần động viên tinh thần bà con miền núi vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt

Bà Phạm Thị Châu, Chủ tịch Công đoàn Báo Dân trí cho biết: “Trước những hệ quả nặng nề do cơn lũ quét gây ra khiến người dân các tỉnh miền núi phía Bắc mất nhà cửa, rơi vào cảnh lao đao vì đói ăn thiếu mặc, không ít em học sinh, sinh viên mất hết sách vở để tiếp tục đến trường khi ngày khai giảng năm học mới đã đến gần, nên nhiều cán bộ, nhân viên của báo đã đề xuất được tham gia ủng hộ để san sẻ với người dân bớt đi những khó khăn trước mắt. Chính vì vậy mà công đoàn của báo đã tổ chức kêu gọi trên khắp cả nước cùng tham gia và được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Chúng tôi hi vọng sự chung tay của mỗi người sẽ động viên tinh thần bà con miền núi vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

* Nhằm chia sẻ khó khăn, mất mát với đồng bào miền núi khi vừa trải qua trận lũ quét, lũ ống kinh hoàng, chiều ngày 8/8, Văn phòng báo Dân trí Bắc miền Trung đã phát động phong trào quyên góp chung tay hướng về đồng bào miền núi phía Bắc bị lũ quét

Ngay sau khi phát động đã có rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Hà Tĩnh tới chia sẻ, quyên góp hướng về đồng bào vùng núi phía Bắc:

Trưởng đại diện Văn phòng báo Dân trí Bắc miền Trung nhà báo Duy Thảo và Phó Văn phòng báo Dân trí Bắc miền Trung nhà báo Văn Dũng cùng chung tay hướng về đồng bào miền núi phía Bắc bị lũ quét, mỗi người 500 nghìn đồng; Gia đình ông Thắng (TP Hà Tĩnh) ủng hộ 10 triệu đồng; Cty Cổ phần GaMa miền Trung (TP Hà Tĩnh) ủng hộ 10 triệu đồng; Ông Nguyễn Văn Đơ (trú tại đường Nguyễn Trung Thiên, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) ủng hộ 2 triệu đồng; Đại diện Trung tâm Ngoại ngữ - Số học trí tuệ UCMAS Hà Tĩnh ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc số tiền 2 triệu đồng; Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế New Space (TP Hà Tĩnh) ủng hộ 5 triệu đồng; Công ty TNHH Vĩnh Phúc (TP Hà Tĩnh) ủng hộ 3 triệu đồng; Cty TNHH Tôn thép và Vận tải Thủy Mạnh (TP Hà Tĩnh) ủng hộ 1 triệu đồng; Anh Hà Văn Thành, làm việc tại Cty TNHH MTV Hà Thành (TP Hà Tĩnh) ủng hộ 500 nghìn đồng; Cty Cổ phần An Thịnh (TP Hà Tĩnh) ủng hộ 2 triệu đồng; Cty TNHH Vạn An ủng hộ 2 triệu đồng;Ông Lê Đình Hải (TP Hà Tĩnh) ủng hộ 1 triệu đồng.

Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế New Space (TP Hà Tĩnh) ủng hộ 5 triệu đồng giúp người dân miền núi bị lũ quét

Bà Nguyễn Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Số học trí tuệ UCMAS Hà Tĩnh đến VP báo Dân trí tại Bắc Miền Trung ủng hộ 2 triệu đồng để sẻ chia với người dân miền núi

Chia sẻ với Dân trí, chị Nguyễn Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Số học trí tuệ UCMAS Hà Tĩnh nói: “ Những năm Hà Tĩnh bị thiên tai, lũ lụt đã nhận được rất nhiều tình yêu thương, bao bọc, giúp đỡ của đồng bào khắp mọi miền đất nước. Điều đó, giúp người dân gặp nạn được san sẻ bớt đi nỗi khó khăn mất mát. Nay, thấy người dân ở tỉnh Yên Bái, Sơn La bị mất mát, ảnh hưởng quá nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt, chúng tôi thấy mình phải có phần trách nhiệm ở trong đó. Đây chỉ là chút tấm lòng nhỏ bé, mong người dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt bị thiệt hại nặng như Sơn La, Yên Bái sẽ sớm vượt qua khó khăn…”

Ông Nguyễn Văn Đơ (trú tại đường Nguyễn Trung Thiên, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Những ngày qua, thông qua những hình ảnh, thông tin trên báo đài, chúng tôi thấy người dân ở đó đã phải hứng chịu quá nhiều mất mát, đau thương. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, mỗi người một ít, tôi hy vọng người dân Sơn La, Yên Bái…sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này”.

