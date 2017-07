“Ba ơi, mẹ mất rồi ba đừng bỏ anh em con!”

Cố bấu víu sự sống vì 3 đứa con

Người đàn ông cơ thể loang lổ vết thương nằm bất động trên giường bệnh của khoa Nhiễm Việt – Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM, toàn thân anh đang bị loét, trợt da, nhiều vùng rớm máu. BS Phạm Kiều Nguyệt Oanh, Phó khoa cho hay: “Có lẽ anh ấy không muốn buông xuôi theo số phận nên cố gắng chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo để giành giật từng hơi thở. Chúng tôi biết vợ anh đã mất, phía sau anh còn 3 đứa con thơ, cháu nhỏ nhất mới được 2 tuổi”.

Theo thông tin chuyên môn từ BS Nguyệt Oanh, bệnh nhân là anh Nguyễn Chiến Tuyến (41 tuổi, ngụ tại Bình Thuận) ngày 12/5 anh được Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TPHCM chuyển đến trong tình trạng yếu, sốt cao, suy kiệt, phải hỗ trợ thở máy. Bệnh nhân được chẩn đoán Viêm màng não nấm. Đây là căn bệnh thường không xảy ra trên cơ địa bình thường mà chỉ xảy ra ở những người có suy giảm miễn dịch nặng. Tuy nhiên, tất cả các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân không mắc bệnh truyền nhiễm.

Sau 2 tháng được điều trị tích cực người bệnh bị giảm các dòng tế bào máu, loét trợt da toàn thân, nhiễm trùng huyết nặng do dị ứng với thuốc. Cảm thương với hoàn cảnh của bệnh nhân, các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, đến nay tình trạng dị ứng dần cải thiện, bệnh nhân đã cai được máy thở, tình trạng nhiễm trùng huyết đã được kiểm soát.

Dự kiến, thời gian tới người bệnh sẽ tiếp tục được sử dụng thuốc điều trị bệnh viêm màng não nấm. Các bác sĩ đang tìm phương án thay đổi thuốc theo phác đồ điều trị cho người bệnh với hy vọng tránh được tình trạng dị ứng. Tuy nhiên, chi phí cho những khoản nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế nếu sử dụng thuốc mới sẽ tốn kém (chưa dự trù được kinh phí) và thời gian nằm viện có thể phải kéo dài hơn 6 tháng nên gia đình không đủ khả năng chạy chữa.

“Mỗi lần đến thăm khám, chăm sóc chúng tôi đều đông viên anh cố gắng vượt qua bệnh tật, niêm mạc vùng miệng họng đã bị loét khiến anh không nói được nhưng cảm xúc và những giọt nước mắt của anh cho chúng tôi biết tri giác của anh vẫn còn, sự sống chưa khép lại. Chúng tôi đang cố gắng hỗ trợ tối đa về chuyên môn với hy vọng sẽ giữ được cha cho 3 đứa trẻ tội nghiệp. Tuy nhiên, nếu không có thuốc và các phương tiện hỗ trợ thì mọi nỗ lực của y bác sĩ khó mang lại kết quả khả quan” - BS Nguyệt Oanh chia sẻ.

“Xin cứu cha cho chúng con”

Hơn 2 năm trước, vợ anh Chiến Tuyến đã vĩnh viễn ra đi vì bị băng huyết sau sinh để lại đứa con nhỏ mới được 3 ngày tuổi, cùng 2 đứa con lớn là Nguyễn Quang Linh và Nguyễn Hoàng Nhật Khang. Nén lại nỗi đau mất vợ, anh Tuyến gắng gượng bươn chải bằng nghề thợ hồ để nuôi 3 đứa con. Hơn 2 năm trôi qua, khoản thu nhập ít ỏi mỗi ngày (khoảng 200.000 đồng) anh kiếm được cũng giúp các con có bữa cơm bữa cháo qua ngày.

Mẹ mất, mới học hết lớp 8, cậu bé Nguyễn Quang Linh (nay 17 tuổi) đã phải nghỉ học phụ cha chăm sóc hai đứa em nhỏ. Cuộc sống khốn khó nhưng bình lặng đang trôi đi thì sóng gió lại nổi lên vùi dập sự sống của người cha và tương lai 3 đứa trẻ. “Hôm đó là đầu tháng 3/2017, ba con đi làm về thì than mệt, đau đầu. Mọi người khuyên nên đi bác sĩ nhưng ba con bảo “để dành tiền cho mấy đứa nhỏ” nên không đi. Sau nhiều ngày sốt cao, uống thuốc tây nhưng không khỏi, cha con không thở được nên các bác đến đưa đi viện. Đến nay, ba con đã nằm viện gần 5 tháng nhưng bệnh vẫn chưa khỏi”.

Gửi lại 2 đứa em nhỏ nhờ bác (chị gái của mẹ) chăm sóc, Quang Linh đeo đẳng theo nhiều bệnh viện chăm cha trong cảnh không một xu dính túi. Đau đớn nhìn cha thoi thóp trên giường bệnh, Quang Linh gạt nước mắt: “Ba ơi, mẹ mất rồi ba đừng bỏ anh em con, ba cố lên ba nhé!”

Quang Linh nghẹn ngào: “Ở bệnh viện tỉnh, con được cô bác cho cơm, lên đây may nhờ có cơm từ thiện con mới không bị đói. Con mới xin được các bác thợ (đang sửa tòa nhà của bệnh viện) cho phụ việc làm ống nước, con mong sẽ kiến được ít tiền mua tả, mua sữa cho ba. Nhà con giờ chẳng có gì để bán, nội ngoại đều nghèo mỗi người chỉ cho được vài trăm nghìn, căn nhà bố con đang ở đã cầm cố để vay 50 triệu đồng nhưng đến nay số tiền trên đã hết. Con xin các cô bác thương tình cứu dùm cha cho anh em chúng con.”

Thông tin được ông Thông Văn Linh, Phó chủ tịch UBND xã Tân Thắng xác nhận: “Gia đình anh Nguyễn Chiến Tuyến thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Vợ mất hơn 2 năm qua, bản thân anh là lao động chính nuôi 3 con nhỏ. Nay anh không may mắc bệnh, nguy kịch tính mạng nhưng gia đình không có tiền điều trị, địa phương rất mong cộng đồng sẽ chung tay giúp anh có cơ hội vượt qua bệnh tật để 3 đứa trẻ không phải sống kiếp mồ côi”.

