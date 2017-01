Sony ra mắt TV OLED đầu tiên cùng hàng loạt sản phẩm cao cấp tại CES 2017

Triển lãm công nghệ CES 2017:

XBR-A1E Bravia 4K OLED TV là lời xác nhận cho tin đồn về việc Sony sẽ sản xuất TV màn hình OLED đã được đồn đoán lâu nay. Sản phẩm vừa được chính thức trình làng tại triển lãm công nghệ CES 2017.

TV OLED của Sony có thiết kế siêu mỏng, với các phần linh kiện được đưa ra chân giá đỡ ở phía sau

LG là hãng sản xuất TV đầu tư mạnh nhất vào công nghệ OLED trong những năm gần đây, trong khi phần lớn các hãng sản xuất TV khác vẫn chỉ tập trung vào công nghệ LCD, và giờ đây, Sony sẽ trở thành một “đối thủ nặng ký” của LG trên phân khúc TV công nghệ OLED.

Sony cho biết việc chuyển sang màn hình OLED sẽ cho phép cung cấp TV với “mức độ màu sắc phong phú, sống động, độ tưởng phản động cao, không bị mờ hình ảnh và góc nhìn rộng hơn” cho người dùng.

TV OLED của Sony hỗ trợ chuẩn Dolby Vision HDR và tích hợp chip 4K HDR X1 Extreme cho nhiệm vụ xử lý mọi tác vụ trên TV. Sản phẩm hoạt động trên nền tảng Android TV và hỗ trợ dịch vụ truyền hình trực tuyến PlayStation Vue. Sony cũng trang bị cho sản phẩm của mình công nghệ âm thanh Acoustic Surface, mà màn hình sẽ kiêm luôn vai trò của loa. Sony khẳng định rằng phương pháp này sẽ “tạo ra âm thanh rộng và đồng bộ hóa với hình ảnh từ mọi góc độ, ngay cả ở 2 bên”.

Sản phẩm có thiết kế mỏng và đẹp như một bức tranh

A1E Bravia 4K sẽ được xuất hiện với 3 kích cỡ, bao gồm 55, 65 và 77-inch. Điểm nhấn ấn tượng của sản phẩm là có thiết kế rất mỏng, với phần thiết bị bên trong được Sony đưa ra phía sau và sử dụng như một giá đỡ cho TV.

Hiện Sony vẫn chưa công bố giá bán cũng như ngày ra mắt các phiên bản của màn hình OLED đầu tiên của hãng, tuy nhiên nhiều khả năng sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường vào mùa xuân năm nay.

Giới thiệu A1E Bravia 4K - TV OLED đầu tiên của Sony

Thực tế A1E Bravia 4K - TV OLED đầu tiên của Sony

Đèn chiếu nội dung 4K giá 25.000USD

Sony nổi tiếng là hãng với các sản phẩm gia dụng cao cấp với mức giá cao, và chiếc máy chiếu VPL-VZ1000ES vừa được Sony trình làng tại CES 2017 là một sản phẩm như vậy.

VPL-VZ1000ES có khối lượng 35kg nhưng khá nhỏ và dễ dàng di chuyển

Với chiếc đèn chiếu này, người dùng có thể chiếu nội dung với chuẩn 4K lên màn hình 100-inch mà khoảng cách giữa đèn chiếu đến màn chiếu chỉ cần 15cm. Người dùng có thể chiếu nội dung lên màn chiếu hoặc đơn giản chỉ là một bức tường đủ lớn, điều này nghĩa là người dùng không cần phải có một phòng xem phim với màn chiếu lớn mà chỉ cần một phòng khách với bức tường đủ rộng.

Sản phẩm có thể chiếu nội dung 4K lên màn hình 100-inch ở khoảng cách chỉ 15cm

Sản phẩm có kích cỡ 925 x 494 x 219mm (dài, rộng, cao) và khối lượng 35kg, nhỏ hơn 40% so với thế hệ máy chiếu VPL-GTZ1 hiện nay, nhưng lại cho độ sáng lên đến 2.500 lumens, sáng hơn 25% so với thế hệ máy chiếu cũ nhờ vào tấm nền SXRD và đèn laser Z-Phosphor do Sony phát triển.

Dĩ nhiên với mức giá lên đến 25.000USD, hẳn không phải ai cũng sẵn sàng chi ra một số tiền lớn như vậy để sở hữu một đèn chiếu. Sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 4 tới đây.

Sony ra mắt đầu phát 4K Blu-ray đầu tiên cho người dùng phổ thông

Sản phẩm đáng chú ý tiếp theo được Sony mang đến triển lãm CES năm nay là đầu phát nội dung Ultra HD Blu-Ray, hỗ trợ nội dung 4K và HDR, với tên gọi UBP-X800. Sony gọi X800 là “đầu chơi UHD đầu tiên”, mặc dù trên thực tế trước đó Sony cũng đã giới thiệu sản phẩm tương tự, UBP-X1000ES vào hồi tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, X1000ES là sản phẩm nhắm đến người dùng chuyên nghiệp, trong khi X800 là sản phẩm dành cho người dùng phổ thông, nhắm đến thị trường rộng lớn hơn.

UBP-X800 là đầu chơi 4K Blu-ray dành cho đối tượng người dùng phổ thông

UBP-X800 có thể chơi đĩa UHD Blu-ray, phát nội dung 4K từ các dịch vụ xem truyền hình trực tuyến như Netflix và hỗ trợ nội dung HDR. Thiết bị cũng hỗ trợ đĩa Blu-ray 3D, DVD và CD cũng như trang bị cổng USB để xem nội dung từ USB. Sản phẩm cũng tích hợp Bluetooth để phát âm thanh qua loa Bluetooth hoặc tai nghe không dây.

UBP-X800 sẽ được bán ra vào mùa xuân năm nay nhưng mức giá vẫn chưa được Sony công bố.

T.Thủy

Tổng hợp