Ông Nguyễn Văn Đơ (trú tại đường Nguyễn Trung Thiên, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) tham gia ủng hộ 2 triệu đồng giúp người dân miền núi bị lũ quét

Anh Hà Văn Thành, làm việc tại Cty TNHH MTV Hà Thành chia sẻ: “Khi biết người dân các tỉnh Sơn La, Yên Bái vừa bị thiên tai tàn phá nặng nề cả về người và của chúng tôi rất muốn chung tay, hướng về họ nhưng không biết ủng hộ ở đâu. Hôm nay, rất may báo Dân trí đã phát động phong trào hướng về đồng bào bị lũ quét để mọi người có thể dễ dàng chung tay. Mỗi người một ít, tôi nghĩ người dân Yên Bái, Sơn La sẽ được an ủi và sẽ sớm vượt qua được khó khăn này”.

Trưởng VP đại diện báo Dân trí Bắc Miền Trung Phan Duy Thảo và Phó văn phòng Nguyễn Văn Dũng ngoài tham gia ủng hộ 2 ngày lương giúp đồng bào miền núi bị lũ quét còn ủng hộ thêm mỗi người 500.000 đồng

Sau một buổi phát động, thông qua Văn phòng báo Dân trí Bắc miền Trung các cơ quan, đơn vị và người dân đã quyên góp được số tiền 39.500.000 đồng.

* Tại Quảng Bình, chiều 8/8, phóng viên Dân trí đã tiếp nhận từ bạn đọc tổng số tiền 4.000.000 đồng, trong đó ông Lưu Hoàng Minh, Giám đốc Khách sạn Tường Minh, số 20 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Quảng Bình ủng hộ 2.000.000 đồng; ông Phùng Tiến Thành, Giám đốc Nhà hàng và Cafe Amada Đồng Hới, Quảng Bình 1.000.000 đồng và Ông Đoàn Quyền, Giám đốc Công ty xây dựng Toàn Quyền, phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình ủng hộ 1.000.000 đồng.

Ông Đoàn Quyền, Giám đốc Công ty tư vấn xây dựng Toàn Quyền ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc 1 triệu đồng

"Vừa qua tôi có theo dõi tin tức trên tivi cũng như báo chí và biết được đồng bào các tỉnh phía Bắc đã phải chịu nhiều mất mát, khó khăn do lũ quét gây ra. Đặc biết khi đọc Báo Dân trí tôi biết được báo đang có chương trình chung tay vì đồng bào lũ lụt nên muốn thông qua Dân trí góp một phần nhỏ để giúp đỡ người dân vùng lũ, để họ sớm ổn định cuộc sống", ông Đoàn Quyền, Giám đốc Công ty xây dựng Toàn Quyền, phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình chia sẻ.

* Tại Thanh Hóa, chiều ngày 8/8, PV Dân trí đã tiếp nhận tổng số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ quét là 15 triệu đồng, trong đó Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 10 triệu đồng; Trường tiểu học Đông Vệ 2 ủng hộ 2 triệu đồng; Công ty xăng dầu Thanh Hóa ủng hộ 2 triệu đồng. Phóng viên Trần Duy Tuyên và phóng viên Nguyễn Thùy ngoài ủng hộ 2 ngày lương giúp người dân miền núi còn tham gia ủng hộ thêm mỗi người 500.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa thay mặt cán bộ nhân viên của bệnh viện ủng hộ 10 triệu đồng giúp đỡ bà con người dân miền núi bị lũ quét

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa chia sẻ: "Mỗi lần nghe đài báo đưa tin về thiệt hại của đồng bào Tây Bắc, chúng tôi vô cùng xót xa. Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cũng góp một phần nhỏ ủng hộ, mong bà con vùng lũ sớm ổn định nơi ăn chốn ở, cố gắng vượt qua những mất mát đau thương".

