Tấm nền TV – tiêu chí quan trọng khi chọn mua TV 4K

Rất nhiều người lựa chọn TV theo những thương hiệu mà mình thích và mức tiền mình có. Nhưng việc chọn TV theo cảm tính đó vẫn chưa đủ để người mua yên tâm hoàn toàn. Vậy thì, tiêu chí đầu tiên mà người mua cần quan tâm đó là công nghệ màn hình TV, hay còn gọi tấm nền TV. Bởi cùng là độ phân giải 4K, nhưng trên các loại màn hình khác nhau sẽ đem lại những chất lượng hiện thị khác nhau.

Cao cấp nhất trên thị trường hiện nay là màn hình OLED, thê hệ mới hoàn toàn khác biệt với thế hệ LCD. Màn hình OLED với công nghệ diode hữu cơ tự phát sáng, từng điểm ảnh có thể tắt, bật mới có thể đạt được màu đen tuyệt đối và độ tương phản tối đa, độ sâu và nổi khối cho hình ảnh một cách hoàn hảo nhất. Cũng vì không sử dụng đèn nền, nên TV OLED không còn hiện tượng hở sáng hay loang sáng như TV LCD và LED truyền thống, nên hình ảnh 4K trên TV OLED cũng sẽ được hiển thị đẹp nhất.

TV 4K OLED còn gây ấn tượng mạnh với thiết kế của đa phần là siêu mỏng, nhiều mẫu độ mỏng chỉ còn 2,57mm. Tất nhiên, hổi tụ nhiều điểm mạnh như vậy nên các dòng TV 4K màn hình OLED cũng đắt hơn so với TV màn hình LCD thông thường. Giá TV 4K OLED sẽ từ 50tr đến trên 100 triệu cho các kích cỡ từ 55 – 65 inch. Hãng LG cũng ra màn hình OLED siêu mỏng, dán tường nhưng kích cỡ lên đến 77 inch, nhưng giá lên tới 600 triệu đồng.

TV LG OLED 4K C7 55 inch siêu mỏng có mức giá bán trên thị trường chỉ khoảng 50 triệu đồng

Tiệm cận với dòng TV OLED cao cấp, là các dòng TV 4K LCD được các hãng cải tiến có thêm các chấm lượng tử, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh của TV LCD. Để cải thiện thêm khả năng tái tạo màu, LG phủ thêm một lớp chấm lượng tử kích thước chỉ 1 nm ngay bên dưới tấm kính của TV. Về lý thuyết, chấm lượng tử kích thước càng nhỏ thì hiệu quả cải thiện màu sắc càng cao. Đây chính là cơ sở giúp LG tự tin rằng TV 4K Nano Cell của họ tốt nhất trong các dòng TV 4K màn hình LCD. Các dòng TV này của LG hầu hết là kích thước lớn từ 55 inch – 86inch, có mức giá bán trên thị trường từ 35 triệu.

Nếu ngân sách thấp hơn, bạn có thể chọn được một chiếc TV 4K màn hình LCD phổ biến hiện nay, với nhiều kích cơ phong phú hơn, từ cỡ nhỏ 43 inch cho tới cỡ lớn lên tới 86 inch. Nếu chọn TV 4K có giá tiền vừa phải nhưng vẫn muốn có chất lương tốt, công nghệ tấm nền IPS là lựa chọn thích hợp. Vì so với các TV LCD LED thông thường, tấm nền IPS cho màu sắc trung thực và góc nhìn rất rộng, người xem có thể xem TV từ nhiều góc ngồi trong phòng, đặc biệt là với các quán café thường tụ tập đông người xem bóng đá hoặc ca nhạc. Ngoài ra, do đặc tính công nghệ tấm nền nên TV LCD sử dụng tấm nền IPS có độ bền tốt hơn nhiều so với các màn hình LCD sử dụng các công nghệ khác. Một số TV LCD màn hình IPS kích cỡ nhỏ 43 inch, chỉ có mức giá trên 10 triệu.

TV LG UJ750T kích cỡ 49 inch đang bán chạy nhất với mức giá trên thị trường khoảng 17 triêu

Hiện tại, LG đang là thương hiệu đang TV 4K phong phú nhất trên thị trường hiện nay với hơn 30 model khác nhau, trải rộng từ phân khúc giá thấp 10 triệu đồng cho tới cao cấp hàng trăm triệu đồng, đặc biệt là hãng này đi đầu sản xuất màn hình trên thế giới, nên có đủ các dòng TV công nghệ đa dạng từ IPS, Nano Cell cho tới OLED.

Ngoài tiêu chí tấm nền màn hình nói trên, người mua cũng có thể cân nhắc thêm các tiêu chí như có tích hợp đủ các chuẩn hình ảnh HDR mới nhất hiện nay, hệ điều hành smart TV mới hay cũ… để tìm cho mình một chiếc TV 4K ưng ý nhất.

Mùa mua sắm cuối năm, khách hàng mua TV 4K LG có cơ hội nhận biển quà tặng hấp dẫn như dàn loa sound bar, nồi chiên không dầu, vali thời trang, tổng giá trị gần 18 triệu đồng. Chương trình áp dụng đến hết ngày 15/02/2018.