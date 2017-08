Anh chết, em nguy kịch, người mẹ nghèo định quyên sinh

Anh chết, em nguy kịch trong cảnh nghèo khốn

Sau một ngày vất vả với công việc làm mướn, bà Lê Thị Leo (53 tuổi, ngụ tại Bến Tre) trở về nhà. Không kịp nghỉ lưng bà nhóm củi nấu vội bữa cơm tối và sắc thuốc Bắc cho người con trai Lê Minh Lâm (29 tuổi) đang bị suy gan nặng. Nghe tiếng chuông điện thoại, bà vội bấm máy. Thông báo của bác sĩ về việc cậu con trai Lê Minh Chí (27 tuổi) đi làm phụ hồ tại TPHCM đangphải cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh như tiếng sét bên tai khiến bà khụy xuống.

“Bác sĩ nói có hai người bị tai nạn giao thông chuyển đến bệnh viện Quận 2, TPHCM cấp cứu, một người đã chết. Con tôi bị thương rất nặng đang được phẫu thuật... tôi choáng váng tai vẫn nghe điện thoại nhưng đến giờ vẫn không nhớ được bác sĩ đã nói gì thêm. Khi đó, tôi không còn tiền để bắt xe lên Sài Gòn, nhờ chị gái chạy khắp ấp vay được gần 10 triệu đồng, tôi vội lên đường”. Bà Leo bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc choáng váng xảy ra ngày 3/7/2017.

Chỉ kịp dặn lại cách sắc rồi uống thuốc cho người con đang lâm trọng bệnh, bà Leo tức tốc bắt xe lên TPHCM. “Sáng hôm sau, tôi được cho vào gặp con, nó nằm bất động, toàn thân bầm tím, dây nhợ lòng thòng. Bác sĩ nói con tôi đang nguy kịch vì bị gãy xương, dập nội tạng, hôn mê sâu phải thở máy. Họ cũng cho biết, con tôi và một thanh niên khác bị xe đầu kéo tông, người kia đã chết trước khi vào bệnh viện. Sau này tôi mới biết đó là đứa cháu ở xã, bạn thân của con tôi, hai thằng rủ nhau lên TPHCM đi làm phụ hồ”.

Tình trạng thương tích quá nặng, ngoài hồi sức, bác sĩ phải sử dụng nhiều loại thuốc đắt tiền, bệnh nhân lại không có bảo hiểm y tế, chi phí mỗi ngày điều trị tốn cả chục triệu đồng. Được biết phía nhà xe liên quan đến vụ tai nạn chỉ hỗ trợ chi phí cho cuộc mổ, ai đúng, ai sai còn chờ phán xét của tòa án. Số tiền hàng chục triệu đồng, nhờ người thân vay mượn, bà Leo đã dồn hết vào điều trị với hy vọng giữ lại sinh mạng cho Minh Chí.

Một tuần sau ngày em gặp nạn, phần vì bệnh nặng thêm phiền não nhưng không có tiền đi bệnh viện, Lê Minh Lâm bị xuất huyết tiêu hóa, hôn mê sâu vì biến chứng suy gan. Nghe điện thoại thông báo về tình trạng nguy cấp của con từ người thân, bà Leo gắng lê bước lên chuyến xe trong chiều muộn về quê. Những bước đi nặng trĩu chỉ giúp mẹ con họ kịp gặp mặt lần cuối trước khi Minh Lâm lìa trần.

Mong tránh được cảnh tang chồng tang

Nuốt nước mắt, bà Leo nghẹn ngào, hơn 15 năm trước bà đã quyết định dứt khỏi người chồng vũ phu tối ngày sau xỉn, đánh đập vợ con rồi ở vậy nuôi hai đứa con trai. Từ nhỏ, Minh Lâm đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan siêu vi nên ốm yếu quanh năm. Không có ruộng đất canh tác, mẹ con bà bấu víu vào công việc làm mướn sống qua ngày.

Để phụ giúp mẹ chăm sóc cho người anh bệnh tật, khi mới 17 tuổi Minh Chí đã theo người thân lên TPHCM đi làm phụ hồ. “Mỗi tháng đều đặn Chí đều gửi về khoảng 2 triệu đồng để mẹ mua thuốc điều trị và thêm miếng ăn bồi bổ cho anh. Tôi biết, với công việc phụ hồ nếu không mua gió, mỗi tháng có vắt sức lao động con tôi cũng chỉ kiếm được khoảng 5 đến 6 triệu đồng. Ở thành phố tiền ăn tiền trọ tốn kém... con tôi đã phải chắt bóp từng đồng để gửi về”.

Nỗ lực lao động và dành dụm đã giúp 3 mẹ con họ xây được gian nhà gạch khoảng 30m2 vào cuối năm 2016 thay cho gian nhà lá dột nát. Những tưởng cuộc sống sẽ dần vơi đi khổ cực thì bệnh tình của Minh Lâm mỗi ngày một nặng. “Trước khi bị tai nạn, Minh Chí về thăm nhà, thấy anh ói ra máu nó bảo sẽ cố gắng đi làm dành dụm tiền đưa Minh Lâm lên TPHCM điều trị. Không ngờ, đó là lần cuối anh em nó được gặp mặt nhau. Sau khi Minh Chí tỉnh lại, sợ con bị sốc nên tôi chưa dám nói về cái chết của anh nó.” – bà Leo gạt nước mắt.

Nếu may mắn qua được nguy nan, Chí cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn do thương tích quá nặng

Trao đổi với phóng viên BS Ngô Ngọc Dương, khoa Gây mê Hồi sức cho hay: “Tai nạn khiến bệnh nhân bị vỡ gan, đứt động mạch đại tràng, gãy hai xương căng tay phải, mất rất nhiều máu. Cuộc phẫu thuật cấp cứu sau lệnh báo động đỏ nội viện đã giúp bệnh nhân qua được cơn nguy kịch nhưng quá trình hậu phẫu gặp nhiều khó khăn khi người bệnh bị viêm phổi, nhiễm trùng, suy đa cơ quan... Sau 1 tháng điều trị, tình trạng bệnh có cải thiện nhưng phục hồi chậm, tình trạng nhiễm trùng, rối loạn đông máu vẫn đe dọa sinh mạng”.

BS Trần Văn Khanh, Giám đốc bệnh viện chia sẻ: Hoàn cảnh của bệnh nhân Minh Chí quá thương tâm, chúng tôi đang nỗ lực hết sức về chuyên môn để cứu chữa với hy vọng sẽ giúp người mẹ thoát khỏi nỗi đau mất con lần nữa. Tuy nhiên, gia cảnh của người bệnh quá khó khăn đang là rào cản rất lớn cho việc điều trị.

Thống kê sơ bộ của bệnh viện cho thấy, sau hơn 1 tháng năm viện chi phí điều trị cho Minh Chí đã lên tới hơn 300 triệu đồng. Trước tai họa liên tiếp xảy đến với mẹ con bà Leo, bà Lưu Thị Thùy Hương, Trưởng ấp ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa cho biết: “Cháu Lâm mất trong khi cháu Chí đang nguy kịch, địa phương chúng tôi đã vận động cộng đồng hỗ trợ chị Leo song bà con cũng khó khăn nên không giúp được nhiều. Rất mong các mạnh thường quân sẽ thương tình giúp đỡ để cháu Chí có thể thoát khỏi cảnh nguy nan”.