Cô giáo Vũ Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng trường tiểu học Đông Vệ 2, TP Thanh Hóa cũng đến ủng hộ đồng bào miền núi với số tiền 2 triệu đồng do tập thể giáo viên và học sinh đóng góp

Mang món quà nhỏ được quyên góp từ các giáo viên và các em trong trường, cô giáo Vũ Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng trường tiểu học Đông Vệ 2, TP Thanh Hóa tâm sự: "Quyên góp giúp đồng bào lũ lụt là việc làm vô cùng ý nghĩa. Nhà trường ngay sau khi kêu gọi tham gia chia sẻ cùng bà con đã được giáo viên và học sinh rất hưởng ứng. Mặc dù số tiền quyên góp giúp bà con không nhiều tuy nhiên đây là tấm lòng của giáo viên và học sinh trong trường. Rất mong món quà nhỏ này sẽ là nguồn động viên bà con vượt qua khó khăn trong cuộc sống".

* Chiều ngày 8/8, Văn phòng thường trú Báo Dân trí tại Nghệ An tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề bởi lũ quét, lũ ống trong các ngày 2-3/8 vừa qua. Tham dự có cán bộ, phóng viên, cộng tác viên Báo Dân trí và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đồng trên địa bàn tỉnh.

Bạn đọc Dân trí tại Nghệ An tham gia ủng hộ đồng bào miền núi bị lũ quét

Thầy giáo Nguyễn Văn Phương – Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 4 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nói: “Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là qua Báo Dân trí, chúng tôi biết đồng bào các tỉnh Sơn La, Yên Bái đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn lũ ống, lũ quét. 19 người chết và mất tích, công trình nhà cửa bị cuốn trôi, nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay, nhiều trường học bị hư hại…

Năm học mới chuẩn bị bắt đầu nhưng các trường, các đồng nghiệp của chúng tôi ở Yên Bái, Sơn La vẫn đang phải chạy đôn chạy đáo thu dọn hậu quả của cơn lũ, chuẩn bị sách vở, đồ dùng dạy và học, rất nhiều em học sinh vẫn chưa thể có một chiếc cặp mới, bộ đồng phục mới…

Tôi mong rằng, đóng góp nhỏ bé của mình có thể giúp một phần nào đó để các đồng nghiệp, các em học sinh và đồng bào hai tỉnh Sơn La, Yên Bái vợi bớt khó khăn trước mắt”.

Phó trưởng PV báo Dân trí tại Bắc Miền Trung Nguyễn Văn Phê ngoài ủng hộ 2 ngày lương giúp đồng bào miền núi còn tham gia ủng hộ thêm với số tiền 1 triệu đồng

Trong buổi chiều ngày 8/8, thông qua Văn phòng thường trú Báo Dân trí tại Nghệ An, cán bộ, PV, CTV, các cơ quan, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc 11 triệu đồng.

Danh sách ủng hộ qua Văn phòng thường trú Báo Dân trí tại Nghệ An: Công ty TNHH Thịnh Vương (số 96, đường Trần Phú, Tp Vinh, Nghệ An): 5 triệu đồng Công ty CP Đại Hiện (Tp Vinh, Nghệ An): 1 triệu đồng Thầy Nguyễn Văn Phương – Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 4 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An): 1 triệu đồng Nhà báo Nguyễn Duy – Phó trưởng VP Đại diện Báo Dân trí khu vực Bắc Miền Trung: 1 triệu đồng Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An): 1 triệu đồng Cán bộ, nhân viên Hội Chữ thập đỏ Nghệ An: 700 nghìn đồng Đoàn Thanh niên Đội CSGT Công an Tp Vinh (Nghệ An): 500 nghìn đồng Anh Cường (Tp Vinh, Nghệ An): 500 nghìn đồng Đặng Thanh Hòa (PC81 Công an tỉnh Nghệ An): 200 nghìn đồng

Nhóm PV