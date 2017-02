Người đàn ông bị bắn chết khi đang “đi săn” trong trò chơi Pokemon Go

Sự việc xảy ra khi Jiansheng Chen ngồi trong chiếc xe tải van của mình trong một bãi đậu xe của một câu lạc bộ ở thành phố Chesapeake (bang Virginia, Mỹ) vào thứ 5 vừa qua thì một cuộc tranh cãi nổ ra giữa Chen và một nhân viên bảo vệ của khu phố.

Nhân viên bảo vệ sau đó đã dùng súng bắn 5 phát vào người Chen khiến ông tử vong tại chỗ.

Ông Jiansheng Chen, nạn nhân của vụ nổ súng, trong tiệc sinh nhật lần thứ 60 của mình

Theo Greg Sandler, luật sư của Chen thì ông đã đỗ xe bên ngoài một câu lạc bộ ở khu phố vì đây là một địa điểm Pokemon Gym, nơi những người chơi Pokemon Go tìm đến để tập luyện cho những Pokemon của mình. Sandler cho biết Chen không thể nói tiếng Anh và tin rằng vụ nổ súng đã xảy ra do những bất đồng về ngôn ngữ trong lúc đang tranh cãi.

“Tôi thật không thể tưởng tượng được những gì có thể biện minh cho hành động bắn 5 phát súng thông qua kính chắn gió của chiếc xe vào người nạn nhân”, luật sư Sandler chia sẻ.

Được biết gia đình của Chen cũng nằm trong khu phố nơi xảy ra vụ việc, do vậy theo luật sư Sandler về cơ bản Chen cũng được bảo vệ bởi nhân viên bảo vệ của khu phố. Trong khi đó, ban quản lý của khu phố cho biết họ chỉ thuê những nhân viên bảo vệ không được trang bị vũ khí do vậy họ không rõ lý do tại sao nhân viên bảo vệ, người đã bắn chết Chen, lại có súng trong tay.

Phía gia đình Chen cho biết người đàn ông 60 tuổi này không sở hữu súng và không biết nói tiếng Anh, ngoại trừ những từ cơ bản như “Sorry” (Xin lỗi) hay “Bye” (Tạm biệt)... Gia đình cho biết Chen đang chơi game Pokemon Go khi sự việc xảy ra và ông chơi game này như một cách để gần gũi và thân thiết hơn với cháu của mình.

Cảnh sát hiện đang điều tra vụ việc trước khi một bản án được đưa ra cho nhân viên bảo vệ, người đã bắn chết ông Chen.

T.Thủy

Theo DM