Suýt bị soán ngôi giàu nhất thế giới, Bill Gates vẫn từ thiện số tiền kỷ lục

Bill Gates vẫn không ngừng các hoạt động từ thiện, dù ông không còn là CEO Microsoft và ít tham gia kinh doanh kiếm tiền hơn trước.

Theo Seattle Times, Bill Gates vừa bí mật quyên góp 64 triệu cổ phiếu tại Microsoft vào ngày 6/6, trị giá tương đương 4,6 tỷ USD, và số tiền này chiếm 5% tổng gia tài của ông.

Đây được xem là món quà lớn nhất theo dạng cổ phiếu mà Bill Gates cho đi kể từ năm 2000. Trước đó, tỷ phú 61 tuổi đã cho đi lượng cổ phiếu Microsoft trị giá 16 tỷ USD trong năm 1999 và 5,1 tỷ USD trong năm 2000.

Đích đến của những lần từ thiện này chủ yếu là quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation - vốn được chính Bill Gates và vợ của ông thành lập. Tổng cộng, tỷ phú giàu nhất thế giới đã chuyển hơn 700 triệu cổ phiếu của Microsoft vào quỹ này, với tổng trị giá khoảng 50 tỷ USD.

Số tiền từ thiện của Bill Gates vượt xa các tỷ phú khác trên bảng xếp hạng chung, thiết lập "kỷ lục" mới.

Sau khi từ thiện số tiền kỷ lục nêu trên, Bill Gates vẫn là người giàu nhất trên thế giới với tổng số tài sản trị giá 86,1 tỷ USD theo thống kê của Bloomberg Billionaires.

Tuy nhiên, vị trí số 2 do Jeff Bezos chiếm giữ đã nằm rất gần so với ông. Được biết, tổng tài sản của CEO Amazon đã tăng hơn 30% tính từ 1/1/2017, và có thời điểm đã vượt qua Bill Gates trên bảng xếp hạng chung vào 28/7. Tuy nhiên do cổ phiếu của Amazon không giữa được mức tăng trưởng kỳ vọng nên Bill Gates lại nhanh chóng trở về vị trí của mình sau vài tiếng bị "vượt mặt".

Bên cạnh quỹ từ thiện nêu trên, Gates cũng lập một cam kết mang tên "Giving Pledge" vào năm 2010 cùng tỷ phú Warren Buffett và 168 tỷ phú khác để cam kết cho đi phần lớn tài sản của họ làm từ thiện.

Nguyễn Nguyễn