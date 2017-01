Bạn đọc báo Dân trí tặng 100 áo len giúp người dân vùng lũ Bình Định

Số áo len này là do Công ty Cổ phần Kinh doanh Len Sài Gòn thông qua Văn phòng đại diện báo Dân trí tại TP Hồ Chí Minh, ủng hộ nhằm chia sẻ những mất mát, khó khăn với người dân vùng lũ tỉnh Bình Định, nhất là dịp Tết đến xuân về.

Trưởng thôn Phú Thuận, ông Trần Văn Thời cho biết, liên tiếp những đợt lũ lụt tháng 12/2016 vừa qua, toàn thôn có trên 300/360 ngôi nhà bị ngập nặng. Lũ lụt làm hàng chục tấn lúa, gạo bị ướt hư hỏng; gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi; hàng chục ha lúa gieo sạ bị mất trắng khiến nhiều hộ dân lâm vào cảnh khốn khó.

Đại diện PV báo Dân trí tại Bình Định trao áo len do bạn đọc báo gửi tặng bà con vùng lũ thôn Phú Thuận, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, Bình Định

Trở lại thôn Phú Thuận (xã Ân Đức), những cánh đồng sa bồi do lũ nay biến thành một màu xanh ngắt của lúa non. Trên khắp những cánh đồng, bà con nông dân vẫn đang cần mẫn dặm lúa ở những đám ruộng do lúa sạ lên không đều. Nhận được tin bạn đọc báo Dân trí tặng áo len, các cụ ông, cụ bà và các cô đang dặm lúa ngoài đồng, áo quần lấm lem bùn đất cũng vội đạp xe đến trụ sở thôn Phú Thuận để nhận áo len mặc Tết.

Bà Huỳnh Thị Nay (80 tuổi, thôn Phú Thuận), phấn khởi: “Nghe ông trưởng thôn thông báo có báo Dân trí về tặng áo len, tôi rất mừng nên đến trụ sở thôn nhận ngay. Con cháu đã có vợ chồng cả nhưng cũng khó khăn, giờ chỉ còn hai ông già nương tựa nhau sống. Món quá không phải to tát nhưng rất ý nghĩa với bà con vùng lũ”.

Ông Nguyễn Văn Sửu, cán bộ mặt trận thôn Phú Thuận, thay mặt cho bà con nhân dân trong thôn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Công ty Cổ phần Kinh doanh Len Sài Gòn và báo Dân trí đã đồng hành, hướng về người nghèo. “Những ngày qua, sau đợt lũ lụt, nhân dân địa phương cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các đoàn từ thiện. Hôm nay được đón nhận những chiếc áo len rất ấm áp của bạn đọc báo Dân trí, chúng tôi càng thêm phấn khởi”- ông Sửu cảm động.

Nghe tin bác trưởng thôn thông báo có bạn đọc báo Dân trí tặng áo len, người dân phấn khởi đến trụ sở thôn để nhận

Một người dân ký để nhận áo len

Nhiều cụ bà mặc luôn áo sau khi nhận rồi phấn khởi về nhà

Doãn Công