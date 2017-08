Ý nghĩa phía sau tên gọi của các hãng công nghệ nổi tiếng (P2)

>>>Ý nghĩa phía sau tên gọi của các hãng công nghệ nổi tiếng (P1)

7. Sony

Tên Sony được ra đời và giới thiệu sau 9 năm hãng được thành lập bởi Akio Morita và Masaru Ibuka. Sony là sự kết hợp của hai từ Sonny và Sonus. Sonus là một từ La tinh được sử dụng để nói về âm thanh. Còn Sonny được sử dụng phổ biến ở Mỹ vào những năm 1950 để nói về một cậu bé.

Tuy nhiên, đây không phải là tên gốc. Công ty được thành lập vào năm 1946 dưới tên Tokyo Tsushin Kogyo KK (Công ty Cổ phần Viễn thông Kỹ thuật Tokyo), hoặc chỉ đơn giản là Totsuko. Nhiệm vụ của nó đơn giản là nghiên cứu.

Vào những năm 1950, công ty bắt đầu chiến dịch đổi tên. Quyết định sử dụng logo Sony trên các sản phẩm bắt đầu vào năm 1955, nhưng phải đến năm 1958, Sony mới thực sự trở thành Sony Corporation.

8. Google

Tên của website có lượng truy cập hàng đầu thế giới này là lối chơi chữ từ thuật ngữ toán học mô tả một lượng khổng lồ - googol. Điều này cũng thể hiện sứ mệnh của Google là một công ty sắp xếp, tổng hợp thông tin khổng lồ.

Công ty đăng ký tên miền Google vào tháng 9/1997 và một năm sau, vào tháng 9/1998 mới thành lập công ty. Tuy nhiên ít ai biết rằng tên của công cụ tìm kiếm số 1 này ban đầu là “BackRub”.

9. Microsoft

Với nhiều người, Microsoft có thể là nhãn hiệu công ty đã lâu đời, nhưng vào năm 1975, công ty chỉ là một đốm lửa nhỏ trong mắt của Bill Gates và Paul Allen.

Cái tên đã chỉ ra rõ mục đích và định hướng hoạt động của công ty. Micro là từ dùng để chỉ máy tính vào thời điểm đó còn Soft là phần mềm. Thế là cái tên thương hiệu đơn giản lại thể hiện đúng lĩnh vực sản xuất phần mềm máy tính được hình thành, tồn tại và phát triển cho đến ngày nay.

10.Facebook

Thật khó tưởng tượng nhiều người không biết Facebook có tên gọi này bằng cách nào, khi xét tới sự quan tâm của toàn cầu đối với công ty này – và tất nhiên, với cả bộ phim nói về Facebook. Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót nếu không nói đến Facebook trong bài viết này.

Tóm lại, đó đơn giản là tên gọi của các sinh viên một số trường đại học tại Mỹ đưa ra để mọi người có thể biết chút ít, làm quen với những người xung quanh. Ban đầu, đó là thefacebook.com và khoảng 1 năm sau khi ra mắt vào 2004, công ty đăng ký nhãn hiệu Facebook.com vào 2005.

11. Asus

Công ty công nghệ đến từ Đài Loan – Asus lấy tên gọi từ chữ PEGASUS. Chữ này mang ý nghĩa ngựa thần có cảnh, một biểu tượng thường thấy trong các tác phẩm hội họa trong thần thoại Hy Lạp.

Vì sao lại đặt tên Asus theo nguồn cảm hứng của con ngựa Pegasus? Theo giải thích của công ty, đó là "hiện thân của sức mạnh, sự tinh khiết, và tinh thần mạo hiểm của con vật tuyệt vời này, nó luôn nhắm đến những tầm cao mới với mỗi sản phẩm mà nó tạo ra”.

12. Yahoo

Yahoo ra đời vào tháng 1 năm 1994 với sự chăm sóc, nuôi dưỡng của hai sinh viên vừa tốt nghiệp đại học là David Filo và Jerry Yang. Website có tên khai sinh đầu tiên là David and Jerry’s Guide to the World Wide Web.

3 tháng sau, cái tên dễ thương, dễ gọi và dễ nhớ Yahoo được ra đời. Đây là tên viết tắt của Yet Another Hierachical Officious Oracle (hệ thống tìm kiếm thông tin có phân cấp rõ ràng).

Ngoài ra, Yahoo còn chỉ những con người thẳng thắn, mạnh mẽ và quyết liệt như nhà văn Jonathan Swift trong tác phẩm "Gulliver du ký" nổi tiếng có nhắc đến. Hai chàng sinh viên trẻ quyết định lấy tên cho website đầu tiên của mình để cho mọi người thấy mình cũng thật Yahoo.

Nguyễn Nguyễn

Tổng hợp